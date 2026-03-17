नई Renault Duster आखिरकार भारत में लॉन्च हो चुकी है और इसकी शुरुआती कीमत 10.49 लाख रुपये रखी गई है. इसका टॉप मॉडल 18.49 लाख रुपये तक जाता है. इस कीमत पर यह SUV अपने सेगमेंट में मजबूत दावेदारी पेश करती है. यह पूरी तरह नए प्लेटफॉर्म पर बनी है, जिससे इसकी ड्राइविंग और मजबूती पहले से बेहतर हो गई है. कंपनी ने इसमें टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड विकल्प भी देने की तैयारी की है, हालांकि हाइब्रिड मॉडल कुछ समय बाद आएगा. आइए इसके डिजाइन और फीचर्स पर नजर डालते हैं.

डिजाइन और लुक

नई Duster का डिजाइन काफी बैलेंस्ड और मजबूत नजर आता है. इसमें पुराने मॉडल की झलक भी मिलती है, लेकिन इसे ज्यादा मॉडर्न और रफ लुक दिया गया है. मोटी बॉडी क्लैडिंग, 18 इंच के बड़े व्हील और ऊंचा स्टांस इसे एक दमदार SUV लुक देते हैं. इसका सिपंल और मजबूत डिजाइन इसे बाकी SUVs से अलग बनाता है. पीछे की तरफ C-पिलर में छिपे डोर हैंडल इसे और यूनिक बनाते हैं.

इंटीरियर और फीचर्स

नई Duster का इंटीरियर डुअल-टोन ब्लैक और ग्रीन थीम में आता है, जो इसे अलग लुक देता है. इसका डिजाइन सिंपल और साफ है, लेकिन प्लास्टिक क्वालिटी कुछ जगह बेहतर हो सकती थी. फिर भी इसमें फीचर्स की कोई कमी नहीं है. इसमें 360 डिग्री कैमरा, ADAS, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, गूगल बिल्ट-इन सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स मिलते हैं. टचस्क्रीन ड्राइवर की तरफ झुकी हुई है, जिससे इस्तेमाल करना आसान होता है. बूट स्पेस काफी बड़ा है, जो इस सेगमेंट में इसे आगे रखता है. हालांकि, केबिन थोड़ा संकरा लगता है, जिससे लंबे लोगों को थोड़ी कम जगह मिल सकती है.

इंजन और ड्राइविंग

नई Duster में कई इंजन विकल्प दिए गए हैं. इसमें 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है जो 100bhp की पावर देता है. इसके अलावा 1.3 लीटर टर्बो इंजन भी है, जो 160bhp की ताकत देता है और मैनुअल या DCT गियरबॉक्स के साथ आता है. इसका हाइब्रिड वर्जन भी आएगा, जिसमें ज्यादातर ड्राइविंग इलेक्ट्रिक मोड में हो सकेगी. ड्राइविंग के दौरान यह SUV काफी आरामदायक लगती है और इसकी राइड क्वालिटी अच्छी है.

क्या आपको खरीदनी चाहिए?

अगर आप एक मजबूत, फीचर से भरपूर और अलग दिखने वाली SUV चाहते हैं, तो नई Duster एक अच्छा विकल्प हो सकती है. खासतौर पर 1.3 लीटर टर्बो इंजन वाला मॉडल इस समय सबसे बेहतर माना जा सकता है. अगर आप ज्यादा माइलेज चाहते हैं, तो हाइब्रिड वर्जन का इंतजार करना सही रहेगा.

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