फुल टैंक में चलती है 800 किमी, TVS Star City Plus के लिए कितनी चुकानी होगी कीमत?

हिंदी न्यूज़ऑटोफुल टैंक में चलती है 800 किमी, TVS Star City Plus के लिए कितनी चुकानी होगी कीमत?

TVS Star City Plus: टीवीएस की स्टार सिटी प्लस में 109.7cc का एयर-कूल्ड इंजन मिलता है, जो BS6 नियमों के अनुसार बना है. यह इंजन अच्छी पावर देता है और शहर की सड़कों पर स्मूद चलती है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 18 Feb 2026 11:41 AM (IST)
भारतीय बाजार में लोगों को ऐसी बाइक की तलाश रहती है, जो कम बजट होने के साथ ही अच्छा माइलेज भी दे. अगर आप भी डेली अप-डाउन के लिए ऐसी बाइक चाहते हैं तो TVS Star City Plus आपके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती हैं. आइए बाइक की डिटेल्स जान लेते हैं. 

TVS Star City Plus इस समय भारत की सबसे सस्ती डिस्क ब्रेक वाली बाइक मानी जा रही है. इस बाइक की एक्स-शोरूम कीमत करीब 72,500 है, जो आम लोगों के बजट में आसानी से फिट हो जाती है. रोज ऑफिस जाने, बाजार के काम या छोटे सफर के लिए यह बाइक काफी बेहतर विकल्प है.

कैसा है TVS Star City Plus का इंजन?

दरअसल, इस बाइक में 109.7cc का एयर-कूल्ड इंजन मिलता है, जो BS6 नियमों के अनुसार बना है. यह इंजन अच्छी पावर देता है और शहर की सड़कों पर स्मूद चलती है. 4-स्पीड गियर के साथ बाइक चलाना आसान रहता है, खासकर नए राइडर्स के लिए. इसकी टॉप स्पीड करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो डेली यूज के लिए काफी है.

कितना है बाइक का माइलेज 

TVS Star City Plus का सबसे बड़ा फायदा इसका माइलेज है. कंपनी के मुताबिक, यह बाइक लगभग 83 kmpl तक का माइलेज देती है. असल सड़क पर भी ये 70 से 75 kmpl तक आराम से चल जाती है. इसमें 10 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जिससे फुल टैंक में करीब 800 किलोमीटर तक चल सकती है. यह फीचर इसे बहुत किफायती बनाता है.

कैसे हैं बाइक के फीचर्स और सेफ्टी? 

TVS Star City Plus के टॉप मॉडल में आगे डिस्क ब्रेक दिया गया है, जो ब्रेक लगाने पर बेहतर कंट्रोल देता है. इसके साथ सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग सिस्टम भी मिलता है, जिससे सेफ्टी बढ़ जाती है. LED हेडलाइट, डिजिटल और एनालॉग मीटर, और आरामदायक सीट इसे डेली यूज के लिए बेहतर बनाते हैं.

अगर आपका बजट 80 हजार के आसपास है और आप ज्यादा माइलेज, कम खर्च और भरोसेमंद बाइक चाहते हैं, तो TVS Star City Plus एक बढ़िया विकल्प हो सकता है. यह Hero Splendor Plus और Honda Shine जैसी बाइक्स को सीधी टक्कर देतीहै.

5 हजार की डाउन पेमेंट पर Honda Activa खरीदें तो कितनी बनेगी EMI? जानिए डिटेल्स 

Published at : 18 Feb 2026 11:41 AM (IST)
TVS Star City Plus TVS Motors TVS Star City Plus Mileage
