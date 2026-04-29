50 हजार रुपये से शुरू कर सकते हैं इन चीजों की खेती, किसान जान लें फायदे की बात

Farming Under 50000: कई लोग मानते हैं कि खेती शुरू करने के लिए लाखों रुपये की जरूरत होती है, लेकिन खेती शुरू करने के लिए हमेशा लाखों रुपये की जरूरत नहीं होती है. दरअसल किसान सही फसल का चयन और थोड़ी समझदारी के साथ कम निवेश में भी खेती से अच्छी कमाई कर सकते हैं. खासकर आज के समय में खेती एक अच्छा ऑप्शन बनकर सामने आ रहा है. महज 50,000 हजार रुपये के निवेश से कुछ ऐसी फैसले और व्यवसाय शुरू किया जा सकता है, जो कुछ ही समय में अच्छा मुनाफा देने लगते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि 50,000 हजार रुपये में आप कौन सी चीजों की खेती शुरू कर सकते हैं.



एलोवेरा की खेती से कमाई का मौका



औषधीय पौधों में एलोवेरा की मांग लगातार बढ़ रही है. इसका इस्तेमाल दवाइयां, कॉस्मेटिक और हेल्थ प्रोडक्ट में बड़े पैमाने पर किया जाता है. एक हेक्टेयर में इसकी खेती करीब 50,000 में शुरू की जा सकती है. एक बार लगाने के बाद यह फसल 3 साल तक उत्पादन देती है, जिससे हर साल लागत कम और मुनाफा बढ़ता जाता है. किसान इसे सीधे मंडी या कंपनियों को भेज सकते हैं. अगर कोई किसान अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है, तो एलोवेरा प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर जूस या जेल बनाकर भी कमाई कर सकता है, हालांकि इसके लिए एक्स्ट्रा निवेश की जरूरत होती है.



कम लागत में सब्जियों की खेती



कम बजट में भिंडी, लौकी, तोरई और मिर्च जैसी सब्जियों की खेती भी अच्छा ऑप्शन है. इन फसलों के बीज और खाद का खर्च कम होता है, जबकि बाजार में उनकी मांग हमेशा बनी रहती है. छोटे स्तर पर शुरू की गई यह खेती धीरे-धीरे बड़े मुनाफे में बदल सकती है. ‌



हरी पत्तेदार सब्जियां देती है जल्दी रिटर्न



पालक, मेथी और मूली जैसी फैसले 30 से 40 दिनों में तैयार हो जाती है. उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि कम लागत में इनसे बार-बार पैदावार ली जा सकती है. ऐसे में यह फसल छोटे किसानों के लिए कम खतरे वाला ऑप्शन मानी जाती है और इन्हें लगभग 50,000 रुपये तक में उगाया जा सकता है.



फल और फूलों की खेती भी फायदेमंद



अगर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, तो महज 50,000 रुपये में तरबूज और खरबूजे की खेती से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है. गर्मियों में उनकी मांग काफी बढ़ जाती है. वहीं फूलों की खेती खासकर गेंदे के फूल कम लागत में शुरू की जा सकती है. शादी और त्योहारों के मौसम में इसकी मांग बढ़ने से किसान को बेहतर दाम मिलते हैं.



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मशरूम और औषधीय पौधों का बढ़ता ट्रेंड



कम जगह में मशरूम की खेती भी तेजी से पॉपुलर हो रही है. इसे छोटे कमरे या शेड में शुरू किया जा सकता है और होटल, रेस्टोरेंट में इसकी सप्लाई से नियमित आय हो सकती है. इसके अलावा तुलसी जैसे औषधीय पौधों की खेती भी कम लागत में की जा सकती है. जिनकी मांग बाजार में लगातार बनी रहती है.



सहजन की खेती से भी अच्छी आमदनी



सहजन यानी ड्रमस्टिक की खेती भी किसानों के लिए फायदेमंद है. करीब 50 से 60 हजार रुपये में एक एकड़ में इसकी खेती शुरू की जा सकती है. एक बार लगाने के बाद यह कई साल तक उत्पादन देता है. किसान इसकी पत्तियां और फल बेचकर सालाना लाखों रुपये से ज्यादा की कमाई कर सकते हैं.

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