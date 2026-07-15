Luxury Car Parts Price Cut: भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट अब ग्लोबल लेवल पर झंडे गाड़ रहा है जिसका सबसे बड़ा सबूत है यूनाइटेड किंगडम के साथ होने वाला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. बता दें कि, इस बड़े करार के बाद अब रोल्स-रॉयस, जैगुआर और लैंड रोवर जैसी प्रीमियम गाड़ियों पर लगने वाला टैक्स काफी कम हो गया है. जिसके बाद अब भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में बड़ी हलचल मच गई है.

भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच होने वाले इस करार के बाद केवल प्रीमियम गाड़ियां ही नहीं बल्कि इनके स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस खर्च में भी गिरावट आने वाली है. तो चलिए जानतें हैं कि, इस बड़े करार के बाद अब महंगी कारों के पार्ट्स कितने सस्ते हो सकते हैं.

अब घटेंगे स्पेयर पार्ट्स के दाम

बता दें कि, अपने देश में लग्जरी और प्रीमियम कारें इतनी महंगी सिर्फ अपनी कीमत की वजह से नहीं बल्कि उन पर लगने वाले भारी-भरकम टैक्स और कस्टम ड्यूटी के कारण होती थीं. भारत-यूके एफटीए के लागू होने के बाद अब यूके से पूरी तरह तैयार होकर भारत आने वाली कारों और उनके कंपोनेंट्स पर लगने वाली इम्पोर्ट ड्यूटी को सीधे 110% से घटाकर मात्र 30% कर दिया गया है.

इस करार से टैक्स में हुई इस भारी-भरकम कटौती का सीधा असर इन गाड़ियों के इंजन पार्ट्स, गियरबॉक्स, सस्पेंशन और अन्य सेंसर्स पर पड़ेगा. अब तक जो ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स भारत में मंगाने पर बहुत महंगे मिलते थे अब उनकी कीमतों में आने वाले समय में करीब 20 से 25% तक की बड़ी गिरावट देखी जा सकती है.

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प्रीमियम कारों की मेंटेनेंस में भी आएगी कमी

आपको बता दें कि, इस डील के बाद अब रोल्स-रॉयस और जैगुआर जैसी गाड़ियां जो ब्रिटेन में बनती हैं उनके पार्ट्स की कीमतों में तो तुरंत बड़ी राहत मिलेगी. लेकिन लैंड रोवर की बेहद मशहूर एसयूवी जैसे डिफेंडर और डिस्कवरी का निर्माण यूके के बाहर स्लोवाकिया जैसे यूरोपीय देशों में होता है.

इसलिए इन गाड़ियों के पार्ट्स पर यूके डील का सीधा असर नहीं पड़ेगा. लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत इस समय यूरोपीय संघ के साथ भी इसी तरह की फ्री ट्रेड डील पर तेजी से काम कर रहा है. जैसे ही यह डील फाइनल होगी डिफेंडर के स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में भी भारी गिरावट आना बिल्कुल तय है.

सर्विसिंग और इंश्योरेंस क्लेम का खर्च भी होगा कम

जानकारी के लिए आपको बता दें कि, जब गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स सस्ते होते हैं तो इसका सीधा असर आपकी जेब पर दोतरफा पड़ता है. पहला फायदा यह होगा कि हर साल होने वाली रेगुलर सर्विसिंग के दौरान बदलने वाले फिल्टर, ब्रेक पैड्स और इंजन ऑयल जैसे पार्ट्स बेहद कम दामों पर मिलेंगे.

जबकि दूसरा सबसे बड़ा फायदा आपके कार इंश्योरेंस के प्रीमियम और क्लेम सेटलमेंट में दिखेगा. क्योंकि एक्सीडेंट के बाद लगने वाले महंगे पार्ट्स अब कम कीमत पर मिलेंगे. इसलिए बीमा कंपनियों के लिए भी क्लेम पास करना आसान और सस्ता हो जाएगा. इसका सीधा असर आपके सालाना ओन डैमेज इंश्योरेंस प्रीमियम पर पड़ेगा और वह भी पहले के मुकाबले काफी कम हो जाएगा.

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