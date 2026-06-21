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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडCM योगी के इस काम की शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने की तारीफ, कहा- यह निर्णय सराहनीय

CM योगी के इस काम की शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने की तारीफ, कहा- यह निर्णय सराहनीय

Avimukteshwaranand Saraswati News: जगतगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने अयोध्या राम मंदिर में कथित चंदा चोरी को लेकर प्रतिक्रिया दी है. इसके साथ ही उन्होंने CM योगी की इस बात के लिए सराहना भी की.

Written By : पंकज प्रजापति |  Updated at : 21 Jun 2026 09:07 PM (IST)
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जगतगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद रविवार (21 जून) को शामली पहुंचे. इस दौरान उन्होंने अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी के कथित मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि जिस ट्रक से सीधा पीएमओ जुडा हो, जो दिशा निर्देश ऊपर से आएंगे वहीं रिपोर्ट शासन को जाएगी. ट्रस्ट में चोरी के सबूत न मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो गोबर से पैसा निकल रहा है, क्या वह सबूत नहीं है? 

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आगे कहा कि सीसीटीवी से छेड़छाड़ हुई है, क्या वह सबूत नहीं है? जो आवाज उठाता है उसको निकाल दिया जाता है, क्या वह सबूत नहीं है? 

'चंपत राय से न मिलने का सीएम का निर्णय सराहनीय'

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे के दौरान ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से मुलाकात न करने के सवाल पर उन्होंने कहा, '' मुख्यमंत्री जी का यह निर्णय सराहनीय है क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगे हैं और आरोपित व्यक्ति से नहीं मिलना चाहिए.'' 

अविमुक्तेश्वरानंद का नृपेंद्र मिश्रा पर हमला

उन्होंने आगे कहा, ''नृपेंद्र मिश्रा ने मुलायम सिंह यादव की सरकार के समय गौ सेवकों पर गोलियां चलवाईं थीं और अब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवा रहा है. उसने हमारे भाइयों की हत्या करवाई. उसको राम मंदिर परिसर में देखकर भी हमारा खून खौलता है.' सपा के विधायकों के राम मंदिर में न जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमसे हमारी बात पूछो. वह सपा की बात है वो अखिलेश यादव जी बताएंगे.

गौहत्या करने वालों की सरकार को वोट नहीं करना- अविमुक्तेश्वरानंद

शामली पहुंचे जगतगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने ये भी कहा कि इस बार चुनाव में गौ हत्या करने वालों की सरकार को वोट नहीं करना है, इस बार बदलाव लाना है और जो लोग गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाये, उनके पक्ष में मतदान करना है. उन्होंने कहा कि यूपी में उनकी यात्रा अभी करीब 225 विधानसभा क्षेत्रों से होकर निकल चुकी है. पूरे उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा में जाएंगे. 

'78 वर्ष में कोई भी सरकार गौ माता की रक्षा नहीं कर पाई'

उन्होंने कहा, ''78 वर्ष के शासनकाल में कोई भी सरकार गौ माता की रक्षा नहीं कर पाई. हम कहना चाहते हैं कि ऐसी सरकार और ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जो गौ माता की रक्षा करे. अपना एक वोट बैंक बनाकर यह दिखाओ कि जो गौ माता की रक्षा करेगा, उसको राष्ट्र माता का दर्जा देगा, उसको चुनाव में इतने वोट मिलेंगे. कई कबूतर वोट मांगने के लिए आ जाएंगे. लोगों ने आपकी वोट का गलत इस्तेमाल किया है. अब ऐसे लोगों को वोट करना जो गाय की रक्षा कर सके. 

सांसद, विधायक बिकने लगे हैं- अविमुक्तेश्वरानंद

एसआईआर के बाद हुए चुनाव पर उन्होंने कहा कि यह जो धांधली होती है वह सारे वोटों की नहीं होती है, यह कुछ प्रतिशत वोटों की होती है. उन्होंने ये भी कहा, ''सांसद, विधायक बिकने लगे हैं, उनकी बोलियां लगने लगी है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है. आईपीएल में जैसे खिलाड़ी बिकने लगे हैं, वैसे ही सांसद बिक रहे हैं. लोकतंत्र कलंकित हो रहा है. इसका मतलब है कि लोगों की आस्था बदल जाएगी और एक दिन यह तंत्र खत्म हो जाएगा. नई व्यवस्था आएगी.''

आशुतोष महाराज को लेकर क्या बोले अविमुक्तेश्वरानंद?

शामली निवासी ब्रह्मचारी आशुतोष महाराज के आरोप लगाने के सवाल पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि वह सब मामला हमारा नहीं है, आपका जनपद बदनाम ना हो, ऐसे लोगों के कारण आपका जनपद बदनाम होता है. शामली में बड़े-बड़े विद्वान व्यक्ति हुए हैं. हम उनके कारण शामली को याद रखना चाहते हैं, एक हिस्ट्रीशीटर के कारण हम लोग शामली को याद नहीं रखना चाहेंगे.

CM योगी को SIT ने सौंपी राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट, जल्द होगा खुलासा

Published at : 21 Jun 2026 09:07 PM (IST)
Tags :
Ram Temple UP NEWS Ram Temple  Yogi Adityanath Avimukteshwaranand Saraswati
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