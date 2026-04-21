हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोएक्सीडेंट होने के तुरंत बाद घबराएं नहीं बल्कि करें ये काम, बड़ा नुकसान होने से बच जाएगा

एक्सीडेंट होने के तुरंत बाद घबराएं नहीं बल्कि करें ये काम, बड़ा नुकसान होने से बच जाएगा

Car Accident Tips: सड़क पर चलते वक्त हमेशा सतर्क रहना जरूरी है. वहीं अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि आप बड़े नुकसान से बच जाएं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 21 Apr 2026 08:37 AM (IST)
Preferred Sources

अक्सर ऐसा होता है कि गाड़ी के एक्सीडेंट के बाद लोग आनन-फानन में सब कुछ भूल जाते हैं. हालांकि ऐसा होना लाजमी भी है. आए दिन सड़क पर हादसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. इसके पीछे वजह जनसंख्या और गाड़ियों की बढ़ती संख्या में दिनों-दिन बढ़ोतरी है. ऐसे में सड़क पर चलते वक्त हमेशा सतर्क रहना जरूरी है. वहीं अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि आप बड़े नुकसान से बच जाएं.

एक्सीडेंट होने के बाद परेशान होने की बजाय सबसे पहले अपने आप देखें कि चोट ज्यादा और गंभीर तो नहीं है. अगर हालत ठीक है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखते हुए जरूरी टिप्स फॉलो करने चाहिए. ये टिप्स न सिर्फ आपको बड़ी मुसीबत से बचाएंगे बल्कि आपकी सेफ्टी के लिए भी जरूरी हैं. आइए डिटेल्स जानते हैं.

इन जरूरी चीजों का रखें ख्याल

  • ज्यादातर मामलों में गलती न होते हुए भी लोग तुरंत भागने की कोशिश करते हैं लेकिन ऐसा करने की बजाय ये जानने कि कोशिश करें कि ऐसा क्यों हुआ? मौके से भागने के कारण हो सकता है कि बिना गलती के ही आप फंस जाएं.
  • एक्सीडेंट होने पर आपके लिए जरूरी चीज यही है कि 100 या 112 नंबर पर कॉल करके सबसे पहले घटना की सूचना दें और अगर जरुरत हो तो सहायता भी मांग सकते हैं.
  • एक्सीडेंट होते ही कार की पार्किंग लाइट्स ऑन कर दें ताकि पीछे से आने वाली गाड़ियों को आपकी स्थिति का पता चल जाये और कोई और घटना घटने से बच जाये.
  • इसके साथ ही आपके लिए जरूरी है कि टकराने वाली दूसरी गाड़ी का रजिस्ट्रशन नंबर तुरंत नोट कर लें. साथ ही उसमें बैठे या गाड़ी चला रहे व्यक्ति की डिटेल्स भी मांगे जिससे बाद में जरूरत पड़ने पर ये जरूरी जानकारी आप पुलिस को दे सकें.
  • समय खराब न करते हुए तुरंत अपने मोबाइल से फोटो और वीडियो क्लिक करें. ताकि जरूरत पड़ने पर पुलिस को ये सबूत भी दिया जा सके.
  • इसके अलावा एक अहम काम इंश्योरेंस कंपनी को जानकारी देना भी है. इसलिए मौका मिलते ही इंश्योरेंस कंपनी को भी तुरंत खबर करें और जरूरत पड़ने पर आपके पास मौजूद जानकारी मांगे जानें पर उन्हें दें.

यह भी पढ़ें:- क्या सही Tyre Pressure से बढ़ता है Mileage? जानें सच्चाई और जरूरी मेंटेनेंस टिप्स 

