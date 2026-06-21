रविवार में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि स्विट्जरलैंड में जुटे हुए हैं. यहां शांति स्थापित की कोशिशों के साथ डील को लेकर विस्तार से चर्चा की जा रही है. इसी सिलसिले में बयान दे रहे जेडी वेंस ने ऐसा कुछ कह दिया, जिसने ऑनलाइन चर्चा छेड़ दी है. उन्होंने मजाक-मजाक में दो पसंद के लोगों, जिनमें भारत पाकिस्तान से जुड़े शामिल हैं, उनका नाम लिया.

ईरानी अधिकारियों से बातचीत के बाद स्विस रिजॉर्ड बर्गनस्टॉक में हुए वेंस ने कहा कि जब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद में पीएम शरीफ के साथ हमारा स्वागत किया, तब से मजाक में कहता हूं कि मेरी जिंदगी में दो बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं. एक भारतीय और पाकिस्तानी. भारतीय मेरी पत्नी है. पाकिस्तानी फील्ड मार्शल मुनीर हैं.

पाकिस्तान और कतर ने की मध्यस्थता

वेंस ने यह बातें, मुनीर और शरीफ की मौजूदगी में कहीं हैं. दोनों शांति वार्ता में शामिल हुए थे. इस वार्ता में पाकिस्तान और कतर ने मध्यस्थता की थी. वेंस ने मुनीर की तारीफ करते हुए कहा कि पिछले तीन महीनों में उन्होंने पाक सेना प्रमुख से लगभग किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में ज्यादा बात की है. पिछले तीन महीनों में मैंने शायद किसी और की तुलना में मुनीर से ज्यादा बात की है. उनकी सूझबूझ और सैन्य लीडरशिप के बिना हम यहां नहीं होते. उन्होंने खुद एक बेहतरीन डिप्लोमैट साबित किया है.

इससे पहले अमेरिका और ईरान के पहले दौर की बातचीत 21 घंटे बाद खत्म हो गई थी. उस दौरान वेंस ने अमेरिका और ईरान के बीच की दूरी कम करने के लिए मुनीर और शरीफ को शानदार मेजबान करार दिया था. साथ ही बेहतरीन राजनेता कहकर संबोधित किया था. दोनों देश दो दशकों से गंभीर बातचीत में नहीं थे. इस दौरान वेंस ने कहा था कि पाकिस्तान ने अच्छा काम किया था.

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पत्नी के बारे में वेंस ने क्या कहा है?

इसके अलावा उनकी भारतीय मूल की पत्नी ऊषा वेंस के बारे में उपराष्ट्रपति ने कहा था कि उन्होंने अपनी मां से उषा वेंस के बारे में बताया था. तब उनकी मां ने पूछा था कि वह किस कबिले से हैं. वेंस ने कहा था कि उषा से वह 2010 में ये लॉ स्कूल में पढ़ाई के दौरान मिले थे. 2014 में शादी कर ली. इसमें हिंदू परंपराएं शामिल थीं. दोनों के तीन बच्चे हैं. जल्द ही चौथा बच्चा भी होने वाला है. इससे पहले वेंस कह चुके कि उम्मीद है कि उनकी हिंदू पत्नी एक दिन ईसाई धर्म अपना लेंगी.

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