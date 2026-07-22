INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोCarअब Sunroof के लिए लाखों खर्च करने की जरूरत नहीं, 10 लाख रुपये से कम में मिल रहीं ये धांसू कारें

अब Sunroof के लिए लाखों खर्च करने की जरूरत नहीं, 10 लाख रुपये से कम में मिल रहीं ये धांसू कारें

Best Sunroof Cars under 10 Lakh: अब सनरूफ के लिए लाखों खर्च करने की जरूरत नहीं. हुंडई i20, टाटा पंच, अल्ट्रोज़ और एक्सटर जैसी धांसू कारें 10 लाख से कम में दे रही हैं सनरूफ का मज़ा. जानिए डिटेल्स.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 22 Jul 2026 03:33 PM (IST)
Preferred Sources

Best Sunroof Cars under 10 Lakh: भारत में अब कार खरीदने वाले नए ग्राहकों की सोच बदल रही है और अब उन्हें कम बजट में ही अच्छी फीचर्स वाले कार चाहिए होते हैं. जिसके चलते अब भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी यह बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. पहले जहां कुछ फीचर्स के लिए हमें कई लाख रुपये लगाने पड़ते थे. लेकिन अब सनरूफ जैसे शानदार फीचर्स के लिए हमें बजट में ही कारें मिल जा रही हैं. 

अगर आपका बजट 10 लाख रुपये से कम है और आप अपने परिवार के लिए एक स्टाइलिश और वेंटिलेटेड कार ढूंढ रहे हैं. तो आपको लाखों रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. बाजार में कई ऐसी लोकप्रिय गाड़ियां मौजूद हैं जो कम दाम में आपको प्रीमियम फील देती हैं. चलिए जानतें हैं इन कारों के बारें में.

सबसे सस्ती और स्टाइलिश हैचबैक

बता दें कि, अगर आप बजट में ही सनरूफ वाली कार ढूंढ रहें तो हुंडई की पॉपुलर प्रीमियम हैचबैक i20 से बेहतर अच्छा ऑप्शन कोई नहीं होने वाला है. इसके मैग्ना वेरिएंट से ही इलेक्ट्रिक सनरूफ का ऑप्शन मिलना शुरू हो जाता है. 

जिसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 7 लाख रुपये से शुरू होती है. स्पोर्टी लुक, सिग्नेचर फ्रंट ग्रिल और आकर्षक एलईडी डीआरएल के साथ इसका केबिन काफी प्रीमियम अनुभव देता है. इसके साथ ही इसमें रियर एसी वेंट्स और टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट जैसे काम के फीचर्स भी मिलते हैं.

यह भी पढ़ें: इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने का प्लान? सरकार का ये फैसला बचा सकता है आपके हजारों रुपये

टाटा पंच और अल्ट्रोज़ में भी मिलेगा सनरूफ का मजा

अगर आप टाटा मोटर्स की गाड़ियों को पसंद करते हैं तो इसमें भी आपको बजट में सनरूफ वालीं गाड़ियां मिल जाएंगी. जिसमें टाटा पंच और टाटा अल्ट्रोज़ का नाम शामिल है. टाटा पंच देश की सबसे सुरक्षित और लोकप्रिय माइक्रो-एसयूवी में से एक है. जिसके Pure+ S वेरिएंट में वॉइस-असिस्टेड सनरूफ मिल जाता है. 

इसकी शुरुआती कीमत करीब 7.40 लाख रुपये है. वहीं, प्रीमियम हैचबैक टाटा अल्ट्रोज़ में भी प्योर एस वेरिएंट से सनरूफ मिलना शुरू हो जाता है. दोनों ही गाड़ियां 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग, मजबूत बॉडी और शानदार माइलेज के साथ आती हैं.

हुंडई एक्सटर में भी मिलता है यह फीचर्स 

आपको अगर एसयूवी जैसा लुक और हाई-टेक फीचर्स पसंद हैं तो हुंडई एक्सटर एक बेहतरीन दांव है. हुंडई एक्सटर में भी वॉइस-इनेबल्ड इलेक्ट्रिक सनरूफ दिया गया है. जो इसके SX वेरिएंट्स से मिलना शुरू हो जाता है. 

बता दें कि, करीब 8 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत से शुरू होने वाली यह कार 6 एयरबैग्स, रियर एसी वेंट्स और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे बेहतरीन फीचर्स से लैस है. कम बजट में फैमिली कार चाहने वालों के लिए यह एक ऑल-राउंडर गाड़ी साबित होती है.

यह भी पढ़ें: Venue, Nexon और XUV 3XO को सीधी चुनौती, नई Brezza में Maruti ने क्या बदला?

