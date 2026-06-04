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हिंदी न्यूज़ऑटोअब पहले जितनी कीमत पर नहीं मिलेगी Hyundai Creta, महंगी होने के साथ ही ये वेरिएंट्स भी बंद

अब पहले जितनी कीमत पर नहीं मिलेगी Hyundai Creta, महंगी होने के साथ ही ये वेरिएंट्स भी बंद

Hyundai Creta Price: कंपनी ने कीमतें बढ़ाने के साथ एक और बड़ा फैसला लिया है. क्रेटा N Line के N8 DCT वैरिएंट को बंद कर दिया गया है. इसका मतलब है कि अब यह वैरिएंट बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं होगा.

By : क़मरजहां | Updated at : 04 Jun 2026 10:48 AM (IST)
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अगर आप हुंडई क्रेटा खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो अब आपको पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं. देश की सबसे पॉपुलर SUV में शामिल क्रेटा की कीमतों में कंपनी ने बढ़ोतरी कर दी है. नई कीमतें जून 2026 से लागू हो गई हैं और इसका असर लगभग सभी पेट्रोल, डीजल और ट्रांसमिशन ऑप्शन्स पर देखने को मिलेगा.

हुंडई ने सिर्फ क्रेटा ही नहीं, बल्कि उसके N Line मॉडल की कीमतों में भी बढ़ोतरी की है. कंपनी के मुताबिक, अलग-अलग वैरिएंट के हिसाब से कीमतों में बढ़ोतरी की गई है. कुछ वैरिएंट्स में मामूली बढ़ोतरी की गई है, जबकि कुछ मॉडल पहले के मुकाबले 11,700 रुपये तक महंगे हो गए हैं.

सबसे ज्यादा असर क्रेटा के बेस पेट्रोल मैनुअल वैरिएंट E पर पड़ा है. इस वैरिएंट की कीमत में 11,700 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. वहीं कई अन्य वैरिएंट्स की कीमत में लगभग 800 रुपये से 2,800 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है. यानी अब ग्राहकों को अपनी पसंद के वैरिएंट के हिसाब से पहले से ज्यादा बजट तैयार रखना होगा.

इन वेरिएंट्स को किया गया बंद

कंपनी ने कीमतें बढ़ाने के साथ एक और बड़ा फैसला लिया है. क्रेटा N Line के N8 DCT वैरिएंट को बंद कर दिया गया है. इसका मतलब है कि अब यह वैरिएंट बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं होगा. जो ग्राहक इस खास वैरिएंट को खरीदने की सोच रहे थे, उन्हें अब दूसरे विकल्प चुनने होंगे.

कीमतें बढ़ाने के पीछे कंपनी ने बढ़ती उत्पादन लागत, महंगे होते कच्चे माल और ऑपरेशन खर्च को वजह बताया है. पिछले कुछ समय से स्टील, एल्यूमीनियम और अन्य औद्योगिक सामग्री की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. इसके कारण वाहन निर्माताओं पर लागत का दबाव बढ़ा है. कंपनी का कहना है कि वह काफी समय से इन बढ़ी हुई लागतों का बोझ खुद उठा रही थी, लेकिन अब कीमतों में बदलाव करना जरूरी हो गया था.

कंपनी के कई मॉडल्स हुए महंगे

यह भी ध्यान देने वाली बात है कि जून 2026 में हुंडई की सिर्फ क्रेटा ही नहीं, बल्कि कंपनी के कई अन्य मॉडल भी महंगे हुए हैं. हुंडई ने अपने पूरे पोर्टफोलियो की कीमतों में 12,800 रुपये तक की बढ़ोतरी की है. कीमत में बदलाव मॉडल और वैरिएंट के अनुसार अलग-अलग है.

क्रेटा भारतीय बाजार में हुंडई की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV है और लंबे समय से ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई है. शानदार फीचर्स, दमदार इंजन विकल्प और आकर्षक डिजाइन की वजह से इसकी मांग लगातार बनी हुई है. ऐसे में कीमत बढ़ने के बावजूद इसकी बिक्री पर बहुत बड़ा असर पड़ने की उम्मीद कम मानी जा रही है. 

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 04 Jun 2026 10:48 AM (IST)
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