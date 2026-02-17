हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
AI Summit 2026: अब एक्सीडेंट से बचाएगा AI, जानें नींद आने पर कैसे खुद रुक जाएगी कार

AI Summit 2026 में पेश हुई नई तकनीक से कार अब आपकी आवाज से चलेगी और नींद आने पर खुद रुक जाएगी. आइए इन एडवांस AI फीचर्स की पूरी डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 17 Feb 2026 05:47 PM (IST)
दिल्ली में आयोजित AI Summit 2026 में ऐसी नई टेक्नोलॉजी को पेश किया गया है, जो आने वाले समय में हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती हैं. खासतौर पर ऑटोमोबाइल सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. अब वह समय दूर नहीं जब कार चलाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. नई तकनीक के जरिए कार आपकी आवाज सुनकर ही दिशा तय कर सकेगी और खुद से चल सकेगी. यह टेक्नोलॉजी न केवल सुविधा बढ़ाएगी बल्कि सड़क सुरक्षा को भी एक नया स्तर देगी.

बायोमैट्रिक सिस्टम से चोरी होगी नामुमकिन

AI Summit में टाटा की ओर से विकसित एक खास डिवाइस भी पेश किया गया है, जो कार चोरी की समस्या को लगभग खत्म कर सकता है. इस टेक्नोलॉजी के तहत कार स्टार्ट करने से पहले ड्राइवर को बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन से गुजरना होगा. यानी मतलब, जब तक अधिकृत व्यक्ति अपनी पहचान कन्फर्म नहीं करेगा, तब तक कार स्टार्ट नहीं होगी. इस फीचर की वजह से कोई भी अनजान व्यक्ति कार चोरी नहीं कर सकेगा. सुरक्षा के मामले में यह सिस्टम एक बड़ा और अहम कदम माना जा रहा है.

आपकी आवाज से चलेगी कार

नई AI टेक्नोलॉजी के जरिए कार को वॉयस कमांड से कंट्रोल किया जा सकता है. ड्राइवर को केवल यह कहना होगा कि कार को बाएं, दाएं या सीधे चलाना है और कार उसी दिशा में आगे बढ़ेगी. इसके लिए स्टीयरिंग घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यह फीचर खासकर उन लोगों के लिए मददगार होगा जो लंबी ड्राइव के दौरान ज्यादा आराम चाहते हैं. साथ ही, यह टेक्नोलॉजी भविष्य की पूरी तरह ऑटोमेटेड ड्राइविंग की दिशा में एक बड़ा कदम है.

फॉग और नींद में भी रखेगी सुरक्षा का ध्यान

इस AI कार की एक और खासियत यह है कि कोहरे के समय यह आगे चल रही गाड़ियों की दूरी की सटीक जानकारी देगी. इससे ड्राइवर को सुरक्षित दूरी बनाए रखने में मदद मिलेगी. इतना ही नहीं, अगर ड्राइविंग के दौरान ड्राइवर को नींद आने लगे तो AI तुरंत उसके चेहरे के भाव पहचान लेगा और अलर्ट जारी करेगा. अगर ड्राइवर फिर भी सतर्क नहीं होता, तो कार अपने आप साइड में रुक जाएगी. इस टेक्नोलॉजी से सड़क दुर्घटनाओं में काफी कमी आ सकती है.

Published at : 17 Feb 2026 05:47 PM (IST)
AI Summit 2026 AI Car Technology Driver Safety Systems Biometric Car Start Voice Control Cars
