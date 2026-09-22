कार में CNG की Smell आते ही हो जाएं Alert, वरना पड़ सकता है भारी

हमारे देश में बढ़ते पेट्रोल-डीजल को ध्यान में रखते हुए सीएनजी कारों की डिमांड बढ़ गई है. अब मार्केट में सीएनजी गाड़ियों की भीड़ बेहद ज्यादा बढ़ गई है. क्योंकि, यह कारें न सिर्फ जेब के लिए किफायती होती है बल्कि पर्यावरण के लिहाज से भी काफी बेहतर मानी जाती हैं. हालांकि, सीएनजी कार चलाने के साथ-साथ उसकी सुरक्षा और रखरखाव का खास ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है. कई बार गाड़ी चलाते समय या खड़ी कार के अंदर अचानक सीएनजी की गंध आने लगती है.

बता दें कि, बहुत से लोग इसे मामूली समझकर अनदेखा कर देते हैं जो आगे चलकर किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है. जानकारी दें दे कि, सीएनजी एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस है और इसका जरा सा भी लीकेज गाड़ी में आग लगने का कारण बन सकता है. अगर आपको भी अपनी कार में सीएनजी की गंध महसूस हो तो तुरंत सावधान हो जाना चाहिए. समय रहते उठाए गए कुछ जरूरी कदम आपको और आपकी गाड़ी को किसी भी गंभीर दुर्घटना से पूरी तरह बचा सकते हैं. चलिए जानतें हैं इसके बचने के उपाय और इसके कारण क्या हैं.

CNG की महक आने के वजह

आपको बता दें कि, आपकी अपनी सीएनजी कार में सीएनजी की महक आने के कई बड़े कारण हो सकते हैं. सबसे बड़ी वजह सीएनजी किट के पाइप, होस या रबर ओ-रिंग्स का कट जाना या पुराना होकर क्रैक हो जाना है.

जबकि इसके अलावा गैस रिफिलिंग वाल्व, सोलेनोइड वाल्व या प्रेशर रेगुलेटर के ढीले होने से भी गैस लीक होने लगती है. कई बार सिलेंडर के मुख्य वाल्व में खराबी आने या आफ्टरमार्केट खराब क्वालिटी की किट लगवाने से भी लीकेज की समस्या शुरू हो जाती है.

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सबसे पहले करें ये काम

जब भी आपकी गाड़ी से अचानक सीएनजी की स्मेल आने लगे तो बिना समय गवाएं और बिना घबराए तुरंत कार को सड़क के किनारे सुरक्षित जगह पर रोक दें. इसके बाद तुरंत कार का इंजन पूरी तरह बंद कर दें.

वहीं, कार की चाबी निकालकर तुरंत सभी खिड़कियां खोल दें ताकि अंदर जमा गैस बाहर निकल सके. इसके बाद कार के बूट को खोलकर सीएनजी सिलेंडर पर लगे मैनुअल कट-ऑफ वाल्व को तुरंत बंद कर दें. इससे गैस की सप्लाई रुक जाएगी और कोई बड़ा खतरा टल जाएगा.

कभी भी न करें ये गलतियां

बता दें कि, सीएनजी लीकेज की स्थिति में थोड़ी सी लापरवाही भी बड़ी तबाही ला सकती है. गाड़ी में गंध आने पर कभी भी माचिस, लाइटर न जलाएं और न ही स्मोकिंग करें. कार के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिकल बटन या केबिन लाइट ऑन-ऑफ न करें.

क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी भी आग भड़का सकती है. वहीं, इसके अलावा लीकेज होने पर गाड़ी को सीएनजी मोड पर चलाने की बिल्कुल भी कोशिश न करें और न ही कार के शीशे बंद करके अंदर बैठें.

अपनाएं यह सेफ्टी टिप्स

आपको बता दें कि, अपनी सीएनजी कार को किसी भी बड़े हादसों से सुरक्षित रखने के लिए समय-समय पर सर्विस सेंटर से जांच कराते रहना चाहिए. जबकि इसके साथ ही सीएनजी सिलेंडर की हर 3 साल में हाइड्रो-टेस्टिंग कराना कानूनन अनिवार्य और बेहद सुरक्षित होता है.

हमेशा सरकारी मान्यता प्राप्त सीएनजी किट का ही इस्तेमाल करें और लोकल मैकेनिक से स्पेयर पार्ट्स न बदलवाएं. कार में हमेशा एक वर्किंग फायर एक्सटिंग्विशर रखें ताकि इमरजेंसी में काम आ सके.

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