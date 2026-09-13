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हिंदी न्यूज़ऑटो3-इन-1 सीट से लैस और छत के साथ आता है ये स्कूटर, जानें रेंज

3-इन-1 सीट से लैस और छत के साथ आता है ये स्कूटर, जानें रेंज

इस रूफ वाले तीन पहियों के इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत 1.35 लाख रुपये बताई गई है. इसकी कीमत और डिजाइन को देखते हुए यह खास तरह का इलेक्ट्रिक स्कूटर हो सकता है. आइए डिटेल्स जानते हैं,

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 13 Sep 2026 10:17 AM (IST)
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आजकल इलेक्ट्रिक व्हीलर्स में लगातार नए प्रयोग देखने को मिल रहे हैं. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की कंपनी हिन्दुस्तान पावर केला सन्स ने एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर तैयार किया है, जिसमें दो नहीं बल्कि तीन पहिए दिए गए हैं. इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें रूफ यानी छत मिलती है, जिससे बारिश, धूप और धूल से काफी हद तक बचाव हो सकता है. कंपनी का यह मॉडल अपने अलग डिजाइन और फायदों की वजह से खास नजर आता है.

तीन पहियों वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर

  • इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में एक पहिया आगे और दो पहिए पीछे दिए गए हैं. तीन पहियों की वजह से इसे चलाते समय सामान्य दोपहिया स्कूटर की तरह बैलेंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती. इसका डिजाइन कॉम्पैक्ट रखा गया है, जिससे इसे शहर में रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए उपयोग किया जा सकता है. इसके ऊपर रूफ दी गई है, जो धूप, बारिश और धूल से चालक को बचाने में मदद करती है.
  • स्कूटर में आगे की तरफ विंडशील्ड दी गई है, जो इसे सामान्य इलेक्ट्रिक स्कूटर से अलग बनाती है. विंडशील्ड पर वाइपर भी मिलता है. बारिश के मौसम में इसका फायदा मिल सकता है, क्योंकि वाइपर पानी को हटाकर सामने का रास्ता देखने में मदद करेगा. रूफ और विंडशील्ड का कॉम्बिनेशन इसे खराब मौसम में भी इस्तेमाल करने के लिहाज से यूजफुल बनाता है.

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3-इन-1 सीट का कॉन्सेप्ट

  • इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की एक खासियत इसकी 3-इन-1 सीट व्यवस्था है. इसमें आगे एक छोटी सीट और पीछे कैप्टन सीट दी गई है. जरूरत के हिसाब से आगे वाली सीट को फोल्ड करके अंदर किया जा सकता है, जबकि पीछे की कैप्टन सीट को स्लाइड करके आगे लाया जा सकता है. ऐसा करने पर इसे सिंगल-सीटर की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है.
  • इसके अलावा, आगे लेग स्पेस वाली जगह पर भी एक फोल्डेबल सीट दी गई है. इस सीट पर बच्चे को बैठाया जा सकता है. इस तरह जरूरत के हिसाब से इसमें एक से लेकर तीन लोग तक बैठ सकते हैं. सीटों को अलग-अलग तरीके से इस्तेमाल करने का विकल्प इसे रोजमर्रा के काम के लिए ज्यादा उपयोगी बनाता है.

सामान रखने के लिए भी जगह

  • स्कूटर में छोटे सामान रखने के लिए कई जगह दी गई हैं. हैंडल के आसपास बोतल या छोटा सामान रखने की जगह मिलती है. इसके अलावा आगे की तरफ एक हुक भी दिया गया है, जिस पर बैग या अन्य सामान टांगा जा सकता है. यानी इसे केवल आने-जाने के लिए ही नहीं, बल्कि छोटे-मोटे सामान को साथ ले जाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

3-इन-1 सीट से लैस और छत के साथ आता है ये स्कूटर, जानें रेंज

कितनी है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की रेंज?

  • पावर के लिए इसमें लिथियम-आयन बैटरी दी गई है. कंपनी के मुताबिक यह इलेक्ट्रिक स्कूटर एक बार फुल चार्ज होने पर करीब 60 किलोमीटर तक चल सकता है. कंपनी का दावा है कि इसकी बैटरी की लाइफ करीब 5 साल है. साथ ही स्कूटर पर 3 साल की वारंटी भी दी जा रही है.
  • सेफ्टी के लिए स्कूटर के चारों तरफ मजबूत लोहे का फ्रेम दिया गया है. इसके तीनों पहियों में डिस्क ब्रेक मिलते हैं. तीन पहियों वाला डिजाइन और डिस्क ब्रेक इसे स्थिरता और ब्रेकिंग के मामले में उपयोगी बनाने की कोशिश करता है.

जानिए कितनी है स्कूटर की कीमत?

  • इस रूफ वाले तीन पहियों के इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत 1.35 लाख रुपये बताई गई है. इसकी कीमत और डिजाइन को देखते हुए यह उन लोगों के लिए एक अलग तरह का इलेक्ट्रिक वाहन हो सकता है, जिन्हें रोजाना शहर में छोटी दूरी तय करनी होती है.
  • इसके साथ ही धूप या बारिश से बचाव भी चाहिए. हालांकि, खरीदने से पहले स्थानीय उपलब्धता, चार्जिंग टाइम, रजिस्ट्रेशन और वास्तविक ड्राइविंग रेंज जैसी जानकारी कंपनी या डीलर से जरूर जांच लेना बेहतर रहेगा.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 13 Sep 2026 10:17 AM (IST)
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