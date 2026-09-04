Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोCarकार में सुनाई दें ये 5 आवाजें तो हो जाएं सावधान, होने वाला है बड़ा खर्चा

कार में सुनाई दें ये 5 आवाजें तो हो जाएं सावधान, होने वाला है बड़ा खर्चा

अगर आपकी कार से भी आ रही हैं ये 5 तरह की अजीब आवाजें तो तुरंत हो जाएं सतर्क. मैकेनिक को दिखाने में देरी पड़ सकती है भारी, जेब पर लगेगा बड़ा फटका और खर्च होंगे लाखों रुपये.

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 04 Sep 2026 01:13 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आपके पास भी कार है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. कई बार गाड़ी चलाते समय कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं. यही लापरवाही आगे चलकर भारी नुकसान का कारण बन सकती है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि कार से आने वाली कुछ खास आवाजें दरअसल गाड़ी की खराबी का संकेत होती हैं. अगर समय रहते इन पर ध्यान दिया जाए तो बड़ा खर्च बचाया जा सकता है. आइए जानते हैं वो 5 आवाजें कौन-सी हैं, जिन्हें सुनते ही सतर्क हो जाना चाहिए.

ब्रेक लगाते समय आवाज आना

अगर ब्रेक दबाने पर तेज चरचराहट या पीसने जैसी आवाज आती है, तो यह ब्रेक पैड्स के घिसने का संकेत हो सकता है. कई बार ब्रेक डिस्क में भी खराबी की वजह से ऐसी आवाज आती है. इसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ब्रेक फेल होने का खतरा बढ़ जाता है. ऐसी आवाज सुनते ही तुरंत मैकेनिक से चेक करवाना चाहिए.

इंजन से आ रही आवाज

गाड़ी स्टार्ट करते समय या चलाते वक्त अगर इंजन से खटर-पटर जैसी आवाज सुनाई दे तो यह इंजन ऑयल की कमी या इंजन के किसी पार्ट में खराबी का संकेत हो सकता है. कई बार पुराना इंजन ऑयल भी इसकी वजह बनता है. इस आवाज को हल्के में लेने पर इंजन को स्थायी नुकसान पहुंच सकता है, जिसे ठीक कराने में लाखों रुपये तक खर्च हो सकते हैं.

स्टीयरिंग घुमाने पर आवाज आना

अगर स्टीयरिंग व्हील घुमाते समय चीं-चीं जैसी आवाज आती है, तो यह पावर स्टीयरिंग फ्लूड की कमी या स्टीयरिंग सिस्टम में खराबी का संकेत हो सकता है. कई बार यह आवाज बेल्ट के ढीले होने की वजह से भी आती है. इसे नजरअंदाज करने पर स्टीयरिंग भारी हो सकता है, जिससे गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है और दुर्घटना का खतरा भी बढ़ जाता है.

यह भी पढ़ें: कार-बाइक खरीदने का प्लान, पहले जान लें Insurance का नया गणित

सस्पेंशन से आ रही आवाज

खराब सड़क या स्पीड ब्रेकर पार करते समय अगर कार के नीचे से धमक या खटखट जैसी आवाज आती है, तो यह सस्पेंशन सिस्टम में खराबी का संकेत हो सकता है. शॉक एब्जॉर्बर घिसने पर भी ऐसी आवाज आती है. सस्पेंशन खराब होने से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ सकता है और सफर के दौरान झटके ज्यादा महसूस होते हैं. इसे समय रहते ठीक कराना जरूरी है.

एसी चलाने पर अजीब सी आवाज

गर्मियों में जब भी कार का एसी चलाया जाता है, अगर उस दौरान कोई असामान्य आवाज सुनाई दे, तो यह कंप्रेसर में खराबी या बेल्ट ढीली होने का संकेत हो सकता है. कई बार एसी के अंदर कोई पार्ट ढीला होने पर भी ऐसी आवाज आती है. इसे नजरअंदाज करने पर एसी पूरी तरह खराब हो सकता है, जिसे ठीक कराने में अच्छा-खासा खर्च आता है.

यह भी पढ़ें: पेट्रोल और डीजल से क्यों सस्ती होती है CNG, भारत में कहां हैं इसके भंडार?

