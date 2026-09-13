IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसचिन तेंदुलकर के 3 सबसे बड़े रिकॉर्ड तोड़ने के बेहद करीब हैं जो रूट

सचिन तेंदुलकर के 3 सबसे बड़े रिकॉर्ड तोड़ने के बेहद करीब हैं जो रूट

जो रूट आए दिन कोई नया कीर्तिमान स्थापित करते रहते हैं. उन्होंने सचिन तेंदुलकर का टेस्ट में सबसे ज्यादा फिफ्टी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इसके बाद उनके निशाने पर तेंदुलकर के 3 बड़े रिकॉर्ड और हैं.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 13 Sep 2026 08:27 AM (IST)
Preferred Sources

जो रूट अपने करियर के ऐसे मुकाम पर हैं, जहां वो लगभग प्रत्येक मैच में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं. पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में उन्होंने टेस्ट में सचिन तेंदुलकर का सबसे ज्यादा फिफ्टी लगाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया. तेंदुलकर ने अपने करियर में 68 फिफ्टी लगाई थीं, जबकि रूट अब तक 69 अर्धशतक लगा चुके हैं.

खासतौर पर टेस्ट करियर की बात करें तो रूट 14000 से अधिक रन और 41 शतक जड़ चुके हैं. बेशक तेंदुलकर के की रिकॉर्ड अब भी अन्य सभी बल्लेबाजों से बेहतर हैं, लेकिन रूट उन्हें भी ध्वस्त करने के करीब आते जा रहे हैं. तो यहां सचिन तेंदुलकर के उन 3 रिकॉर्ड्स के बारे में जानिए, जो रूट जिन्हें तोड़ने के बेहद करीब आ गए हैं.

टेस्ट में सबसे ज्यादा रन

यह चर्चा लंबे समय से चली आ रही है. सचिन तेंदुलकर ने अपने 200 टेस्ट मैचों के करियर में 15921 रन बनाए थे. दूसरी ओर जो रूट 169 मुकबलों में 14278 रन बना चुके हैं. रूट अब सचिन से केवल 1643 रन पीछे रह गए हैं. रूट जिस तरह की फॉर्म में हैं, उससे वह बहुत जल्द टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं.

  • 15921 रन - सचिन तेंदुलकर
  • 14278 रन - जो रूट

यह भी पढ़ें: टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, जो रूट नंबर-1

टेस्ट में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर

टेस्ट क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर ने 119 बार किसी पारी में 50 या उससे अधिक स्कोर बनाया था. उन्होंने अपने करियर में 68 फिफ्टी और 51 शतक लगाए. जो रूट की बात करें तो उन्होंने अब तक अपने करियर में 110 पारियों में 50 या उससे ज्यादा स्कोर बनाया है. सबसे ज्यादा पारियों में 50+ स्कोर करने के मामले में रूट, तेंदुलकर से केवल 9 फिफ्टी पीछे हैं. 50+ स्कोर में अर्धशतक और शतक धोनी शामिल होते हैं.

  • 119 - सचिन तेंदुलकर
  • 110 - जो रूट

टेस्ट में डबल सेंचुरी

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा डबल सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड सर डॉन ब्रैडमैन के नाम है, जिन्होंने 12 बार ऐसा किया था. सचिन तेंदुलकर और जो रूट ने अपने-अपने करियर में 6 बार दोहरा शतक लगाया है. रूट एक और डबल सेंचुरी लगाकर तेंदुलकर से आगे निकल जाएंगे.

यह भी पढ़ें:

पहले टी20 में ऐसी होगी भारत-अफगानिस्तान की प्लेइंग इलेवन, जानें पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 13 Sep 2026 08:27 AM (IST)
Tags :
Sachin Tendulkar Joe Root TEST CRICKET
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
इन 2 भारतीयों को सबसे बड़ा खतरा मान रहा अफगानिस्तान, कप्तान ने किया खुलासा
इन 2 भारतीयों को सबसे बड़ा खतरा मान रहा अफगानिस्तान, कप्तान ने किया खुलासा
क्रिकेट
टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, जो रूट नंबर-1
टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, जो रूट नंबर-1
क्रिकेट
'मोदी जी को सलाम', BRICS समिट पर रवि शास्त्री का बड़ा बयान; जानें क्या कहा
'मोदी जी को सलाम', BRICS समिट पर रवि शास्त्री का बड़ा बयान; जानें क्या कहा
क्रिकेट
पहले टी20 में ऐसी होगी भारत-अफगानिस्तान की प्लेइंग इलेवन, जानें पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
पहले टी20 में ऐसी होगी भारत-अफगानिस्तान की प्लेइंग इलेवन, जानें पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
Advertisement

