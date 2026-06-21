बेगूसराय गैंगरेप मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मुख्य आरोपी नीतीश कुमार समेत 2 गिरफ्तार

बिहार के बेगूसराय जिले के चकिया थाना क्षेत्र में 11 जून को एक महिला के साथ हुए बहुचर्चित गैंगरेप कांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. घटना के बाद मीडिया में मामला तूल पकड़ने पर पुलिस ने विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया था. अब इस एसआईटी (SIT) और एसटीएफ (STF) की संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी नीतीश कुमार और एक अन्य आरोपी अमर निषाद उर्फ मक्का मदीना को गिरफ्तार कर लिया है.

फरीदाबाद और दियारा से हुई गिरफ्तारी

गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी दूसरे राज्यों में छिपे हुए थे. पुलिस की विशेष टीम ने टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर मुख्य आरोपी नीतीश कुमार को फरीदाबाद के भूपानी थाना क्षेत्र से धर दबोचा. वहीं, दूसरे आरोपी अमर निषाद को पुलिस ने स्थानीय दियारा इलाके से गिरफ्तार किया है.

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हथियार और बाइक बरामद, दर्ज हुई अलग FIR

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और घटना में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद की है. अवैध हथियार बरामदगी को लेकर पुलिस ने आरोपियों पर आर्म्स एक्ट के तहत अलग से एक और प्राथमिकी दर्ज की है और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है.

एसपी मनीष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया खुलासा

बेगूसराय के एसपी मनीष ने प्रेस वार्ता कर इस पूरे मामले का उद्भेदन किया. उन्होंने बताया कि 11 जून को चकिया थाना क्षेत्र में 5 अपराधियों ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था, जिसकी प्राथमिकी 13 जून को दर्ज की गई थी. एसपी ने बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपियों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है. मुख्य आरोपी नीतीश कुमार का पहले से भी आपराधिक इतिहास रहा है.

SIT और STF का जॉइंट ऑपरेशन

इस पूरे ऑपरेशन का नेतृत्व सदर एसडीपीओ-1 आनंद कुमार पांडे और सदर एसडीपीओ-2 दुर्गा शक्ति कर रहे हैं. इस कार्रवाई में जिला पुलिस बल, डीआईयू (DIU) और एसटीएफ (STF) की टीम शामिल थी. एसपी मनीष ने दावा किया है कि पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और जल्द ही इस हाई-प्रोफाइल मामले के बाकी 3 फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा.

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