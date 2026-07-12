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Hybrid कार की बैटरी खराब हो जाए तो कितना आएगा खर्च? खरीदने से पहले जान लें

Hybrid Car Battery Cost: हाइब्रिड कार की बैटरी खराब होने पर कितना खर्च आता है? जानिए माइल्ड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड बैटरी की सही कीमत, वारंटी के नियम और जरूरी बातें.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 12 Jul 2026 06:31 PM (IST)
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Hybrid Car Battery Cost: भारत में अभी पेट्रोल-डीजल से ज्यादा चर्चे में हाइब्रिड गाड़ियां हैं. जिसके चलते अब सड़कों पर हाइब्रिड गाड़ियों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है. यह गाड़ी माइलेज में शानदार और कम प्रदूषण की वजह से लोग इसे खूब खरीद रहे हैं. 

हाइब्रिड कार खरीदने में बस लोगों को बस एक चीज का दर लगा रहता है और वह है कि अगर भविष्य में इसकी हाइब्रिड बैटरी खराब हो गई तो उसे बदलने में कुल कितना खर्चा आ सकता है. आज हम इस खबर में इस पर ही चर्चा करेंगे कि, अगर हाइब्रिड बैटरी खराब हो जाती है तो उसमें कुल कितना खर्चा आ सकता है.

हो सकता है मोटा खर्चा 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, हाइब्रिड कारों में मुख्य रूप से दो तरह की तकनीक आती है एक माइल्ड हाइब्रिड और दूसरा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड. मारुति सुजुकी की गाड़ियां माइल्ड हाइब्रिड तकनीक के साथ आती हैं उनमें एक छोटी 12 वोल्ट की लिथियम-आयन बैटरी होती है. अगर यह खराब होती है तो इसे बदलवाने में कुल खर्च करीब 60,000 से 65,000 रुपये तक आता है. 

वहीं दूसरी तरफ अगर आपके पास टोयोटा हाइराइडर या ग्रैंड विटारा जैसी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार है तो उसकी बड़ी मुख्य लिथियम-आयन बैटरी पैक को बदलने का अनुमानित खर्च 1.5 लाख रुपये से लेकर 2.5 लाख रुपये तक जा सकता है.

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8 साल की मिलती हैं वारंटी

अगर आपके पास हाइब्रिड गाड़ी है तो इतने महंगे सुनकर डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है. क्योंकि कार कंपनियां हाइब्रिड बैटरी पर बहुत लंबी वारंटी देती हैं. टोयोटा और मारुति सुजुकी जैसी दिग्गज कंपनियां अपनी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों की बैटरी पर 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर की तगड़ी वारंटी देती हैं. 

इसका मतलब यह हुआ कि अगर इस टाइम पीरियड के बीच आपकी बैटरी में कोई भी तकनीकी खराबी आती है तो कंपनी उसे बिल्कुल मुफ्त में बदलकर देगी. वहीं, एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन बैटरियों की लाइफ इतनी शानदार होती है कि ये आसानी से 10 से 12 साल तक बिना किसी खराबी के चल जाती हैं.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 12 Jul 2026 06:31 PM (IST)
Tags :
Hybrid Car Battery Cost Hybrid Car Battery Replacement Price Maruti Toyota Battery Warranty Grand Vitara Hyryder Lifespan
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