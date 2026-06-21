कार की स्टीयरिंग एक तरफ ज्यादा खिंच रही है, तुरंत चेक करें ये चीज

Car Steering Pulling Problem: गाड़ी चलाते समय अगर आपको बार-बार स्टीयरिंग को सीधा रखना पड़ रहा है या कार अपने आप बाईं या दाईं तरफ खिंचने लगती है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. यह समस्या शुरुआत में छोटी लग सकती है, लेकिन समय के साथ यह ड्राइविंग को अनसेफ बना सकती है. खासकर हाईवे या तेज स्पीड पर यह स्थिति दुर्घटना का कारण भी बन सकती है.

अक्सर लोग समझते हैं कि स्टीयरिंग का एक तरफ खिंचना कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन कई बार इसके पीछे टायर, ब्रेक, सस्पेंशन या व्हील एलाइनमेंट जैसी जरूरी चीजों में खराबी हो सकती है. ज्यादातर मामलों में इस समस्या को समय रहते ठीक किया जा सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कार की स्टीयरिंग एक तरफ ज्यादा खिंच रही है तो तुरंत कौन सी चीज चेक करें.

कार की स्टीयरिंग एक तरफ ज्यादा खिंच रही है तो तुरंत कौन सी चीज चेक करें



1.व्हील बेयरिंग- व्हील बेयरिंग पहियों को आसानी से घूमने में मदद करते हैं. जब इनमें घिसाव आ जाता है, तो पहियों के बैलेंस पर असर पड़ सकता है और कार एक तरफ खिंचने लगती है. खराब बेयरिंग की स्थिति में अक्सर अजी आवाज सुनाई देती है और स्टीयरिंग में कंपन महसूस हो सकता है. समय के साथ यह समस्या और बढ़ सकती है. ऐसे में अगर पहियों से असामान्य आवाज आ रही है या स्टीयरिंग में कंपन महसूस हो रहा है, तो तुरंत व्हील बेयरिंग की जांच करानी चाहिए.

2. सस्पेंशन सिस्टम में गड़बड़ी- सस्पेंशन सिस्टम को स्थिर और कंर्फटेबल बनाए रखने का काम करता है. अगर इसके किसी हिस्से में खराबी आ जाए, तो कार का बैलेंस बिगड़ सकता है और वह एक तरफ खिंचने लगती है. लोअर कंट्रोल आर्म बुशिंग, बॉल जॉइंट या अन्य सस्पेंशन पार्ट्स के घिस जाने से यह समस्या सामने आ सकती है.कई मामलों में ब्रेक लगाते समय स्टीयरिंग पर खिंचाव महसूस होना भी सस्पेंशन की खराबी का संकेत हो सकता है. ऐसे में वाहन की नियमित सर्विसिंग और निरीक्षण से सस्पेंशन संबंधी समस्याओं का समय रहते पता लगाया जा सकता है और खराब पार्ट्स को बदलवाना जरूरी होता है.

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3. स्टीयरिंग सिस्टम की खराबी- स्टीयरिंग रैक, टाई रॉड या पावर स्टीयरिंग सिस्टम में खराबी आने पर भी वाहन एक तरफ खिंच सकता है. ऐसी स्थिति में स्टीयरिंग कभी बहुत टाइट तो कभी बहुत हल्की महसूस हो सकती है. कई बार मोड़ते समय अजीब आवाजें भी सुनाई देती हैं. ऐसे में अगर स्टीयरिंग सामान्य तरीके से काम नहीं कर रही है, तो तुरंत इसकी जांच करानी चाहिए जिससे समस्या गंभीर न हो.

4. टॉर्क स्टीयर भी हो सकता है वजह- फ्रंट व्हील ड्राइव कारों में तेज एक्सेलरेशन के दौरान कई बार टॉर्क स्टीयर की समस्या देखने को मिलती है. इस स्थिति में इंजन की ताकत दोनों पहियों तक बराबर नहीं पहुंचती और कार अचानक एक तरफ खिंचने लगती है. हालांकि कुछ कारों में यह सामान्य माना जाता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा खिंचाव ड्राइव शाफ्ट, इंजन माउंट या अन्य पार्ट्स में खराबी का संकेत हो सकता है. ऐसे में टॉर्क स्टीयर की सही वजह जानने के लिए वाहन की तकनीकी जांच करानी चाहिए.साथ ही समस्या का समाधान केवल विशेषज्ञ मैकेनिक से कराएं.

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