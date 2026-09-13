20 लाख के बजट में EV लें या पेट्रोल-डीजल कार, क्या है फायदे का सौदा?

अगर आपका बजट लगभग 20 लाख रुपये है और आप नई कार खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि EV खरीदना बेहतर रहेगा या पेट्रोल-डीजल कार? इलेक्ट्रिक कारों की शुरुआती कीमत भले ही कई मामलों में ज्यादा हो, लेकिन कम रनिंग कॉस्ट इसका सबसे बड़ा फायदा है. दूसरी ओर पेट्रोल और डीजल कारों में चार्जिंग की चिंता नहीं होती और लंबी दूरी के सफर में यह ज्यादा असरदार साबित होती है. दरअसल, कार लेना आपकी जरूरत के अनुसार निर्भर करता है, ऐसे में आइए जानते हैं कि आपके लिए कौनसी कार बेहतर होगी.

EV की सबसे बड़ी ताकत कम रनिंग कॉस्ट

EV का सबसे बड़ा फायदा इसकी कम रनिंग कॉस्ट है. पेट्रोल कार में हर बार ईंधन भरवाने पर जेब पर अच्छा-खासा खर्च आता है, जबकि EV को घर पर चार्ज करने पर रोजाना चलाने का खर्च काफी कम हो जाता है. यानी जो लोग रोज ऑफिस आने-जाने या शहर में ज्यादा ड्राइविंग करते हैं, उनके लिए EV फायदेमंद होती है. हालांकि बचत बिजली की कीमत, कार की बैटरी और ड्राइविंग के तरीके पर निर्भर करती है.

मेंटेनेंस में भी EV आगे

EV में इंजन ऑयल, स्पार्क प्लग, क्लच और एग्जॉस्ट सिस्टम जैसे कई पार्ट्स नहीं होते. इसलिए नियमित सर्विसिंग का खर्च आमतौर पर कम रहता है. हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि EV में मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं होता. टायर, ब्रेक, सस्पेंशन, कूलिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की नियनित जांच भी उतनी ही जरूरी होती है. कंपनियां आमतौर पर कार की लंबी वारंटी देती हैं. इसलिए खरीदते समय बैटरी वारंटी, वारंटी की अवधि और उसकी शर्तों को जरूर देखना चाहिए.

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पेट्रोल-डीजल कार का फायदा कहां है?

अगर आपको लंबी दूरी का सफर करते हैं, तो पेट्रोल या डीजल कार आपके लिए ज्यादा सुविधाजनक होती है. पेट्रोल पंप देशभर में आसानी से उपलब्ध हैं, जबकि EV चार्जिंग नेटवर्क तेजी से बढ़ने के बावजूद भी अभी हर जगह उपलब्ध नहीं है. अगर आप अक्सर हाईवे पर लंबी यात्राएं करते हैं, तो आपके लिए पेट्रोल-डीजल कार बेहतर होती है.

कैसे चुनें सही कार?

20 लाख रुपये के बजट में फैसला आपकी ड्राइविंग जरूरत पर निर्भर करता है. अगर आपकी रोजाना ड्राइविंग 40-60 किलोमीटर या उससे ज्यादा है. वहीं घर या ऑफिस में चार्जिंग की सुविधा है और ज्यादातर सफर शहर में होता है, तो EV लंबे समय में ज्यादा किफायती साबित हो सकती है. वहीं अगर साल में कुछ ही हजार किलोमीटर गाड़ी चलती है और आपका काम लगातार लंबी दूरी की यात्रा से जुड़ा है, तो आपके लिए पेट्रोल कार ज्यादा बेहतर विकल्प है.

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