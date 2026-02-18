हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सुनील ग्रोवर ने खरीदी Rover Defender 130, कीमत जानकर रह जाएंगे हैरान

सुनील ग्रोवर ने खरीदी Rover Defender 130, कीमत जानकर रह जाएंगे हैरान

Sunil Grover Car Collection: मशहूर एक्टर और कॉमेडियन सुनील ग्रोवर ने नई Land Rover Defender 130 खरीदी है, आइए इस लग्जरी SUV की फीचर्स और कीमत पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 18 Feb 2026 03:53 PM (IST)
Preferred Sources

मशहूर एक्टर और कॉमेडियन सुनील ग्रोवर हाल ही में अपनी नई Land Rover Defender 130 के साथ नजर आए हैं. यह डिफेंडर लाइनअप की सबसे लंबी SUV है और इसकी ऑन-रोड कीमत करीब 2 करोड़ रुपये तक पहुंचती है. लग्जरी और पावरफुल गाड़ियों के शौकीन सुनील ग्रोवर की यह नई SUV अपने शानदार लुक और फीचर्स की वजह से लोगों का ध्यान खींच रही है. Defender 130 उन लोगों के लिए खास है जो लग्जरी के साथ दमदार ऑफ-रोडिंग कैपेसिटी भी चाहते हैं.

कितनी है Land Rover Defender 130 की कीमत?

Land Rover Defender 130 के अलग-अलग वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 1.41 करोड़ रुपये से शुरू होकर 1.82 करोड़ रुपये तक जाती है. ऑन-रोड कीमत शहर के हिसाब से करीब 2 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है. सुनील ग्रोवर सेंटोरिनी ब्लैक कलर की Defender 130 में नजर आए, जो देखने में बेहद शानदार लगती है. इसका रोड प्रेजेंस इतना मजबूत है कि सड़क पर चलते ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है.

सबसे लंबी डिफेंडर, जबरदस्त लुक

Defender 130 की सबसे बड़ी पहचान इसकी लंबाई है. कंपनी ने इसे Defender 110 के मुकाबले 340 एमएम लंबा बनाया है, जिससे इसमें ज्यादा केबिन स्पेस मिलता है. इसमें राउंड एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी डीआरएल, मजबूत बोनट, एलईडी टेललाइट्स और पीछे दरवाजे पर फुल साइज स्पेयर व्हील मिलता है. इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस 290 एमएम है और यह 900 एमएम तक पानी में चल सकती है, जो इसे असली ऑफ-रोड SUV बनाती है.

फीचर्स और केबिन स्पेस भी शानदार

Land Rover Defender 130 8-सीटर कॉन्फिगरेशन में आती है और इसमें 2+3+3 सीटिंग लेआउट मिलता है. 3rd में भी आरामदायक बैठने की जगह दी गई है. इसमें 11.4 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ, मेरिडियन साउंड सिस्टम, 3-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा और 6 एयरबैग्स जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसे Euro NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है. बूट स्पेस 389 लीटर है, जिसे सीट फोल्ड करके 2,516 लीटर तक बढ़ाया जा सकता है.

दमदार इंजन और परफॉर्मेंस

Defender 130 में तीन इंजन विकल्प मिलते हैं. 3.0 लीटर डीजल इंजन 296 बीएचपी पावर और 650 एनएम टॉर्क देता है. 3.0 लीटर पेट्रोल इंजन 394 बीएचपी पावर और 550 एनएम टॉर्क जनरेट करता है. वहीं 5.0 लीटर V8 पेट्रोल इंजन 518 बीएचपी तक की ताकत देता है. इसमें टेरेन रिस्पॉन्स 2 सिस्टम और ऑल व्हील ड्राइव की सुविधा भी मिलती है. बता दें कि सुनील ग्रोवर के पास पहले से Mercedes-Benz CLA 200, Audi Q5 और Audi A3 Cabriolet जैसी महंगी कारें मौजूद हैं. अब Defender 130 उनके शानदार कार कलेक्शन में नया नाम बन गई है.

Published at : 18 Feb 2026 03:53 PM (IST)
