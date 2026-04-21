एक्सीडेंट होने के तुरंत बाद घबराएं नहीं बल्कि करें ये काम, बड़ा नुकसान होने से बच जाएगा

अक्सर ऐसा होता है कि गाड़ी के एक्सीडेंट के बाद लोग आनन-फानन में सब कुछ भूल जाते हैं. हालांकि ऐसा होना लाजमी भी है. आए दिन सड़क पर हादसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. इसके पीछे वजह जनसंख्या और गाड़ियों की बढ़ती संख्या में दिनों-दिन बढ़ोतरी है. ऐसे में सड़क पर चलते वक्त हमेशा सतर्क रहना जरूरी है. वहीं अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि आप बड़े नुकसान से बच जाएं.

एक्सीडेंट होने के बाद परेशान होने की बजाय सबसे पहले अपने आप देखें कि चोट ज्यादा और गंभीर तो नहीं है. अगर हालत ठीक है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखते हुए जरूरी टिप्स फॉलो करने चाहिए. ये टिप्स न सिर्फ आपको बड़ी मुसीबत से बचाएंगे बल्कि आपकी सेफ्टी के लिए भी जरूरी हैं. आइए डिटेल्स जानते हैं.

इन जरूरी चीजों का रखें ख्याल

ज्यादातर मामलों में गलती न होते हुए भी लोग तुरंत भागने की कोशिश करते हैं लेकिन ऐसा करने की बजाय ये जानने कि कोशिश करें कि ऐसा क्यों हुआ? मौके से भागने के कारण हो सकता है कि बिना गलती के ही आप फंस जाएं.

एक्सीडेंट होने पर आपके लिए जरूरी चीज यही है कि 100 या 112 नंबर पर कॉल करके सबसे पहले घटना की सूचना दें और अगर जरुरत हो तो सहायता भी मांग सकते हैं.

एक्सीडेंट होते ही कार की पार्किंग लाइट्स ऑन कर दें ताकि पीछे से आने वाली गाड़ियों को आपकी स्थिति का पता चल जाये और कोई और घटना घटने से बच जाये.

इसके साथ ही आपके लिए जरूरी है कि टकराने वाली दूसरी गाड़ी का रजिस्ट्रशन नंबर तुरंत नोट कर लें. साथ ही उसमें बैठे या गाड़ी चला रहे व्यक्ति की डिटेल्स भी मांगे जिससे बाद में जरूरत पड़ने पर ये जरूरी जानकारी आप पुलिस को दे सकें.

समय खराब न करते हुए तुरंत अपने मोबाइल से फोटो और वीडियो क्लिक करें. ताकि जरूरत पड़ने पर पुलिस को ये सबूत भी दिया जा सके.

इसके अलावा एक अहम काम इंश्योरेंस कंपनी को जानकारी देना भी है. इसलिए मौका मिलते ही इंश्योरेंस कंपनी को भी तुरंत खबर करें और जरूरत पड़ने पर आपके पास मौजूद जानकारी मांगे जानें पर उन्हें दें.

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