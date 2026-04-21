सिंगल चार्ज में 1520 KM रेंज, दुनिया के पहले खास ब्रेकिंग सिस्टम वाली इस EV की क्या है कीमत?

चीनी ऑटोमोबाइल कंपनी Chery ने अपने प्रीमियम सब-ब्रांड Exeed की नई SUV Exeed EX7 पेश की है. यह कार खास तौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में नई टेक्नोलॉजी और लंबी रेंज के साथ लॉन्च की गई है. इस SUV की सबसे बड़ी खासियत इसकी बेहद लंबी ड्राइविंग रेंज है.

कंपनी का दावा है कि यह गाड़ी एक बार चार्ज करने पर 1520 किलोमीटर तक चल सकती है. इसमें दो तरह के पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं, पहला पूरी तरह इलेक्ट्रिक और दूसरा एक्सटेंडेड रेंज इलेक्ट्रिक (EREV) है. EREV वर्जन में बैटरी के साथ एक छोटा इंजन भी होता है जो जरूरत पड़ने पर बैटरी को चार्ज करता रहता है, जिससे गाड़ी लंबी दूरी तय कर पाती है और ड्राइवर को बार-बार चार्जिंग की चिंता नहीं रहती.

कार में मिलते हैं ये खास फीचर्स

इस कार में एक और खास तकनीक दी गई है, जिसे इलेक्ट्रो-मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम (EMB) कहा जाता है. नॉर्मल ब्रेकिंग सिस्टम में हाइड्रोलिक मैकेनिज्म होता है, लेकिन EMB पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पर काम करता है. इसका फायदा यह है कि ब्रेक ज्यादा तेजी से काम करते हैं, जिससे सेफ्टी बढ़ती है और गाड़ी की परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है. यह तकनीक अभी बहुत नई है और धीरे-धीरे भविष्य की गाड़ियों में ज्यादा देखने को मिल सकती है.

डिजाइन और इंटीरियर

डिजाइन और इंटीरियर की बात करें तो EX7 को प्रीमियम SUV के रूप में तैयार किया गया है. इसमें लग्जरी इंटीरियर, बड़ा और आधुनिक इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल डिस्प्ले, और आरामदायक सीटिंग दी गई है. इसके अलावा इसमें कई एडवांस फीचर्स और ड्राइवर असिस्टेंस टेक्नोलॉजी भी मिलती हैं, जो ड्राइविंग को ज्यादा सुरक्षित और सुविधाजनक बनाती हैं.

कंपनी भविष्य में इस SUV में और भी एडवांस सेमी-सॉलिड-स्टेट बैटरी देने की योजना बना रही है.

EV की दुनिया में बड़ा बदलाव

यह बैटरी तकनीक मौजूदा लिथियम-आयन बैटरियों से ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा एनर्जी स्टोर करने वाली और लंबी लाइफ वाली मानी जाती है. अगर यह तकनीक बड़े स्तर पर लागू होती है, तो EV की दुनिया में बड़ा बदलाव आ सकता है. कुल मिलाकर, Exeed EX7 एक ऐसी SUV है जो लंबी रेंज, नई ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी, और प्रीमियम फीचर्स के साथ भविष्य की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की झलक दिखाती है. यह न सिर्फ टेक्नोलॉजी के लिहाज से खास है बल्कि कंपनी के लिए भी एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिससे वह EV मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है.

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