ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोअपनी CNG कार या शेयरिंग कैब, ऑफिस आने-जाने के लिए क्या सस्ता?

अपनी CNG कार या शेयरिंग कैब, ऑफिस आने-जाने के लिए क्या सस्ता?

ऑफिस आने-जाने के लिए सीएनजी कार और शेयरिंग कैब में से क्या है सस्ता? जानें खर्च, सुविधा और सही विकल्प की पूरी तुलना.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 09 Oct 2026 06:20 PM (IST)
Preferred Sources

बड़े शहरों में लाखों लोग रोजाना ऑफिस जाते हैं और इस दौरान उनका काफी पैसा खर्च होता है. जिसके चलते आज हम तुलना करेंगे कि डेली ऑफिस जाने के लिए अपनी CNG कार या शेयरिंग कैब क्या ज्यादा सस्ती पड़ेगी. बता दें कि आज के समय में जब पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं तब लोगों के सामने आने-जाने के लिए सही और किफायती साधन चुनना बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया है.

एक तरफ जहां अपनी गाड़ी होने का अलग ही आराम और सुकून मिलता है. वहीं दूसरी तरफ कैब या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने से ड्राइविंग का झंझट खत्म हो जाता है. चलिए इस खबर में जानतें हैं कि आखिरकार सस्ता क्या पड़ने वाला है.

रिलेटेड स्टोरी >>

ऑटो
नई Toyota Fortuner हुई लॉन्च, कीमत और फीचर्स उड़ा देंगे होश
नई Toyota Fortuner हुई लॉन्च, कीमत और फीचर्स उड़ा देंगे होश
ऑटो
Skoda की छोटी EV, Sporty अंदाज, Paris में उठेगा Sportline का पर्दा
Skoda की छोटी EV, Sporty अंदाज, Paris में उठेगा Sportline का पर्दा
ऑटो
किसानों को मिलेगी राहत, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर घटाएंगे खर्च
किसानों को मिलेगी राहत, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर घटाएंगे खर्च
ऑटो
पुरानी सरकारी गाड़ियों पर बड़ा अपडेट, स्क्रैपिंग नीति में बदलाव
पुरानी सरकारी गाड़ियों पर बड़ा अपडेट, स्क्रैपिंग नीति में बदलाव

क्या रहता है रनिंग कॉस्ट?

बता दें कि अपनी सीएनजी कार और शेयरिंग कैब के बीच सबसे बड़ा फर्क खर्च का होता है. अगर आपके पास खुद की सीएनजी कार है तो फ्यूल का खर्च बहुत कम आता है. आज के समय में सीएनजी का माइलेज लगभग 25 से 30 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक मिल जाता है. जिससे प्रति किलोमीटर की रनिंग कॉस्ट सिर्फ 3 से 3.50 रुपये के आसपास पड़ती है.

वहीं अगर आपकी ऑफिस की दूरी ज्यादा है और आप डेली हर दिन उप डाउन करते हैं तो सीएनजी कार का फ्यूल खर्च बहुत ज्यादा भारी नहीं पड़ता है. जबकि इसके मुकाबले शेयरिंग कैब में आपको हर दिन के हिसाब से काफी ज्यादा किराया देना पड़ता है. भले ही शेयरिंग कैब सोलो कैब से थोड़ी सस्ती होती है. लेकिन महीने भर का कुल हिसाब लगाने पर इसका किराया सीएनजी के मुकाबले काफी ज्यादा बैठता है.

अपनी CNG कार या शेयरिंग कैब, ऑफिस आने-जाने के लिए क्या सस्ता?

AI Generated Image

यह भी पढ़ें: नई Toyota Fortuner हुई लॉन्च, कीमत और फीचर्स उड़ा देंगे होश

मेंटेनेंस का रहता है झंझट

जानकारी दें दे कि कार खरीदने और चलाने में केवल सीएनजी का खर्चा ही शामिल नहीं होता है. बल्कि इसके साथ कई अन्य खर्चे भी जुड़े होते हैं. आपको अपनी गाड़ी के लिए हर महीने बैंक की ईएमआई, बीमा, सर्विसिंग और पार्किंग के पैसे चुकाने होते हैं. अगर आप रोजाना बहुत कम दूरी तय करते हैं तो ये सारे फिक्स्ड खर्चे मिलकर सीएनजी कार को काफी महंगा सौदा बना देते हैं.

वहीं शेयरिंग कैब का इस्तेमाल करने पर आपको गाड़ी की किस्त चुकाने, उसके खराब होने पर मेंटेनेंस कराने या समय पर सर्विस करवाने की कोई टेंशन नहीं रहती है. आपको गाड़ी की किसी भी तरह की कागजी कार्रवाई की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है.

अपनी CNG कार या शेयरिंग कैब, ऑफिस आने-जाने के लिए क्या सस्ता?

AI Generated Image

समय की होती है बचत

ऑफिस जाते समय टाइम पर पहुंचना एक बहुत बड़ा टास्क होता है. जिसके चलते अपनी सीएनजी कार में आपको पूरा नियंत्रण मिलता है और आप अपनी मर्जी के मालिक होते हैं. जब आपका मन करे आप घर से निकल सकते हैं और रास्ते में किसी के लिए रुकने या इंतजार करने की कोई मजबूरी नहीं होती है. लेकिन सीएनजी पंप पर लंबी लाइनें लगना और कई बार गैस खत्म होने की समस्या थोड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है.

