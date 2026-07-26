कार खरीदने का मौका, मिल रहा 1 लाख रुपये तक की बचत का मौका

Chevrolet Car Discounts: आप अगर नई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपका दिन बना सकती है. क्योंकि, ऑटोमोबाइल कंपनी शेवरले इंडिया अपने ग्राहकों के लिए शानदार ईयर-एंड डिस्काउंट और परचेज ऑफर्स लेकर आई है.

इस शानदार ऑफर के मुताबिक शेवरले की गाड़ियों पर कैश डिस्काउंट, पहले साल का मुफ्त इंश्योरेंस और एक्सचेंज बोनस जैसे कई बेहतरीन फायदे दिए जा रहे हैं. जिससे कुल बचत 1 लाख रुपये से भी ऊपर तक की हो सकती है. तो चलिए जानते हैं शेवरले के इस खास ऑफर में ग्राहकों को क्या-क्या लाभ मिल रहे हैं.

इन गाड़ियों पर होगी बचत

बता दें कि, इस शानदार डिस्काउंट ऑफर के मुताबिक शेवरले की प्रीमियम सेडान शेवरले क्रूज़ पर सबसे ज्यादा फायदा दिया जा रहा है. जिसमें ग्राहक को कुल मिलाकर 1 लाख 38 हजार रुपये तक की बचत हो सकती है.

इसके अलावा बजट सेगमेंट की लोकप्रिय हैचबैक कार शेवरले बीट पर करीब 76,000 रुपये और कॉम्पैक्ट सेडान शेवरले सेल पर लगभग 75,000 रुपये तक के एश्योर्ड बेनिफिट्स मिल रहे हैं. वहीं, फैमिली कार शेवरले एंजॉय खरीदने वाले ग्राहक भी 77,000 रुपये तक की सीधी छूट का फायदा उठा सकते हैं.

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कार जीतने का भी है मौका

आपको बता दें कि, शेवरले ने इस पूरे डिस्काउंट कैंपेन को ग्राहकों के लिए और ज्यादा दिलचस्प बनाया है. ऑफर फायदों और कैश डिस्काउंट्स के अलावा लकी ड्रॉ के जरिए ग्राहकों को सरप्राइज गिफ्ट्स भी दिए जा रहे हैं.

इस स्कीम के तहत करीब 750 से ज्यादा लकी कस्टमर्स को 10,000 रुपये से लेकर सीधे 1,00,000 रुपये तक का अतिरिक्त कैशबैक जीतने का मौका मिल रहा है. वहीं, इतना ही नहीं 15 भाग्यशाली खरीदारों को तो कंपनी की तरफ से बिल्कुल फ्री शेवरले कार तक जीतने का बंपर मौका दिया जा रहा है.

पुरानी कार देकर नई कार लेने का भी अवसर

अगर आप अपनी पुरानी कार देकर शेवरले की नई गाड़ी घर लाना चाहते हैं तो यह डील आपके लिए और भी ज्यादा फायदा दे सकती है. डिस्काउंट स्ट्रक्चर में एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट डिस्काउंट को भी शामिल किया गया है.

जिससे पुरानी गाड़ी की रीसेल वैल्यू के ऊपर से एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है. इसके साथ ही फ्री फर्स्ट-ईयर इंश्योरेंस और शेवरले कम्प्लीट केयर प्रोग्राम मिलने से ऑन-रोड कीमत और मेंटेनेंस पर पड़ने वाला शुरुआती बड़ा बोझ काफी हद तक हल्का हो जाता है.

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