टैंक फुल कराने पर चलती है 1700 KM, चीनी कंपनी ने पेश की ये शानदार हाइब्रिड SUV

हिंदी न्यूज़ऑटोटैंक फुल कराने पर चलती है 1700 KM, चीनी कंपनी ने पेश की ये शानदार हाइब्रिड SUV

G7 Hybrid SUV: गाड़ी में छोटा पेट्रोल इंजन भी लगा है, जो कार को चलाने की बजाय बैटरी को चार्ज करने का काम करता है. खास बात यह है कि कंपनी ने इस गाड़ी को किफायती कीमत में लॉन्च किया है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 02 Feb 2026 11:43 AM (IST)
Preferred Sources

चीनी कंपनी एक्सपेंग मोटर्स ने हाल ही में अपनी नई G7 SUV का हाइब्रिड वर्जन पेश किया है. यह गाड़ी एक बार फुल चार्ज करने पर 1704 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है. यह दूरी इतनी है कि दिल्ली से मुंबई तक का सफर एक बार में आराम से बिना रुके किया जा सकता है. ऐसे में लोगों को गाड़ी से लंबा सफर करते समय चार्जिंग के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा. आइए आपको गाड़ी की डिटेल्स के बारे में बताते हैं. 

इतनी है कार की कीमत 

चीनी कंपनी का दावा है कि G7 दुनिया की सबसे ज्यादा रेंज देने वाली SUV बन गई है. गाड़ी में 55.8 kWh बैटरी के साथ 60 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है. इसके साथ ही गाड़ी में छोटा पेट्रोल इंजन भी लगा है, जो कार को चलाने की बजाय बैटरी को चार्ज करने का काम करता है. खास बात यह है कि कंपनी ने इस गाड़ी को किफायती कीमत में लॉन्च किया है. गाड़ी की शुरुआती कीमत लगभग 28 हजार डॉलर करीब 23.5 लाख रुपये है. 

जानिए कितनी है गाड़ी की रेंज? 

इस SUV के साथ-साथ कंपनी ने अपनी P7+ सेडान भी पेश की है. गाड़ी की रेंज की बात की जाए तो ये कार 1,550 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है. इसकी कीमत 27 हजार डॉलर यानी 22.6 लाख रुपये से शुरू होती है. Xpeng ने पिछले साल 4.29 लाख से ज्यादा गाड़ियां बेचीं, जो पिछले साल के मुकाबले दोगुनी से भी ज्यादा है. 

एक्सपेंग भविष्य की तकनीक पर भी काम कर रही है. कंपनी ने ऐसा ह्यूमनॉएड रोबोट बनाया है, जो बिल्कुल इंसानों की तरह चलता है. इसमें एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है. कंपनी के मुताबिक, साल 2028 से 2038 के बीच रोबोट्स का इस्तेमाल आम जीवन में बड़े पैमाने पर होगा.

Hyundai Venue बिक्री में बनी नंबर-1 SUV, इन गाड़ियों के देती है टक्कर 

 

Published at : 02 Feb 2026 11:43 AM (IST)
Tags :
G7 Hybrid SUV Xpeng Motors G7 Hybrid Range