वहीं दूसरी तरफ शेयरिंग कैब में कई बार ड्राइवर के रूट बदलने या रास्ते में दूसरे पैसेंजर्स को पिक और ड्रॉप करने के चक्कर में काफी समय बर्बाद हो जाता है. इस वजह से कई बार ऑफिस पहुंचने में देरी हो जाती है और रोज-रोज का यह सफर थकान भरा लगने लगता है.

कौन सा ऑप्शन है बेस्ट?

यदि आपके घर से ऑफिस की दूरी काफी ज्यादा है और आप रोज कम से कम 35 से 40 किलोमीटर या उससे अधिक का सफर तय करते हैं. तो अपनी सीएनजी कार रखना सबसे ज्यादा सस्ता और फायदेमंद रहेगा. क्योंकि कुछ ही महीनों या सालों में कार की शुरुआती लागत वसूल हो जाती है और रोज का खर्च बहुत कम हो जाता है.

जबकि इसके उलट अगर आपकी ऑफिस की दूरी बहुत कम है या आप कार चलाने के झंझट से पूरी तरह दूर रहना चाहते हैं तो शेयरिंग कैब का विकल्प आपके लिए ज्यादा बेहतर और सुविधाजनक साबित हो सकता है.

यह भी पढ़ें: Skoda की छोटी EV, Sporty अंदाज, Paris में उठेगा Sportline का पर्दा

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 09 Oct 2026 06:20 PM (IST)
Tags :
Auto News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
नई Toyota Fortuner हुई लॉन्च, कीमत और फीचर्स उड़ा देंगे होश
नई Toyota Fortuner हुई लॉन्च, कीमत और फीचर्स उड़ा देंगे होश
ऑटो
Skoda की छोटी EV, Sporty अंदाज, Paris में उठेगा Sportline का पर्दा
Skoda की छोटी EV, Sporty अंदाज, Paris में उठेगा Sportline का पर्दा
ऑटो
किसानों को मिलेगी राहत, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर घटाएंगे खर्च
किसानों को मिलेगी राहत, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर घटाएंगे खर्च
ऑटो
पुरानी सरकारी गाड़ियों पर बड़ा अपडेट, स्क्रैपिंग नीति में बदलाव
पुरानी सरकारी गाड़ियों पर बड़ा अपडेट, स्क्रैपिंग नीति में बदलाव
Advertisement

वीडियोज

नाना पाटेकर की अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू, गांव में पसरा सन्नाटा
एक शिष्य के सुसाइड पर सवाल !
मायानगरी के नाना...ऐसे तो नहीं जाना था
आंदोलन की बदलती 'भाषा', शुरू हुआ रील आंदोलन !
Gyanesh Kumar के खिलाफ Rahul Gandhi अब कहां रुकेंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘US का इतिहास प्रवासियों ने हीं...’, जेडी वेंस की टिप्पणी पर भारत का पलटवार
‘US का इतिहास प्रवासियों ने हीं...’, जेडी वेंस की टिप्पणी पर भारत का पलटवार
बिहार
CJP के प्रदर्शन से पहले आई BJP की प्रतिक्रिया, 'अगर आप…'
CJP के प्रदर्शन से पहले आई BJP की प्रतिक्रिया, 'अगर आप…'
विश्व
नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान, भारतीय मूल की नावी पिल्लै को मिला सम्मान
नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान, भारतीय मूल की नावी पिल्लै को मिला सम्मान
क्रिकेट
पडिक्कल से लेकर गायकवाड़, भारतीय बल्लेबाज रहे फ्लॉप; दूसरा वनडे भी हारी इंडिया-ए
पडिक्कल से लेकर गायकवाड़, भारतीय बल्लेबाज रहे फ्लॉप; दूसरा वनडे भी हारी इंडिया-ए
ओटीटी
इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- फ्री में कहां देखें?
इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- फ्री में कहां देखें?
इंडिया
CJP Protest LIVE: इंडिया गठबंधन की राष्ट्रपति से रात 8 बजे मुलाकात, सीजेपी प्रोटेस्ट से पहले एक्शन में सरकार
Live: इंडिया गठबंधन की राष्ट्रपति से रात 8 बजे मुलाकात, सीजेपी प्रोटेस्ट से पहले एक्शन में सरकार
इंडिया
अभिषेक बनर्जी के आरोपों पर BJP का पलटवार, कहा- 'फर्जी वोट डालना TMC की आदत..'
अभिषेक बनर्जी के आरोपों पर BJP का पलटवार, कहा- 'फर्जी वोट डालना TMC की आदत..'
दिल्ली NCR
Delhi Metro Closed: 9 अक्टूबर रात 9 बजे से बंद रहेंगे दिल्ली के ये 57 मेट्रो स्टेशन
Delhi Metro Closed: 9 अक्टूबर रात 9 बजे से बंद रहेंगे दिल्ली के ये 57 मेट्रो स्टेशन
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget