418KM Range वाली चीनी SUV भारत में दिखी, Creta-Harrier EV की बढ़ेगी टेंशन

इंडिया में जब भी इलेक्ट्रिक SUV गाड़ियों की बात होती है तो सभी के दिमाग में सबसे पहले हुंडई क्रेटा और टाटा हैरियर EV का नाम आता है. इन दोनों गाड़ियों की रेंज और लुक बेहद ही शानदार है. जिसके चलते इन गाड़ियों की डिमांड मार्केट में ज्यादा है. लेकिन अब क्रेटा और हैरियर EV की टेंशन बढ़ने वाली है. क्योंकि, चीन की जानी-मानी ऑटोमोबाइल कंपनी चेरी की नई 5-सीटर इलेक्ट्रिक SUV iCAUR 03 को हाल ही में भारतीय सड़कों पर देखा गया है.

बता दें कि, 418 किलोमीटर की दमदार रेंज और ऑल-व्हील ड्राइव टेक्नोलॉजी से लैस यह कार भारत में लॉन्च होने के बाद सीधे तौर पर हुंडई क्रेटा EV और Tटाटा हैरियर EV जैसी गाड़ियों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है. कंपनी ने इस SUV का डिजाइन पेटेंट भारत में पहले ही दाखिल कर दिया था और अब इसके फ्लैटबेड पर स्पॉट होने के बाद भारतीय बाजार में इसकी जल्द एंट्री की अटकलें तेज हो गई हैं.

शानदार डिजाइन और ऑफ-रोड लुक

बता दें कि, चेरी iCAUR 03 को देखते ही सबसे पहले इसका बोल्ड और मस्कुलर बॉक्सी डिजाइन ध्यान खींचता है. पारंपरिक एयरोडायनामिक शेप की जगह कंपनी ने इसे एक रफ-एंड-टफ ऑफ-रोडर जैसा लुक दिया है.

जबकि इसमें बंद फ्रंट ग्रिल, ऑल-LED हेडलाइट्स और मस्कुलर रियर बंपर दिया गया है. पेटेंट मॉडल के अनुसार इसमें चौड़ी बॉडी क्लैडिंग और रूफ रेल्स भी मिलती हैं. लगभग 4.4 मीटर लंबी इस SUV का ग्राउंड क्लीयरेंस और वाटर वेडिंग क्षमता इसे हर तरह के रास्तों पर आसानी से निकलने में मदद करती है.





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418KM की बेहतरीन रेंज

जबकि यह कार परफॉर्मेंस के मामले में भी काफी दमदार नजर आती है. इंटरनेशनल बाजार में उपलब्ध इस मॉडल में 69.8kWh का LFP बैटरी पैक मिलता है. यह सिंगल चार्ज में NEDC साइकिल के तहत 418 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज प्रदान करती है.

इसमें लगा डुअल-मोटर ऑल-व्हील ड्राइव सेटअप मिलकर 275 hp की अधिकतम पावर और 385 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. यह कार 80kW DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है जिससे इसकी बैटरी काफी तेजी से चार्ज हो जाती है.

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मिलेगा हाई-टेक केबिन

बता दें कि, इस चीनी इलेक्ट्रिक एसयूवी का केबिन पूरी तरह से आधुनिक फीचर्स से भरा हुआ है. डैशबोर्ड पर 15.6-इंच का विशाल टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 9.2-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है.

वहीं, इसके अलावा केबिन में वेंटिलेटेड फ्रंट और रियर सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, 12-स्पीकर इनफिनिटी साउंड सिस्टम और वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं. सुरक्षा के लिहाज से इसमें लेवल-2 ADAS और 540-डिग्री व्यू वाला 360-डिग्री कैमरा मिलता है जो इनबिल्ट डैशकैम की तरह भी काम करता है.

क्रेटा और हैरियर EV के लिए चुनौती

आपको यह भी बता दें कि, अगर चेरी अपनी इस iCAUR 03 को भारतीय बाजार में JSW मोटोर्स के साथ पार्टनरशिप में सही कीमत पर उतारती है तो यह सेगमेंट में बड़ा बदलाव ला सकती है.

हुंडई क्रेटा EV और टाटा हैरियर EV जैसी पॉपुलर SUVs को यह कार अपने ऑल-व्हील ड्राइव, बॉक्सी ऑफ-रोड लुक और हाई-टेक फीचर्स के दम पर सीधी टक्कर देगी. प्रीमियम इलेक्ट्रिक सेगमेंट में कम बजट में पावरफुल फीचर्स चाहने वाले ग्राहकों के लिए यह गाड़ी एक नया और बेहतरीन विकल्प बन सकती है.

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