Published at : 21 Apr 2026 08:37 AM (IST)
Tags :
Auto News Auto Tips Car Maintenance Tips Car Accident Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
एक्सीडेंट होने के तुरंत बाद घबराएं नहीं बल्कि करें ये काम, बड़ा नुकसान होने से बच जाएगा
एक्सीडेंट होने के तुरंत बाद घबराएं नहीं बल्कि करें ये काम, बड़ा नुकसान होने से बच जाएगा
ऑटो
क्या होता है थर्मोस्टेट वॉल्व, जिसके न खुलने पर बर्बाद हो सकता है कार का इंजन? जानें जरूरी टिप्स
क्या होता है थर्मोस्टेट वॉल्व, जिसके न खुलने पर बर्बाद हो सकता है कार का इंजन? जानें टिप्स
ऑटो
Explainer: दिल्ली में कॉमर्शियल गाड़ी लाना अब कितना हुआ महंगा, जानें इससे क्या पड़ेगा असर?
दिल्ली में कॉमर्शियल गाड़ी लाना अब कितना हुआ महंगा, जानें इससे क्या पड़ेगा असर?
ऑटो
Baleno Facelift 2026: टेस्टिंग के दौरान दिखी नई Baleno, नए लुक और फीचर्स के साथ Hyundai i20 को देगी टक्कर
Baleno Facelift 2026: टेस्टिंग के दौरान दिखी नई Baleno, नए लुक और फीचर्स के साथ Hyundai i20 को देगी टक्कर
Advertisement

वीडियोज

Bollywood: क्या कपूर खानदान में फिर आएगी खुशखबरी? | Khabar Filmy Hain | Alia Bhatt
Sansani: इंटरनेशनल मंच पर... ट्रंप को खुला चैलेंज ! | Iran-israel war update
Chitra Tripathi: ईरान का 'मालिक' कौन? | Trump | Hormuz | China | Netanyahu | Breaking
Prayagraj Viral Video: क्या रसूख के नशे में चूर इन थार सवारों पर लगेगी लगाम? | UP | Breaking
Pratima Mishra: शांति का शिप डूबा, होर्मुज में संकट गहराया! | Bharat Ki Baat | Iran US Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नेपाल ने भारतीयों को दिया तगड़ा झटका, कस्टम ड्यूटी बढ़ाई, अब इतने रुपए से ज्यादा पर भरना पड़ेगा टैक्स
नेपाल ने भारतीयों को दिया तगड़ा झटका, कस्टम ड्यूटी बढ़ाई, अब इतने रुपए से ज्यादा पर भरना पड़ेगा टैक्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आगरा-वाराणसी समेत 26 जिलों में हीटवेव की चेतावनी, रात में भी गर्मी का प्रकोप जारी
यूपी में आगरा-वाराणसी समेत 26 जिलों में हीटवेव की चेतावनी, रात में भी गर्मी का प्रकोप जारी
विश्व
'ईरान के साथ युद्ध में हम जीत रहे हैं...' इस्लामाबाद पीस टॉक से पहले ट्रंप का बड़ा दावा, किसे कहा गद्दार
'ईरान के साथ युद्ध में हम जीत रहे हैं...' इस्लामाबाद पीस टॉक से पहले ट्रंप का बड़ा दावा, किसे कहा गद्दार
क्रिकेट
Tilak Varma Century: सबसे तेज शतक... तिलक वर्मा ने रचा इतिहास; 101 रन बनाकर इन रिकॉर्ड्स की उड़ाई धज्जियां
सबसे तेज शतक... तिलक वर्मा ने रचा इतिहास; 101 रन बनाकर इन रिकॉर्ड्स की उड़ाई धज्जियां
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 BO Day 33: 'भूत बंगला' के आगे भी ‘धुरंधर 2’ का क्रेज नहीं हो रहा कम, 5वें मंडे छाप डालें करोड़ो, होश उड़ा देगा 33 दिनों का कलेक्शन
'भूत बंगला' के आगे भी ‘धुरंधर 2’ का क्रेज नहीं हो रहा कम, 5वें मंडे छाप डालें करोड़ो
विश्व
Iran-Russia War: जंग रुकवाएगा रूस! ईरान को बड़ा ऑफर! पुतिन के मंत्री और अराघची के बीच फोन पर हुई बात, जानें
जंग रुकवाएगा रूस! ईरान को बड़ा ऑफर! पुतिन के मंत्री और अराघची के बीच फोन पर हुई बात, जानें
ऑटो
क्या होता है थर्मोस्टेट वॉल्व, जिसके न खुलने पर बर्बाद हो सकता है कार का इंजन? जानें जरूरी टिप्स
क्या होता है थर्मोस्टेट वॉल्व, जिसके न खुलने पर बर्बाद हो सकता है कार का इंजन? जानें टिप्स
जनरल नॉलेज
Largest Country: ये हैं दुनिया के सबसे बड़े देश, जानें किस नंबर पर आता है अपना भारत?
ये हैं दुनिया के सबसे बड़े देश, जानें किस नंबर पर आता है अपना भारत?
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Embed widget