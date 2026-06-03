कार का AC नहीं हो रहा ठंडा, ये टिप्स आएंगे आपके बहुत काम

Car AC Tips: गर्मियों के मौसम में कार का एसी खराब होना किसी सजा से कम नहीं है. सफर के दौरान अगर एसी ठंडी हवा देना बंद कर दे तो गाड़ी भट्टी जैसी सुलगने लगती है. अगर आपकी कार का एसी भी कूलिंग नहीं कर रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप कुछ आसान तरीकों को अपनाकर इस समस्या को ठीक कर सकते हैं. आइए जानते हैं वो आसान टिप्स जो आपकी कार को फिर से ठंडा बना देंगे.

एसी गंदा तो नहीं? चेक करें

कई बार कार के एसी में कोई बड़ी खराबी नहीं होती, बल्कि सिर्फ धूल जमी होती है. कार के केबिन फिल्टर में कचरा जमा होने से हवा का आना-जाना रुक जाता है. आप अपनी कार का केबिन फिल्टर निकालकर उसे साफ करें या बदल दें. इसके साथ ही कार के आगे लगे कंडेंसर को पानी की तेज बौछार से साफ करें. धूल हटते ही एसी फिर से धांसू कूलिंग करने लगेगा.

गैस खत्म होने से भी बंद हो जाती है कूलिंग

अगर साफ-सफाई के बाद भी ठंडी हवा नहीं आ रही तो समझ लें कि एसी की गैस कम हो गई है. कई बार पाइप में छोटा-मोटा लीक होने की वजह से गैस उड़ जाती है. ऐसे में किसी मैकेनिक के पास जाकर गैस रीफिल करवाएं. गैस डलवाते समय लीकेज की जांच जरूर करवाएं ताकि बार-बार यह दिक्कत न आए.

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खराब हो गया यह पुर्जा तो नहीं मिलेगी ठंडी हवा

कार के एसी को चलाने में कंप्रेसर का सबसे बड़ा हाथ होता है. जब आप एसी ऑन करते हैं तो इंजन से एक हल्की आवाज आती है, जो कंप्रेसर के चालू होने की होती है. अगर एसी ऑन करने पर कंप्रेसर चालू नहीं हो रहा है तो इसका फ्यूज उड़ सकता है या वायरिंग खराब हो सकती है. इसे मैकेनिक से तुरंत ठीक करवाएं.

धूप में कार पार्क करना करें बंद

धूप में खड़ी कार के अंदर की हवा बहुत गर्म हो जाती है. ऐसे में सीधे एसी चालू करने से कूलिंग में बहुत समय लगता है. गाड़ी में बैठते ही पहले सभी शीशे नीचे कर दें. कार को दो मिनट चलाएं ताकि अंदर की गर्म हवा बाहर निकल जाए. इसके बाद शीशे चढ़ाकर ए सी ऑन करें, गाड़ी तुरंत ठंडी हो जाएगी.

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