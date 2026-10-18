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हिंदी न्यूज़ऑटोकिस सेगमेंट की कार में कितना होना चाहिए टायर प्रेशर, जान लें

किस सेगमेंट की कार में कितना होना चाहिए टायर प्रेशर, जान लें

यह जानकारी किसी एक कार के लिए नहीं, बल्कि सभी कारों के लिए है. जानिए, हर सेगमेंट की सामान्य PSI रेंज, सही आंकड़ा कहां मिलेगा, हवा जांचते समय किन गलतियों से बचें और लोड पर क्या करें.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 18 Oct 2026 01:19 PM (IST)
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गाड़ी कोई भी हो, टायर में सही हवा होना बहुत जरूरी है. कम हवा से टायर जल्दी घिसते हैं और माइलेज गिरता है, जबकि ज्यादा हवा से पकड़ कमजोर पड़ती है. यहां किसी एक कार या कंपनी की बात नहीं हो रही है. यह सभी कारों के लिए आम जानकारी है. इसे कोई भी कार वाला अपना सकता है. तो आइए समझें कि अलग-अलग सेगमेंट की कारों में आमतौर पर कितना प्रेशर रखा जाता है और सही आंकड़ा कहां से मिलता है.

अलग-अलग सेगमेंट में आमतौर पर कितना प्रेशर

टायर प्रेशर को PSI में नापा जाता है. यहां दी गई रेंज किसी खास कार या कंपनी की नहीं, सभी कारों के लिए एक मोटा अंदाजा है. छोटी शहरी कारों में आमतौर पर करीब 30 से 32 PSI रखा जाता है. मिड-साइज सेडान में यह करीब 32 से 35 PSI होता है. एसयूवी, क्रॉसओवर और MPV जैसी भारी गाड़ियों में यह करीब 34 से 38 PSI तक जाता है. असल आंकड़ा हर मॉडल का अलग होता है. कई बार आगे और पीछे के टायरों के लिए भी अलग आंकड़ा तय किया जाता है.

अपनी कार का सही आंकड़ा कहां देखें

सबसे पक्का आंकड़ा आपकी कार पर ही लिखा होता है. ड्राइवर की तरफ के दरवाजे के किनारे एक स्टिकर लगा होता है, जिसमें सही प्रेशर लिखा रहता है. यह फ्यूल टैंक के ढक्कन के अंदर या गाड़ी की मैनुअल बुक में भी मिल सकता है. एक बात का खास ख्याल रखें. टायर की साइड पर जो ज्यादा संख्या लिखी होती है, वह टायर के लिए अधिकतम सीमा होती है, भरवाने वाला प्रेशर नहीं. उसके हिसाब से हवा न भरवाएं.

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कब और कैसे चेक करें हवा

प्रेशर हमेशा ठंडे टायरों में नापें. यानी गाड़ी करीब तीन घंटे खड़ी रही हो या दो किलोमीटर से कम चली हो. गाड़ी चलने के बाद टायर गर्म होते हैं और प्रेशर बढ़ जाता है. ऐसे में नापकर हवा निकालना गलत है, क्योंकि ठंडे होने पर प्रेशर कम पड़ जाएगा. महीने में एक बार चारों टायरों के साथ स्टेपनी भी चेक करें. सर्दियों में प्रेशर थोड़ा गिर जाता है, इसलिए मौसम बदलने पर जांच जरूर करें.

लोड और सफर के हिसाब से क्या बदलें

अगर गाड़ी में पूरे परिवार के साथ ज्यादा सामान है या लंबा सफर करना है, तो प्रेशर कंपनी के बताए आंकड़े के मुताबिक थोड़ा बढ़ाना पड़ता है. मैनुअल में अक्सर पूरे लोड के लिए अलग आंकड़ा दिया होता है. आमतौर पर यह बढ़ोतरी 2 से 3 PSI के आसपास रहती है, पर मैनुअल का आंकड़ा सबसे भरोसेमंद है. बहुत कम या बहुत ज्यादा प्रेशर दोनों नुकसान करते हैं. कम हवा में टायर गर्म होकर खराब होता है. ज्यादा हवा में पकड़ कमजोर पड़ती है और झटके ज्यादा लगते हैं.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 18 Oct 2026 01:19 PM (IST)
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