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हिंदी न्यूज़ऑटोक्या चीन बनेगा ऑटो वर्ल्ड का बादशाह? KPMG की रिपोर्ट ने चौंकाया

क्या चीन बनेगा ऑटो वर्ल्ड का बादशाह? KPMG की रिपोर्ट ने चौंकाया

केपीएमजी की नई रिपोर्ट के अनुसार साल 2035 तक दुनिया की टॉप 10 ऑटोमेकर कंपनियों में से 6 चीन की होंगी. जानिए कैसे चीन वैश्विक ऑटो सेक्टर का नया बादशाह बनने जा रहा है.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 23 Oct 2026 06:45 AM (IST)
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पिछले कुछ सालों में ऑटोमोबाइल मार्केट बहुत तेजी से आगे बढ़ा है. जिसके चलते अब ऐसा माना जा रहा है कि ग्लोबल मार्केट में कुछ सालों में बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है. अभी वर्ल्ड लेवल में कई देश हैं जिनका बोलबाला ऑटोमोबाइल मार्केट में है. लेकिन ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले समय में चाइना मार्केट में कब्जा जमा सकती है.

दरअसल रिसर्च और कंसल्टिंग फर्म केपीएमजी की ताजा ग्लोबल ऑटोमोटिव एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट ने पूरी दुनिया की पुरानी कार कंपनियों की धड़कनें बढ़ा दी हैं. क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक साल 2035 तक दुनिया की 10 सबसे बड़ी ऑटोमेकर कंपनियों में से 6 कंपनियों के हेडक्वार्टर चीन में हो सकते हैं. तो चलिए जानतें हैं कि केपीएमजी की इस रिपोर्ट में और क्या-क्या चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं.

तेजी से आगे बढ़ रहा चीन

आपको बता दें कि केपीएमजी की रिपोर्ट के अनुसार ऑटो उद्योग में अब गाड़ी की बॉडी या इंजन तक सीमित नहीं रह गई है बल्कि मुकाबला सॉफ्टवेयर-डिफाइंड व्हीकल्स , एडवांस्ड ड्राइविंग असिस्टेंस, स्मार्ट कॉकपिट और एआई आधारित फीचर्स पर टिक गया है.

जबकि चीन ने इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति और एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी में समय रहते भारी निवेश किया. जिसका फायदा अब उसे मिल रहा है. करीब 48 प्रतिशत अधिकारियों का मानना है कि 2035 तक ग्लोबल ऑटो मार्केट का सबसे बड़ा हिस्सा चीनी कंपनियों के पास होगा.

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ऑटो दिग्गजों को बड़ा झटका

वहीं अब तक वर्ल्ड कार बाजार में अमेरिका, जर्मनी और जापान की कंपनियों का दबदबा माना जाता था. लेकिन जिस तेजी से बीवायडी, जीली और श्याओमी जैसी चीनी कंपनियां सस्ती, स्मार्ट और हाई-टेक इलेक्ट्रिक गाड़ियां पेश कर रही हैं. उससे फोर्ड, वोक्सवैगन और टोयोटा जैसी पुरानी कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी घट रही है.

जबकि फोर्ड जैसी बड़ी कंपनियों के अधिकारियों ने भी माना है कि चीनी सप्लायर्स और ऑटो कंपनियों की बेहद कम लागत वाली मैन्युफैक्चरिंग से मुकाबला करना इन  कंपनियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हो रहा है.

क्या चीन बनेगा ऑटो वर्ल्ड का बादशाह? KPMG की रिपोर्ट ने चौंकाया

ये चीजें तय करेंगे जीत और हार

बता दें कि केपीएमजी रिपोर्ट में इस बात पर खास जोर दिया गया है कि 2035 तक ऑटोमोबाइल्स में वैल्यू क्रिएशन का मुख्य जरिया गाड़ियों का सॉफ्टवेयर और डिजिटल कनेक्टिविटी बनेगी.

जबकि सर्वे में शामिल 51 फीसदी अधिकारियों का कहना है कि गाड़ियों में मिलने वाले डिजिटल फीचर्स ही यह तय करेंगे कि ग्राहक किस कंपनी की कार खरीदेगा. चीन एशिया-पैसिफिक क्षेत्र में एआई और ऑटोनॉमस ड्राइविंग तकनीक को अपनाने में बाकी दुनिया से काफी आगे निकल चुका है.

आगे क्या हैं संकेत?

केपीएमजी की यह रिपोर्ट वर्ल्ड लेवल ऑटोमोबाइल मार्केट में आ रहे एक नए युग का संकेत है. भू-राजनीतिक तनावों और कई देशों द्वारा चीनी कारों पर आयात शुल्क लगाने के बावजूद चीनी कंपनियों की रिसर्च, तेज प्रोडक्शन स्पीड और सस्ती लागत उन्हें ग्लोबल मार्केट पर राज करने में मदद कर रही है.

यदि अमेरिका और यूरोपीय कंपनियां तेजी से खुद को सॉफ्टवेयर और ईवी तकनीक में नहीं ढाल पाती हैं तो 2035 तक चीन को ऑटो जगत का नया बादशाह बनने से रोकना नामुमकिन हो जाएगा.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 23 Oct 2026 06:45 AM (IST)
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