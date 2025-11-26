भारत में बिकने वाली सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार कौन सी है? कीमत से लेकर फीचर्स तक, जानें सबकुछ

India Cheapest Electric Car Price: भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड समय के साथ बढ़ती जा रही है. ऑटोमेकर्स भी मार्केट में एक के बाद एक इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर रहे हैं. टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर और 4-व्हीलर सभी सेगमेंट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ी है. देश में ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है. मार्केट में अब तक कई इलेक्ट्रिक कार लॉन्च हो चुकी हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में बिकने वाली सबसे सस्ती ईवी कौन सी है और इस कार की कीमत क्या है, आइए जानते हैं.

भारत में बिकने वाली सबसे सस्ती EV

देश में बिकने वाली सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार Eva है. इस कार में दो एडल्ट और एक बच्चा साथ में सफर कर सकते हैं. Eva तीन वेरिएंट में भारतीय बाजार में शामिल है- नोवा (Nova), स्टैला (Stella) और वेगा (Vega). इस इलेक्ट्रिक कार को प्रति किलोमीटर चलाने का खर्च 2 रुपये है.

Eva की एक्स-शोरूम प्राइस 3.25 लाख रुपये से शुरू होती है. भारतीय बाजार में इससे ज्यादा सस्ती और कोई दूसरी कार है. इस गाड़ी के मिड वेरिएंट स्टैला की एक्स-शोरूम प्राइस 3.99 लाख रुपये और टॉप वेरिएंट वेगा की एक्स-शोरूम कीमत 4.49 लाख रुपये है.

इलेक्ट्रिक कार की सिंगल चार्ज रेंज

Eva के नोवा वेरिएंट में 9 kWh का बैटरी पैक दिया है, जिससे ये कार सिंगल चार्ज में 125 किलोमीटर की दूरी तय करने का दावा करती है. इस ईवी के मिड वेरिएंट स्टैला में 12.6 kWh का बैटरी पैक दिया है. इस बैटरी पैक के साथ Eva सिंगल चार्जिंग में 175 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है.

Eva के टॉप वेरिएंट में 18 kWh का बैटरी पैक लगा है, जिससे ये कार सिंगल चार्जिंग में 250 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है. इस इलेक्ट्रिक कार में ड्राइवर एयरबैग दिया है. गाड़ी में CCS2 फास्ट चार्जिंग का फीचर भी मिलता है. Eva में लैपटॉप चार्ज करने का फीचर भी मिलता है.

यह भी पढ़ें

स्कूटर खरीदने का कर रहे प्लान? पावरफुल 125cc इंजन और शानदार फीचर्स वाले ये 5 मॉडल हैं बेस्ट