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हिंदी न्यूज़ऑटोCarSummer Tips For Car: धूप में खड़े-खड़े कार हो गई है गर्म, इस तरीके से एक मिनट में हो जाएगी ठंडी

Summer Tips For Car: धूप में खड़े-खड़े कार हो गई है गर्म, इस तरीके से एक मिनट में हो जाएगी ठंडी

Summer Tips For Car: क्या आप जानते हैं इन ट्रिक्स के बारे में, जिनसे पल भर में भट्टी बनी कार के अंदर के तापमान को ठंडा किया जा सकता है? आइए जानते हैं इसके बारे में.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Abhishek Kumar | Updated at : 04 Jun 2026 07:24 AM (IST)
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Summer Tips For Car: गर्मियों के मौसम में किसी धूप में खड़ी कार में बेठना भट्टी में बैठने जैसा होता है. स्टीयरिंग व्हील से लेकर सीट तक इतनी गर्म हो जाती है कि कुछ छूना भी मुश्किल होता है. अक्सर लोग कार में बैठते ही एसी को फुल स्पीड पर चला देते हैं. लेकिन यह तरीका न तो सही है और न ही इससे कार जल्दी ठंडी होती है.

आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आपकी कार सिर्फ 1 मिनट में ठंडी हो जाएगी. आइए जानते हैं इस आसान ट्रिक के बारे में.

एक मिनट में कार में होगी ठंडक

जब कार धूप में खड़ी होती है, तो उसके अंदर की हवा बाहर के तापमान से दोगुनी गर्म हो जाती है. इस गर्म हवा को तुरंत बाहर निकालना सबसे जरूरी काम है. इसके लिए आपको बिना एक रुपया खर्च किए बस यह छोटा सा काम करना है.

यह तरीका बहुत सरल है और इसके लिए आपको कार को स्टार्ट करने की भी जरूरत नहीं है.

  • एक तरफ की खिड़की खोलें: सबसे पहले अपनी कार के आगे वाली पैसेंजर सीट का शीशा या खिड़की पूरी तरह से नीचे गिरा दें.
  • ड्राइवर का दरवाजा खोलें-बंद करें: अब ड्राइवर वाली सीट की तरफ जाएं. ड्राइवर के दरवाजे को पकड़ें और उसे जोर से 5 से 6 बार खोलें और बंद करें.
  • वैक्यूम प्रेशर निकाल देगा सारी गर्मी: जब आप ऐसा करते हैं, तो दरवाजा एक पंखे की तरह काम करता है. यह कार के अंदर की सारी गर्म हवा को पैसेंजर साइड की खुली खिड़की से बाहर धकेल देता है.

इस आसान ट्रिक से कार के अंदर का तापमान तुरंत कम हो जाता है.

यह भी पढ़ें: Car AC Tips: कार का AC नहीं हो रहा ठंडा, ये टिप्स आएंगे आपके बहुत काम

AC ऑन करते ही शिमला बन जाएगी आपकी कार

जब आप अंदर की सारी गर्म हवा बाहर निकाल दें, तो कार में बैठें. अब इन स्टेप्स को करें:

  • कार स्टार्ट करके पहले 1 मिनट के लिए सभी शीशे थोड़े नीचे रखें.
  • एसी को फुल स्पीड पर चालू करें और ब्लोअर को नीचे पैरों की तरफ रखें, क्योंकि गर्म हवा हमेशा ऊपर की तरफ उठती है.
  • 1 मिनट बाद जब ठंडी हवा आने लगे, तो सारे शीशे बंद कर दें.
  • एसी के रीसर्क्युलेशन मोड को ऑन कर दें.

इस तरीके से आपकी कार का एसी बहुत तेजी से काम करेगा और कार तुरंत ठंडी हो जाएगी. इससे आपकी गाड़ी का फ्यूल भी बचेगा और कंप्रेसर पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा. अगली बार जब भी गाड़ी धूप में खड़ी हो, इस तरीके को जरूर आजमाएं

यह भी पढ़ें: हाइब्रिड कार खरीदने वालों के मजे, सरकार की इस नीति से आपके बच जाएंगे लाखों रुपये

Published at : 04 Jun 2026 07:24 AM (IST)
Tags :
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