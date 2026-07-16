E20 पेट्रोल से बिगड़ गया गाड़ी का माइलेज? इन पार्ट्स को तुरंत करें चेक, वरना...

E20 Petrol Mileage Drop: भारत में लगभग अब हर जगह एथेनॉल मिलने लगा है और आने वाले समय में सरकार एथेनॉल को पूरी तरह से अनिवार्य कर देगी. क्योंकि, इससे देश में प्रदुषण घटेगा और कच्चे तेलों के आयात में भी कटौती होगी. जिससे सरकार और आम जनता को फायदा होगा.

लेकिन एथेनॉल को लेकर भारत में कई जगह विरोध हो रहा है लोगों का मानना है कि, इस फ्यूल से उनके गाड़ी के कई पार्ट्स पर प्रभाव पड़ रहा है और साथ ही माइलेज में भी फर्क देखने को मिल रहा है. अगर आप भी ऐसी ही दिक्कत का सामना कर रहें हैं तो तुरंत अपनी कार के कुछ जरूरी पार्ट्स को चेक करें. तो चलिए इस खबर में जानतें हैं कि, कौन से पार्ट्स चेक करने बेहद जरूरी हैं.

फ्यूल पंप और इंजेक्टर्स को चेक करें

आपको बता दें कि, एथेनॉल की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि यह हवा से नमी को बहुत तेजी से सोखता है. जब E20 पेट्रोल आपकी गाड़ी की टंकी में लंबे समय तक रहता है तो पानी और एथेनॉल का यह मिश्रण फ्यूल टैंक की एकदम नीचे बैठ जाता है. यह एसिडिक मिक्सचर कार के फ्यूल पंप को अंदर से जाम कर देता है और फ्यूल इंजेक्टर्स के बारीक नोजल में जंग लगा देता है.

अगर आपकी कार चलते-चलते अचानक झटके ले रही है या स्टार्ट होने में दिक्कत कर रही है तो समझ जाइए कि फ्यूल पंप दम तोड़ने वाला है. इसे तुरंत मैकेनिक से साफ करवाएं या बदलें क्योंकि इंजेक्टर्स ब्लॉक होने से सीधे माइलेज पर असर पड़ता है.

यह भी पढ़ें: नई ब्रेजा लॉन्च होने से पहले कंपनी गाड़ी पर दे रही बड़ा डिस्काउंट, जानिए अब कितना होगा फायदा?

पाइप्स, ओ-रिंग्स और फ्यूल लाइन्स को जरूर देखें

पहले के पेट्रोल कारों में जो फ्यूल लाइन्स और रबर के पाइप्स इस्तेमाल होते हैं वे शुद्ध पेट्रोल के हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं. एथेनॉल एक बेहतरीन सॉल्वेंट है जो इन पुराने रबर और प्लास्टिक के कंपोनेंट्स को धीरे-धीरे अंदर से गलाना शुरू कर देता है. अगर पाइप्स अंदर से गलेंगे तो फ्यूल लाइन में लीकेज का खतरा बढ़ जाता है और इंजन को सही मात्रा में फ्यूल नहीं मिल पाता और माइलेज में गिरावट आने लगती है.

चेक कराने से हो सकता है फायदा

आपको बता दें कि, छत्तीसगढ़ के रायपुर कंज्यूमर कोर्ट ने एक कार ओनर के हक में फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कार कंपनी के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि गाड़ी E20 फ्रेंडली है और उपभोक्ता को नई गाड़ी देने या पूरे ब्याज समेत पैसे लौटाने का सख्त आदेश दिया है.

अगर आपकी कार में भी E20 पेट्रोल डलने के बाद अचानक माइलेज गिर गया है या इंजन मिसफायर कर रहा है तो भारी नुकसान से बचने के लिए आपको तुरंत इन सभी पार्ट्स को चेक करवा लेना चाहिए. ताकि एथेनॉल से आपकी कार में होने वाली दिक्कत से बच सकते हैं या कोर्ट में इस पर केस भी कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: गाड़ी किसी और ने चलाई और चालान आपके नाम आया, जानें अब क्या कर सकते हैं आप?