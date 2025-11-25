स्कूटर खरीदने का कर रहे प्लान? पावरफुल 125cc इंजन और शानदार फीचर्स वाले ये 5 मॉडल हैं बेस्ट

भारतीय बाजार में स्कूटर सेगमेंट लगातार बढ़ रहा है और खासकर 125cc स्कूटर्स की पॉपुलेरिटी तेजी से बढ़ी है. ये स्कूटर्स पावर, माइलेज, स्पोर्टी डिजाइन और एडवांस फीचर्स के साथ आते हैं. TVS, Honda, Suzuki, Yamaha और Hero जैसे ब्रांड इस सेगमेंट में धाक जमाए हुए हैं. यहां हम 125cc कैटेगरी के 5 सबसे दमदार स्कूटर्स के बारे में बता रहे हैं, जो अपनी परफॉर्मेंस और फीचर्स की वजह से ग्राहकों को खूब पसंद आ रहे हैं.

TVS Ntorq 125

TVS Ntorq 125 को इस सेगमेंट का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस स्कूटर माना जाता है. इसका 124.8cc एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन 7.5 kW की पावर और 11.5 Nm का टॉर्क देता है. रेस मोड में यह 98 km/h की टॉप स्पीड पकड़ सकता है, जो इसे बाकी स्कूटर्स से अलग खड़ा करता है. इसमें डिजिटल स्पीडोमीटर, LED लाइटिंग, राइडिंग मोड्स, स्मार्ट कनेक्टिविटी, USB चार्जिंग और इंटेलिजेंट स्टार्ट/स्टॉप फीचर मिलता है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 80,900 से शुरू होती है.

Honda Dio 125

Honda Dio 125 वह स्कूटर है जिसने 125cc परफॉर्मेंस स्कूटर की शुरुआत की. इसका इंजन 6.11 kW पावर और 10.5 Nm टॉर्क जनरेट करता है और यह 90 km/h तक की स्पीड पकड़ सकता है. इसमें रिमोट की, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, LED हेडलैंप्स, Honda RoadSync वाला TFT मीटर और एडवांस्ड आइडलिंग स्टॉप सिस्टम दिया गया है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 84,870 से शुरू होती है.

Hero Xoom 125

Hero Xoom 125 हल्का, फुर्तीला और शहर में चलाने के लिए एकदम सही स्कूटर है. 125cc इंजन 7.3 kW पावर और 10.4 Nm टॉर्क देता है और यह 95 km/h की स्पीड तक जा सकता है. इसमें LED प्रोजेक्टर हेडलैंप, फाल्कन-स्टाइल पोजिशन लाइट, सीक्वेंशियल LED इंडिकेटर्स, डिजिटल स्पीडोमीटर और नेविगेशन फीचर्स दिए गए हैं. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 80,494 है.

Suzuki Avenis 125

Suzuki Avenis 125 में 124cc इंजन है जो 6.3 kW पावर और 10 Nm टॉर्क देता है. यह 90 km/h की टॉप स्पीड तक आसानी से पहुंच सकता है. इस स्कूटर में 21.5L अंडर-सीट स्टोरेज, LED सेटअप, USB सॉकेट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और डिजिटल कंसोल दिया गया है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 87,000 से शुरू होती है.

Yamaha RayZR 125

Yamaha RayZR 125 इस लिस्ट के सबसे हल्के स्कूटर्स में से एक है. इसका 125cc इंजन 6.0 kW पावर और 10.3 Nm टॉर्क देता है और यह 90 km/h की टॉप स्पीड तक जा सकता है. स्कूटर में LED हेडलाइट, डिजिटल क्लस्टर, कनेक्टिविटी, 21L स्टोरेज और ऑटो स्टार्ट/स्टॉप सिस्टम मिलता है. इसकी कीमत 73,430 से शुरू होती है, जो इसे वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प बनाती है.

