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हिंदी न्यूज़ऑटोअब कार में UV लाइट से खत्म हो जाएंगे कीटाणु, इन कार कंपनियों ने बनाई नई तकनीक

अब कार में UV लाइट से खत्म हो जाएंगे कीटाणु, इन कार कंपनियों ने बनाई नई तकनीक

Car Sanitization: इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि कार के अंदर की हवा पहले से ज्यादा साफ रह सकती है. कई बार लंबे समय तक एसी इस्तेमाल करने से उसमें नमी जमा हो जाती है.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 30 Jun 2026 01:57 PM (IST)
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Hyundai और Kia ने एक नई तकनीक पेश की है, जो कार के अंदर की हवा को साफ रखने में मदद करेगी. कंपनी का दावा है कि यह दुनिया की पहली ऐसी तकनीक है, जिसमें अल्ट्रावॉयलेट लाइट का इस्तेमाल करके कार के अंदर मौजूद बैक्टीरिया और वायरस को कम करने की कोशिश की जाती है. 

हुंडई और किआ ने इस नई तकनीक को खासतौर पर कार के एयर कंडीशनिंग (AC) सिस्टम के लिए तैयार किया है. इसमें यूवी-सी लाइट का इस्तेमाल किया जाता है. जब कार का एसी बंद होता है, तब यह सिस्टम कुछ समय के लिए अपने आप काम करता है और एसी के अंदर मौजूद हिस्सों को साफ करने में मदद करता है. इससे एसी में जमा होने वाले बैक्टीरिया, फंगस को कम किया जाएगा. 

जब ड्राइवर कार बंद करता है और एसी का इस्तेमाल खत्म हो जाता है तो यह सिस्टम अपने आप कुछ मिनटों के लिए एक्टिव हो जाता है. इस दौरान यूवी-सी लाइट एसी के अंदर मौजूद हिस्सों पर पड़ती है और हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करती है. पूरा प्रोसेस अपने आप होता है, इसलिए ड्राइवर को अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती. 

क्या है इस तकनीक का फायदा?

इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि कार के अंदर की हवा पहले से ज्यादा साफ रह सकती है. कई बार लंबे समय तक एसी इस्तेमाल करने से उसमें नमी जमा हो जाती है, जिससे बैक्टीरिया और फंगस पनपने लगते हैं. इसके कारण एसी से बदबू आने लगती है और एलर्जी जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं. नई तकनीक इन समस्याओं को कम करने में मदद कर सकती है. इससे कार के अंदर बैठने वाले लोगों को ज्यादा साफ और ताजा माहौल मिलेगा.

आजकल लोग अपनी सेहत और साफ-सफाई को लेकर पहले से ज्यादा जागरूक हो गए हैं. ऐसे में यह तकनीक खास तौर पर उन फैमिली के लिए फायदेमंद हो सकती है, जिनके साथ छोटे बच्चे या बुजुर्ग सफर करते हैं. अगर कार के अंदर की हवा साफ रहेगी तो संक्रमण और एलर्जी का खतरा भी कम हो सकता है. 

फिलहाल कंपनी ने इस तकनीक को पेश किया है और उम्मीद है कि आने वाले समय में इसे हुंडई और किआ की नई कारों में धीरे-धीरे शामिल किया जाएगा. आने वाले समय में अगर ग्राहकों का अच्छा रिएक्शन आता है  तो यह फीचर ज्यादा मॉडल्स में भी देखने को मिल सकता है. 

यह भी पढ़ें:-

Delhi EV Policy 2026: नई ईवी पॉलिसी में हाइब्रिड कारों के लिए क्या? जानिए अब सस्ती मिलेंगी या नहीं 

 

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 30 Jun 2026 01:57 PM (IST)
Tags :
Auto News Hyundai India Kia India Car Sanitization UV Lights
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