About the author दीनदयाल पाटीदार

मंदसौर, मध्यप्रदेश के दीनदयाल पाटीदार ABP न्यूज में बतौर इंटर्न कार्यरत हैं. मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे दीनदयाल की जनरल नॉलेज (GK) और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है. वह खबरों को सटीक और ज्ञानवर्धक तरीके से पेश करने का हुनर रखते हैं.
Read More
Published at : 04 Sep 2026 01:13 PM (IST)
Tags :
Auto Auto News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

कार
भारतीय बाजार में क्यों नहीं चला इन कार कंपनियों का जादू? करना पड़ा पैकअप
भारतीय बाजार में क्यों नहीं चला इन कार कंपनियों का जादू? करना पड़ा पैकअप
कार
सड़कों पर भाईगिरी करती हैं ये कारें? जानिए सबसे बदनाम गाड़ियों के नाम
सड़कों पर भाईगिरी करती हैं ये कारें? जानिए सबसे बदनाम गाड़ियों के नाम
कार
गलती से भी मत खरीदना ये कारें, जिंदगीभर जेब पर डालेंगी डाका
गलती से भी मत खरीदना ये कारें, जिंदगीभर जेब पर डालेंगी डाका
कार
क्या 30000 सैलरी वाले भी खरीद सकते हैं कार? जानें हिसाब किताब
क्या 30000 सैलरी वाले भी खरीद सकते हैं कार? जानें हिसाब किताब
Advertisement

वीडियोज

NATURAL DISASTER ALERT: ग्लेशियर पिघलने से बढ़ सकता है खतरा, भारत में अलर्ट! |ABPLIVE
NEPAL FLASH FLOOD: 38 मिनट की देरी... और बह गए 1,200 लोग! नेपाल महाविनाश पर सबसे बड़ा खुलासा! ABPLIVE
दिल्ली में जिम के बाहर मौत का इंतजार !
AIIMS में इलाज के लिए तरसती 'तन्वी'! क्या यही है देश का 'राइट टू हेल्थ'?
नेपाल त्रासदी का नया वीडियो, देख कांप जाएगी रूह
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सोनिया गांधी की किताब को अब ये कंपनी करेगी पब्लिश, विवाद के बीच ऐलान
सोनिया गांधी की किताब को अब ये कंपनी करेगी पब्लिश, विवाद के बीच ऐलान
बिहार
स्वतंत्र भारद्वाज के दावों पर RJD का बड़ा बयान, 'जिस शख्स ने…'
स्वतंत्र भारद्वाज के दावों पर RJD का बड़ा बयान, 'जिस शख्स ने…'
क्रिकेट
सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय महिला टीम का अगला मैच पाकिस्तान के साथ, जानिए कब-कहां देखें लाइव
सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय महिला टीम का अगला मैच पाकिस्तान के साथ, जानिए कब-कहां देखें लाइव
इंडिया
CJP प्रवक्ता से मिले अखिलेश तो CM योगी का नाम लेकर बोली BJP- 'यूपी में...'
CJP प्रवक्ता से मिले अखिलेश तो CM योगी का नाम लेकर बोली BJP- 'यूपी में...'
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' में डॉयलॉग से क्लाइमेक्स तब सब जबदस्त, 'मुन्ना भाई' ने लूटी लाइमलाइट, लोग बोले- 'हिट है ये फिल्म'
'मिर्जापुर द मूवी' ने डॉयलॉग से क्लाइमेक्स तब सब जबदस्त, लोग बोले- हिट है
इंडिया
अभिजीत दीपके ने अब किया बड़ा ऐलान, बोले- 'जरूरत पड़ी तो हम मुंबई...'
अभिजीत दीपके ने अब किया बड़ा ऐलान, बोले- 'जरूरत पड़ी तो हम मुंबई...'
दिल्ली NCR
स्वतंत्र भारद्वाज का यू-टर्न, अब बताया क्यों लिया था कपिल मिश्रा और चिराग पासवान का नाम?
स्वतंत्र भारद्वाज का यू-टर्न, अब बताया क्यों लिया था कपिल मिश्रा और चिराग पासवान का नाम?
एग्रीकल्चर
टमाटर में दरार पड़ रही है, कहीं ये गलती तो नहीं कर दी?
टमाटर में दरार पड़ रही है, कहीं ये गलती तो नहीं कर दी?
ABP NEWS
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
ABP NEWS
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
ABP NEWS
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
ABP NEWS
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
ABP NEWS
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Embed widget