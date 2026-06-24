फ्यूल टैंक में जम रही काली फंगस, क्या एथेनॉल बन रहा है गाड़ियों का दुश्मन?

Ethanol Petrol Fuel Tank Fungus Truth: जबसे एथेनॉल भारत में लांच हुआ है उसके बाद से इस फ्यूल को लेकर तरह-तरह की चर्चा होनी शुरू हो गई है. जबकि इन दिनों सोशल मीडिया पर एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (E20) को लेकर बहस तेज हो गई है. बता दें कि, इंटरनेट पर कई ऐसे वीडियो और दावे वायरल हो रहे हैं जिनमें दिखाया जा रहा है कि गाड़ियों के फ्यूल टैंक और पाइप्स में काली फंगस, कचरा या काई जैसी चीजें जमा हो रही हैं.

इन खबरों ने कार और बाइक चलाने वालों को चिंता में डाल दिया है कि कहीं एथेनॉल उनकी गाड़ियों का दुश्मन तो नहीं बन रहा? आइए जानते हैं विस्तार से कि इन वायरल दावों के पीछे की असली सच्चाई क्या है और इस गंभीर मुद्दे पर सरकार और एक्सपर्ट्स का क्या कहना है.

वायरल दावों का पूरा सच क्या है?

आपको बता दें कि, इंटरनेट पर चल रहे वीडियोज में दावा किया जा रहा है कि एथेनॉल गन्ने के रस से बनता है. इसलिए इसमें मिठास होती है जो टैंक के पास चींटियों को आकर्षित करती हैं और अंदर फंगस बनाती है. इस पर सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने साफ किया है कि फ्यूल ग्रेड एथेनॉल बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह से इंडस्ट्रियल होती है.

इसमें गन्ने के रस के अलावा मक्का और खराब हो चुके अनाज का इस्तेमाल होता है. इस पूरी डिस्टिलेशन प्रोसेस के बाद इसमें शुगर या मिठास का एक कतरा भी बाकी नहीं रहता. इसलिए चींटियां लगने या मिठास की वजह से फंगस जमने का दावा पूरी तरह से गलत और वैज्ञानिक रूप से असंभव है.

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फ्यूल टैंक में क्यों जमा हो रही है काई?

इसके बाद सबसे बड़ा सवाल लोगों के दिमाग में यह आ रहा है कि, अगर एथेनॉल में मिठास नहीं है, तो गाड़ियों के टैंक में कचरा या काई जैसी चीज क्यों दिख रही है? बता दें कि, ऑटो एक्सपर्ट्स और मैकेनिकों के मुताबिक, एथेनॉल की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि यह नमी को बहुत जल्दी सोखता है. अगर पेट्रोल पंप के अंडरग्राउंड टैंक में या आपकी गाड़ी के फ्यूल टैंक में थोड़ी भी नमी या पानी चला जाए तो एथेनॉल पानी के साथ मिलकर पेट्रोल से अलग हो जाता है.

इसे 'फेज सेपरेशन' कहते हैं. जब गाड़ी लंबे समय तक धूप या सीलन में खड़ी रहती है तो इसी नमी और पेट्रोल के केमिकल रिएक्शन के कारण टैंक के अंदर जंग, कचरा या हरे-काले रंग की परत जमने लगती है, जिसे लोग फंगस समझ बैठते हैं. हालांकि, असल में टैंक में कोई भी फंगस नहीं होता है.

सरकार ने भी दी सफाई

एथेनॉल को लेकर बढ़ते विवाद के बीच सरकार ने प्रेस ब्रीफिंग में बिल्कुल साफ कर दिया है कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाना पूरी तरह से एक साइंटिफिक प्रोसेस है और इसकी क्वालिटी की लगातार निगरानी की जा रही है. सरकार के पास अब तक एथेनॉल की वजह से बड़े पैमाने पर इंजन फेल होने या गाड़ियाँ खराब होने की कोई भी आधिकारिक रिपोर्ट नहीं आई है.

सरकार का मानना है कि सोशल मीडिया पर पुराने और एडिटेड वीडियो शेयर करके भ्रम फैलाया जा रहा है. हालांकि, एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि इस समस्या से बचने के लिए हमेशा भरोसेमंद पेट्रोल पंप से ही तेल भरवाएं, बारिश के मौसम में फ्यूल कैप को टाइट रखें और गाड़ी को हफ्तों तक बिना चलाए न छोड़ें. यह उपाय अपनाकर आप अपने गाड़ी को लंबे समय से चला सकते हैं.

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