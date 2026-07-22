अब Sunroof के लिए लाखों खर्च करने की जरूरत नहीं, 10 लाख रुपये से कम में मिल रहीं ये धांसू कारें

Best Sunroof Cars under 10 Lakh: भारत में अब कार खरीदने वाले नए ग्राहकों की सोच बदल रही है और अब उन्हें कम बजट में ही अच्छी फीचर्स वाले कार चाहिए होते हैं. जिसके चलते अब भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी यह बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. पहले जहां कुछ फीचर्स के लिए हमें कई लाख रुपये लगाने पड़ते थे. लेकिन अब सनरूफ जैसे शानदार फीचर्स के लिए हमें बजट में ही कारें मिल जा रही हैं.

अगर आपका बजट 10 लाख रुपये से कम है और आप अपने परिवार के लिए एक स्टाइलिश और वेंटिलेटेड कार ढूंढ रहे हैं. तो आपको लाखों रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. बाजार में कई ऐसी लोकप्रिय गाड़ियां मौजूद हैं जो कम दाम में आपको प्रीमियम फील देती हैं. चलिए जानतें हैं इन कारों के बारें में.

सबसे सस्ती और स्टाइलिश हैचबैक

बता दें कि, अगर आप बजट में ही सनरूफ वाली कार ढूंढ रहें तो हुंडई की पॉपुलर प्रीमियम हैचबैक i20 से बेहतर अच्छा ऑप्शन कोई नहीं होने वाला है. इसके मैग्ना वेरिएंट से ही इलेक्ट्रिक सनरूफ का ऑप्शन मिलना शुरू हो जाता है.

जिसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 7 लाख रुपये से शुरू होती है. स्पोर्टी लुक, सिग्नेचर फ्रंट ग्रिल और आकर्षक एलईडी डीआरएल के साथ इसका केबिन काफी प्रीमियम अनुभव देता है. इसके साथ ही इसमें रियर एसी वेंट्स और टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट जैसे काम के फीचर्स भी मिलते हैं.

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टाटा पंच और अल्ट्रोज़ में भी मिलेगा सनरूफ का मजा

अगर आप टाटा मोटर्स की गाड़ियों को पसंद करते हैं तो इसमें भी आपको बजट में सनरूफ वालीं गाड़ियां मिल जाएंगी. जिसमें टाटा पंच और टाटा अल्ट्रोज़ का नाम शामिल है. टाटा पंच देश की सबसे सुरक्षित और लोकप्रिय माइक्रो-एसयूवी में से एक है. जिसके Pure+ S वेरिएंट में वॉइस-असिस्टेड सनरूफ मिल जाता है.

इसकी शुरुआती कीमत करीब 7.40 लाख रुपये है. वहीं, प्रीमियम हैचबैक टाटा अल्ट्रोज़ में भी प्योर एस वेरिएंट से सनरूफ मिलना शुरू हो जाता है. दोनों ही गाड़ियां 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग, मजबूत बॉडी और शानदार माइलेज के साथ आती हैं.

हुंडई एक्सटर में भी मिलता है यह फीचर्स

आपको अगर एसयूवी जैसा लुक और हाई-टेक फीचर्स पसंद हैं तो हुंडई एक्सटर एक बेहतरीन दांव है. हुंडई एक्सटर में भी वॉइस-इनेबल्ड इलेक्ट्रिक सनरूफ दिया गया है. जो इसके SX वेरिएंट्स से मिलना शुरू हो जाता है.

बता दें कि, करीब 8 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत से शुरू होने वाली यह कार 6 एयरबैग्स, रियर एसी वेंट्स और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे बेहतरीन फीचर्स से लैस है. कम बजट में फैमिली कार चाहने वालों के लिए यह एक ऑल-राउंडर गाड़ी साबित होती है.

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