वीडियोज

SANSANI: प्राइवेट गर्ल्स हॉस्टल की 'बैड वार्डन' !। Crime News।UP। Gorakhpur
BRICS Summit 2026: PM Modi के 10 प्रस्तावों को मंजूरी.. पाक- अमेरिका के होश उड़ने वाले है !
Janhit : मोदी-जिनपिंग की मुलाकात का 'जनहित संदेश'| Brics Summit 2026 | PM Modi | Jinping | Delhi
Iran-America War News: एक पहाड़.. ईरान की बनेगा ढाल! | Pickaxe Mountain | Bunker-Buster Bombs
BRICS Summit 2026 : BRICS की 'त्रिशक्ति'..मोदी-पुतिन-शी | XI Jinping | Putin | PM Modi | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'जिंदा हैं, तो जवाब देना होगा', होर्मुज को लेकर US पर भड़का ईरान
'जिंदा हैं, तो जवाब देना होगा', होर्मुज को लेकर US पर भड़का ईरान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BRICS में पहलगाम हमले की निंदा, शुभम की पत्नी बोलीं- PM मोदी का दिल से आभार
BRICS में पहलगाम हमले की निंदा, शुभम की पत्नी बोलीं- PM मोदी का दिल से आभार
बॉलीवुड
बॉडीगार्ड शेरा के बेटे को बॉलीवुड में लॉन्च करेंगे सलमान खान! 'टार्जन' से होगा डेब्यू
सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा के बेटे की बॉलीवुड में एंट्री, 'टार्जन' में आएंगे नजर
क्रिकेट
'मोदी जी को सलाम', BRICS समिट पर रवि शास्त्री का बड़ा बयान; जानें क्या कहा
'मोदी जी को सलाम', BRICS समिट पर रवि शास्त्री का बड़ा बयान; जानें क्या कहा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BRICS समिट के बीच अलकायदा से जुड़ा आतंकी गिरफ्तार, UP ATS के हत्थे चढ़ा
BRICS समिट के बीच अलकायदा से जुड़ा आतंकी गिरफ्तार, UP ATS के हत्थे चढ़ा
इंडिया
'सरेंडर नहीं करेगा ईरान', US पर भड़के पेजेशकियान, ब्रिक्स से दी चेतावनी
'सरेंडर नहीं करेगा ईरान', US पर भड़के पेजेशकियान, ब्रिक्स से दी चेतावनी
शिक्षा
JEE में फेल, IIT की सीट ठुकराई, अब अर्जुन जैन हैं IIT बॉम्बे में प्रोफेसर
JEE में फेल, IIT की सीट ठुकराई, अब अर्जुन जैन हैं IIT बॉम्बे में प्रोफेसर
एग्रीकल्चर
घर पर इस तरीके से उगाएं शिमला मिर्च, बाजार से खरीदना कर देंगे बंद
घर पर इस तरीके से उगाएं शिमला मिर्च, बाजार से खरीदना कर देंगे बंद
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Yung DSA बने Captain, Qazi Touqeer के ड्रामे ने मचाया बवाल!
Bigg Boss 20: Yung DSA बने Captain, Qazi Touqeer के ड्रामे ने मचाया बवाल!
ENT LIVE
Tara Sutaria का पारा चढ़ा, पैपराजी के फोन को किया दूर; वीडियो हुआ वायरल!
Tara Sutaria का पारा चढ़ा, पैपराजी के फोन को किया दूर; वीडियो हुआ वायरल!
ENT LIVE
Deepika Padukone ने Pregnancy Trolls को दिया जवाब, एक Like ने खींचा सबका ध्यान!
Deepika Padukone ने Pregnancy Trolls को दिया जवाब, एक Like ने खींचा सबका ध्यान!
ENT LIVE
Bhuvan Bam ने The Revolutionaries में इतिहास और फ्रीडम फाइटर्स पर खुलकर बात की
Bhuvan Bam ने The Revolutionaries में इतिहास और फ्रीडम फाइटर्स पर खुलकर बात की
ENT LIVE
Rohit Chandel को POCSO केस में मिली बेल, कोर्ट के फैसले से परिवार और फैंस को राहत!
Rohit Chandel को POCSO केस में मिली बेल, कोर्ट के फैसले से परिवार और फैंस को राहत!
Embed widget