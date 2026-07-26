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हिंदी न्यूज़ऑटोCarकार खरीदने का मौका, मिल रहा 1 लाख रुपये तक की बचत का मौका

कार खरीदने का मौका, मिल रहा 1 लाख रुपये तक की बचत का मौका

Chevrolet Car Discounts: नई कार खरीदने वालों के लिए शानदार मौका. जानिए क्रूज़ और बीट गाड़ियों पर मिल रहे 1 लाख रुपये तक के डिस्काउंट, मुफ्त इंश्योरेंस, एक्सचेंज बोनस और कैशबैक ऑफर्स की जानकारी.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 26 Jul 2026 05:04 PM (IST)
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Chevrolet Car Discounts: आप अगर नई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपका दिन बना सकती है. क्योंकि, ऑटोमोबाइल कंपनी शेवरले इंडिया अपने ग्राहकों के लिए शानदार ईयर-एंड डिस्काउंट और परचेज ऑफर्स लेकर आई है. 

इस शानदार ऑफर के मुताबिक शेवरले की गाड़ियों पर कैश डिस्काउंट, पहले साल का मुफ्त इंश्योरेंस और एक्सचेंज बोनस जैसे कई बेहतरीन फायदे दिए जा रहे हैं. जिससे कुल बचत 1 लाख रुपये से भी ऊपर तक की हो सकती है. तो चलिए जानते हैं शेवरले के इस खास ऑफर में ग्राहकों को क्या-क्या लाभ मिल रहे हैं.

इन गाड़ियों पर होगी बचत

बता दें कि, इस शानदार डिस्काउंट ऑफर के मुताबिक शेवरले की प्रीमियम सेडान शेवरले क्रूज़ पर सबसे ज्यादा फायदा दिया जा रहा है. जिसमें ग्राहक को कुल मिलाकर 1 लाख 38 हजार रुपये तक की बचत हो सकती है. 

इसके अलावा बजट सेगमेंट की लोकप्रिय हैचबैक कार शेवरले बीट पर करीब 76,000 रुपये और कॉम्पैक्ट सेडान शेवरले सेल पर लगभग 75,000 रुपये तक के एश्योर्ड बेनिफिट्स मिल रहे हैं. वहीं, फैमिली कार शेवरले एंजॉय खरीदने वाले ग्राहक भी 77,000 रुपये तक की सीधी छूट का फायदा उठा सकते हैं.

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कार जीतने का भी है मौका

आपको बता दें कि, शेवरले ने इस पूरे डिस्काउंट कैंपेन को ग्राहकों के लिए और ज्यादा दिलचस्प बनाया है. ऑफर फायदों और कैश डिस्काउंट्स के अलावा लकी ड्रॉ के जरिए ग्राहकों को सरप्राइज गिफ्ट्स भी दिए जा रहे हैं. 

इस स्कीम के तहत करीब 750 से ज्यादा लकी कस्टमर्स को 10,000 रुपये से लेकर सीधे 1,00,000 रुपये तक का अतिरिक्त कैशबैक जीतने का मौका मिल रहा है. वहीं, इतना ही नहीं 15 भाग्यशाली खरीदारों को तो कंपनी की तरफ से बिल्कुल फ्री शेवरले कार तक जीतने का बंपर मौका दिया जा रहा है.

पुरानी कार देकर नई कार लेने का भी अवसर 

अगर आप अपनी पुरानी कार देकर शेवरले की नई गाड़ी घर लाना चाहते हैं तो यह डील आपके लिए और भी ज्यादा फायदा दे सकती है. डिस्काउंट स्ट्रक्चर में एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट डिस्काउंट को भी शामिल किया गया है. 

जिससे पुरानी गाड़ी की रीसेल वैल्यू के ऊपर से एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है. इसके साथ ही फ्री फर्स्ट-ईयर इंश्योरेंस और शेवरले कम्प्लीट केयर प्रोग्राम मिलने से ऑन-रोड कीमत और मेंटेनेंस पर पड़ने वाला शुरुआती बड़ा बोझ काफी हद तक हल्का हो जाता है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 26 Jul 2026 05:04 PM (IST)
Tags :
Chevrolet Car Discounts India Chevrolet Cruze Year End Offers Chevrolet Beat Discount Scheme Chevrolet Sail Exchange Bonus
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