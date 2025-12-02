हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आपकी कार की चाबी में छिपे हैं ये 5 स्मार्ट फीचर्स, जानकर रह जाएंगे हैरान

आपकी कार की चाबी में छिपे हैं ये 5 स्मार्ट फीचर्स, जानकर रह जाएंगे हैरान

आज की कारों की स्मार्ट चाबी सिर्फ लॉक-अनलॉक नहीं, बल्कि विंडो कंट्रोल, ORVM फोल्डिंग, बूट ओपन और कार लोकेशन जैसे कमाल के फीचर्स भी देती है. आइए इन 5 स्मार्ट फीचर्स के बारे में जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 02 Dec 2025 12:46 PM (IST)
Preferred Sources

आज की कारें जितनी मॉडर्न हो रही हैं, उतनी ही स्मार्ट होती जा रही है उनकी चाबी भी. पहले कार की चाबी का काम सिर्फ गाड़ी स्टार्ट करना और दरवाजे खोलना-बंद करना था, लेकिन अब स्मार्ट की कई हाई-टेक फीचर्स लेकर आती है, जिनके बारे में कई ड्राइवरों को पता भी नहीं होता. ये फीचर्स आपकी ड्राइविंग को ज्यादा आसान, सुरक्षित और सुविधाजनक बना देते हैं. आइए जानते हैं कि आपकी कार की स्मार्ट की में कौन-कौन सी खास खूबियां छुपी होती हैं.

रिमोट से कार की खिड़कियां खोलना या बंद करना

  • कई बार जल्दी में कार पार्क करते समय हम खिड़कियां बंद करना भूल जाते हैं, लेकिन स्मार्ट की इस परेशानी को तुरंत हल कर देती है. अगर आपकी कार रिमोट विंडो ऑपरेशन सपोर्ट करती है, तो स्मार्ट की के लॉक बटन को कुछ सेकंड दबाए रखने पर सभी खिड़कियां अपने-आप बंद हो जाती हैं. गर्मी, बारिश या धूल भरी मौसम में यह फीचर बहुत काम आता है और कार को सुरक्षित भी रखता है.

स्मार्ट की से ORVM को फोल्ड करना

  • आजकल ज्यादातर कारें इलेक्ट्रिक ORVM के साथ आती हैं, जो अक्सर इंजन बंद होने पर खुद फोल्ड हो जाते हैं. लेकिन कई मॉडल्स में स्मार्ट की से भी इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है. लॉक बटन को कुछ सेकंड दबाते ही ORVM अपने-आप फोल्ड हो जाते हैं. यह सुविधा खास तौर पर संकरी पार्किंग या भीड़ वाले इलाकों में बहुत मददगार होती है.

बूट (डिग्गी) को रिमोट से खोलना

  • जब हाथ सामान से भरे हों, तब कार की डिग्गी खोलना मुश्किल हो जाता है. स्मार्ट की इस स्थिति में भी बहुत काम आती है क्योंकि इसमें दिए गए बूट ओपन बटन से आप दूर से ही डिग्गी खोल सकते हैं. हालांकि इसे बंद करने के लिए आपको मैनुअली ही करना होता है, लेकिन बूट खोलने की सुविधा काफी यूजफुल साबित होती है.

भीड़ भरी पार्किंग में कार को आसानी से ढूंढना

  • अगर आप किसी मॉल, मार्केट या बड़े पार्किंग एरिया में कार भूल जाएं, तो स्मार्ट की आपकी मदद कर देती है. चाबी का अलार्म बटन दबाते ही कार की लाइटें ब्लिंक करती हैं या हॉर्न बजता है, जिससे कार आसानी से दिखाई देती है. अगर अलार्म बटन नहीं है, तो लॉक या अनलॉक बटन भी इसी तरह मदद कर देता है.

ड्राइवर सीट की मेमोरी सेटिंग

  • प्रीमियम कारों में स्मार्ट की ड्राइवर की सीट की पसंदीदा पोजिशन को याद रखती है. अगर घर में कार कई लोग चलाते हैं, तो हर व्यक्ति की चाबी के साथ अलग सीट सेटिंग जुड़ी हो सकती है. जैसे ही चाबी कार के पास आती है, सीट अपने-आप उसी सेटिंग पर एडजस्ट हो जाती है, जिससे ड्राइविंग और ज्यादा आरामदायक हो जाती है.

Published at : 02 Dec 2025 12:46 PM (IST)
Auto News Car Key Car Smart Key Car Remote Control ORVM Remote Fold