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 22 Jul 2026 03:33 PM (IST)
Tags :
Best Sunroof Cars Under 10 Lakh Hyundai I20 Sunroof Price Tata Punch Sunroof Hyundai Exter Sunroof Tata Altroz Cheapest Sunroof Car
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

कार
ईवी कारों की बिक्री में किस देश की बोलती है तूती? ये धुरंधर हैं सबसे पीछे, चौंका देंगे ये नाम
ईवी कारों की बिक्री में किस देश की बोलती है तूती? ये धुरंधर हैं सबसे पीछे, चौंका देंगे ये नाम
कार
Mercedes-BMW की टेंशन बढ़ाएगी Volvo की नई EV, 600KM रेंज के साथ भारत में जल्द करेगी एंट्री
Mercedes-BMW की टेंशन बढ़ाएगी Volvo की नई EV, 600KM रेंज के साथ भारत में जल्द करेगी एंट्री
कार
देश में धूम मचाने के बाद विदेश पहुंची Nexon, अब इस नाम से बिकेगी पॉपुलर SUV
देश में धूम मचाने के बाद विदेश पहुंची Nexon, अब इस नाम से बिकेगी पॉपुलर SUV
कार
सिर्फ 50 लोगों को मिलेगी ये लग्जरी EV, MG ने Cyberster और M9 का Exclusive Edition किया पेश
सिर्फ 50 लोगों को मिलेगी ये लग्जरी EV, MG ने Cyberster और M9 का Exclusive Edition किया पेश
Advertisement

वीडियोज

Honda ZR-V expected price in India: Kodiaq से ज़्यादा? #honda #hondazrv #autolive
Ravi Dubey के Lakshman बनने पर भावुक हुईं Sargun Mehta, बोलीं- ‘सालों की मेहनत और तपस्या का फल’
Lock Upp 2 में फिर आमने-सामने होंगी Hina Khan और Shilpa Shinde? पुराने विवाद से मचेगा बड़ा बवाल
कैमरे में कैद मौत की पिक्चर !
DR. Aarambhi: Aarambhi ने खोला सच, Tandon परिवार को सजा दिलाने अड़ी Nayra!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
महिला सांसदों को कहे अपशब्द, कल्याण बनर्जी पर एक्शन, पूरे मानसून सत्र के लिए किए गए निलंबित
महिला सांसदों को कहे अपशब्द, कल्याण बनर्जी पर एक्शन, पूरे मानसून सत्र के लिए किए गए निलंबित
दिल्ली NCR
अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक से अभिजीत दीपके की बड़ी अपील, 'अनशन तोड़ दें, हम प्रोटेस्ट को...'
अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक से अभिजीत दीपके की बड़ी अपील, 'अनशन तोड़ दें, हम प्रोटेस्ट को...'
इंडिया
'हमारा समय बर्बाद ना करें', लाठीचार्ज को लेकर CJI सूर्यकांत की टिप्पणी पर भड़की कॉकरोच जनता पार्टी, कहा- इतना अहंकार...
'हमारा समय बर्बाद ना करें', लाठीचार्ज को लेकर CJI सूर्यकांत की टिप्पणी पर भड़की कॉकरोच जनता पार्टी, कहा- इतना अहंकार...
स्पोर्ट्स
इंग्लैंड में फ्लॉप होने के बाद बोले वैभव सूर्यवंशी- ‘क्रिकेट में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं’
इंग्लैंड में फ्लॉप होने के बाद बोले वैभव सूर्यवंशी- ‘क्रिकेट में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं’
बॉलीवुड
सिनेमाघरों में री रिलीज हो रही आमिर खान की '3 इडियट्स'? मेकर्स बोले- झूठी हैं खबरें
सिनेमाघरों में री रिलीज हो रही आमिर खान की '3 इडियट्स'? मेकर्स बोले- झूठी हैं खबरें
इंडिया
'या तो वो जंतर-मंतर आएं या फिर...', कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार से बातचीत के लिए रखी ये शर्त
'या तो वो जंतर-मंतर आएं या फिर...', कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार से बातचीत के लिए रखी ये शर्त
इंडिया
Explained: वांगचुक और CJP की 'जमीन' पर कांग्रेसी कब्जा! एक्सपर्ट्स से जानें कैसे राहुल के बाद आंदोलन का हुआ 'कांग्रेसीकरण'?
CJP की 'जमीन' पर मारा 'पंजा'! एक्सपर्ट्स से जानें कैसे राहुल के बाद आंदोलन का हुआ कांग्रेसीकरण?
शिक्षा
Karnataka Teacher Recruitment 2026: इस राज्य में होने जा रही 15000 पदों पर शिक्षक भर्ती, कैबिनेट ने दी मंजूरी- जानें पूरी डिटेल
इस राज्य में होने जा रही 15000 पदों पर शिक्षक भर्ती, कैबिनेट ने दी मंजूरी- जानें पूरी डिटेल
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: प्रियंका से बस में अंदर आने की अपील करता रहा पुलिसवाला लेकिन वो लटकी रहीं
Jantar Mantar Protest: प्रियंका से बस में अंदर आने की अपील करता रहा पुलिसवाला लेकिन वो लटकी रहीं
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest Update: संसद भवन के पास कई सड़कों पर लगाए गए बैरिकेड्स
Jantar Mantar Protest Update: संसद भवन के पास कई सड़कों पर लगाए गए बैरिकेड्स
ABP NEWS
Viral Video: तेजस्वी यादव ने ऐसे मनाया पत्नी राजश्री का जन्मदिन
Viral Video: तेजस्वी यादव ने ऐसे मनाया पत्नी राजश्री का जन्मदिन
ABP NEWS
Viral Video: कुछ सेकेंड पहले यहां पर Mall था...
Viral Video: कुछ सेकेंड पहले यहां पर Mall था...
ABP NEWS
CJP Protest: प्रियंका गांधी के कपड़े पकड़कर बस के अंदर धक्का मार रहा पुलिस वाला?
CJP Protest: प्रियंका गांधी के कपड़े पकड़कर बस के अंदर धक्का मार रहा पुलिस वाला?
Embed widget