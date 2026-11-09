UP: दिवाली पर मुजफ्फरनगर से लखनऊ तक हादसों का कहर, 21 मौतें, 56 घायल

उत्तर प्रदेश में दीपावली के अगले दिन सोमवार को छह अलग-अलग सड़क हादसों में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई और 56 अन्य घायल हो गए. ये हादसे मुजफ्फरनगर, चित्रकूट, लखनऊ, कुशीनगर और शाहजहांपुर जिलों में हुए.

सबसे भीषण हादसा मुजफ्फरनगर में हुआ जहां हरियाणा के हिसार से हरिद्वार जा रही एक कार ‘डिवाइडर’ और बिजली के खंभे से टकराने के बाद पलट गई तथा उसमें आग लगने से छह लोगों की जलकर मौत हो गई.

हिसार के रहने वाले थे सभी मृतक

पुलिस सूत्रों के मुताबिक हादसा सुबह करीब चार बजकर 50 मिनट पर पानीपत-खटीमा राजमार्ग पर तितावी थानाक्षेत्र के जगाहेड़ी गांव के पास हुआ. उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान राहुल (22), अंकित (21), साहिल (22), अजय (22), अंकित (22) और अमन (19) के रूप में हुई है तथा वे सभी हिसार के रहने वाले थे.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय ने बताया कि प्रारंभिक जांच में कार तेज रफ्तार में होने की बात सामने आई है. उन्होंने बताया कि चालक के नियंत्रण खोने के बाद कार ‘डिवाइडर’ और बिजली के खंभे से टकराकर पलट गई एवं उसमें आग लग गई.

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सीएम ने लिया घटना का संज्ञान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को पीड़ित परिवारों से संवाद कर उन्हें हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. मुजफ्फरनगर के ही शाहपुर क्षेत्र में संजक गांव के पास एक तेज रफ्तार रोडवेज बस की टक्कर से 15 वर्षीय मोनिश की मौत हो गई और उसका दोस्त निखिल गंभीर रूप से घायल हो गया. बस चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है.

चित्रकूट में 4 की मौत

इस बीच, चित्रकूट के मऊ तहसील क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामनगर के पास आठ/नौ नवंबर की दरमियानी रात करीब ढाई बजे एक ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से दो बच्चों समेत चार लोगों की मौत हो गई तथा 12 अन्य घायल हो गए. जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने बताया कि वाहन चित्रकूट से लौट रहा था, तभी ट्रैक्टर और ट्रॉली को जोड़ने वाला हुक निकल गया, जिससे ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई तथा उस पर सवार लोग उसके नीचे दब गए. उन्होंने बताया कि वाहन में मध्यप्रदेश के रीवा जिले के एक परिवार समेत करीब 25 लोग सवार थे.

लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर 3 यात्रियों की मौत

एक अन्य हादसे में लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर जीरो प्वाइंट के पास सुबह करीब छह बजे राजस्थान के ब्यावर से बिहार के छपरा जा रही एक बस के अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरने से तीन यात्रियों की मौत हो गई और 41 अन्य घायल हो गए. पुलिस सूत्रों ने बताया कि मृतकों में शंकर रजक (63) और शमली राय (43) शामिल हैं, जबकि तीसरे मृतक की पहचान नहीं हो सकी है. उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिये हैं.

शाहजहांपुर में ट्रक ने दो को कुचला

उधर, शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर एक निजी बस से उतरकर खिड़की के शीशे की जांच रहे परिचालक विपिन यादव (50) और उसके सहायक कौशल (35) को अज्ञात ट्रक ने कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस के अनुसार, बस दिल्ली से झारखंड जा रही थी.

लखनऊ में भी हादसों का कहर

लखनऊ के मानकनगर क्षेत्र में देव अस्पताल के पास एक अज्ञात चार पहिया वाहन की टक्कर से दोपहिया सवार 22 वर्षीय दीपांशु रावत की मौत हो गई, जबकि 17 वर्षीय किशोर घायल हो गया. एक अन्य घटना में, लखनऊ के ही दुबग्गा इलाके में रविवार रात करीब नौ बजे एक ई-रिक्शा और कार की टक्कर में दो यात्रियों की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया. पुलिस का कहना है कि यह हादसा कार चालक की कथित लापरवाही के कारण हुआ.

कुशीनगर में पैदल यात्री की मौत

कुशीनगर जिले के अहिरौली बाजार इलाके में रविवार रात करीब 10 बजकर 45 मिनट पर लोहझार क्रॉसिंग के पास एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने पैदल जा रहे एक व्यक्ति को टक्कर मार दी. इस घटना में पैदल यात्री की मौत हो गई. पुलिस सूत्रों के मुताबिक टक्कर होने से सड़क पर गिरे मोटरसाइकिल सवार को एक तेज रफ्तार अन्य गाड़ी ने कुचल दिया जिससे उसकी भी मृत्यु हो गई.

उन्होंने बताया कि अन्य गाड़ी का चालक मौके से भाग गया है और उसे पकड़ने की कोशिशें की जा रही हैं. अधिकारियों ने बताया कि हादसों के कारणों की जांच की जा रही है और शवों को पोस्टमार्टम के लिये भेजा गया है.

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