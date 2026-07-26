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Brezza या Nexon, किस SUV पर लगाएं पैसा?

Maruti Brezza vs Tata Nexon: मारुति ब्रेजा और टाटा नेक्सन में से कौन सी कॉम्पैक्ट एसयूवी है आपके लिए बेस्ट? जानिए कीमत, नए टर्बो इंजन, माइलेज और प्रीमियम फीचर्स के आधार पर दोनों गाड़ियों की पूरी तुलना.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 26 Jul 2026 11:46 AM (IST)
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Maruti Brezza vs Tata Nexon: इन दिनों हमारे देश में ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखा जा रहा है कि कंपनियों के बीच मुकाबला बेहद बढ़ गया है. जबकि अभी अपने भारत देश में सब-4-मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट का में कई गाड़ियों के बीच मुकाबला कड़ा हो गया है. जिसके चलते आज हम इस सेगमेंट की 2 बेहतरीन एसयूवी गाड़ियों की बात करेंगे. एक तरफ मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट अपने नए टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ बाजार में उतरी है. 

तो दूसरी तरफ टाटा नेक्सन अपने मजबूत फीचर्स और दमदार सेफ्टी के दम पर मार्केट में जमी हुई है. अगर आप भी इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि किस गाड़ी पर पैसा लगाये जाये तो टेंशन मत लीजिए. चलिए कीमत, इंजन, साइज और फीचर्स के आधार पर दोनों गाड़ियों का पूरा गणित बेहद ही आसान भाषा में समझते हैं.

किसका पलड़ा भारी?

अगर कीमत की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों की शुरुआती कीमत लगभग आसपास ही है. मारुति ब्रेजा की एक्स-शोरूम कीमत 7.40 लाख से शुरू होकर करीब 13.01 लाख रुपये तक जाती है. 

वहीं टाटा नेक्सन 7.37 लाख से 14.22 लाख रुपये के रेंज में आती है. दोनों कारों की लंबाई 3995 mm है. हालांकि, चौड़ाई के मामले में टाटा नेक्सन थोड़ी ज्यादा चौड़ी है जो केबिन में बेहतर लेगरूम देती है. वहीं ऊंचाई में ब्रेजा आगे है जिससे इसे प्रॉपर और टॉल-बॉय एसयूवी का टैग मिलता है.

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पावर और माइलेज में कौन बेहतर?

बता दें कि, इंजन विकल्पों के मामले में दोनों गाड़ियों की अपनी-अपनी खासियत हैं. ब्रेजा फेसलिफ्ट में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के अलावा नया 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन और सीएनजी का ऑप्शन मिलता है. 

वहीं टाटा नेक्सन इसमें दो कदम आगे है. नेक्सन में 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल, सीएनजी और 1.5-लीटर का पावरफुल डीजल इंजन भी मिलता है. अगर आपको डीजल गाड़ी चाहिए या ज्यादा गियरबॉक्स ऑप्शंस पसंद हैं तो नेक्सन यहां बाजी मार लेती है.

कौन देता है ज्यादा वैल्यू?

आपको बता दें कि, फीचर्स के मामले में दोनों एसयूवी में 10-इंच की बड़ी टचस्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स, 360-डिग्री कैमरा और 6 एयरबैग्स जैसे सेफ्टी फीचर्स कॉमन हैं. लेकिन प्रीमियम अहसास के मामले में नेक्सन थोड़ी आगे निकल जाती है. 

इसमें आपको पैनोरमिक सनरूफ, जेबीएल का साउंड सिस्टम, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम और बड़ा डिजिटल डिस्प्ले मिलता है. दूसरी तरफ ब्रेजा अपने नए टर्बो इंजन, कम मेंटेनेंस कॉस्ट और मारुति के भरोसेमंद नेटवर्क के दम पर ग्राहकों को अपनी तरफ लुभा रही है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 26 Jul 2026 11:46 AM (IST)
Tags :
Maruti Brezza Vs Tata Nexon Best Compact SUV India Brezza Facelift 2026 Specs Tata Nexon Vs Brezza Price
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