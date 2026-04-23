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हिंदी न्यूज़ऑटोWindshield Crack Tips: चलती कार में विंडशील्ड क्रैक हो जाए तो तुरंत करें ये काम, नहीं होगा बड़ा नुकसान

Windshield Crack Tips: चलती कार में विंडशील्ड क्रैक हो जाए तो तुरंत करें ये काम, नहीं होगा बड़ा नुकसान

ड्राइविंग के दौरान अगर विंडशील्ड में क्रैक आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है. कई मामलों में छोटे क्रैक बिना कांच बदले ही ठीक किए जा सकते हैं. आइए जरूरी सेफ्टी टिप्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 23 Apr 2026 10:00 AM (IST)
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गाड़ी चलाते समय विंडशील्ड में दरार आना किसी के लिए भी डरावना हो सकता है, खासकर नए ड्राइवर्स के लिए. सड़क से उड़कर आए छोटे पत्थर या अचानक दबाव की वजह से यह समस्या कभी भी हो सकती है. ऐसे समय में सबसे जरूरी बात है कि आप घबराएं नहीं और समझदारी से काम लें. अगर आप सही कदम उठाते हैं, तो आप बड़ी परेशानी से बच सकते हैं और खुद को सुरक्षित रख सकते हैं.

सबसे पहले गाड़ी को सुरक्षित तरीके से रोकें

अगर ड्राइविंग के दौरान विंडशील्ड में क्रैक आ जाए, तो तुरंत ब्रेक लगाने या अचानक मोड़ लेने की गलती न करें. इससे गाड़ी का कंट्रोल बिगड़ सकता है. सबसे पहले धीरे-धीरे स्पीड कम करें और गाड़ी को सीधा रखें. इसके बाद किसी सुरक्षित जगह जैसे सड़क के किनारे या पार्किंग एरिया में गाड़ी रोकें. इमरजेंसी लाइट चालू कर दें, ताकि पीछे आने वाले वाहनों को संकेत मिल सके. इस तरह आप खुद को और दूसरों को सुरक्षित रख सकते हैं.

नुकसान की सही जांच करना जरूरी है?

गाड़ी रोकने के बाद विंडशील्ड को ध्यान से देखें. अगर दरार आपकी नजर के सामने है या बहुत बड़ी है, तो इससे ड्राइविंग करना खतरनाक हो सकता है. ऐसी स्थिति में गाड़ी आगे न चलाएं. अगर कांच और ज्यादा टूटने जैसा लग रहा है या अंदर की तरफ झुक रहा है, तो बिल्कुल जोखिम न लें. छोटी सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है. इसलिए हमेशा स्थिति को समझकर ही फैसला लें.

क्रैक को बढ़ने से कैसे रोकें?

विंडशील्ड का कांच तापमान के बदलाव से जल्दी प्रभावित होता है. इसलिए एसी या हीटर को बहुत तेज न चलाएं. अचानक ठंडी या गर्म हवा से दरार तेजी से बढ़ सकती है. इसके अलावा खराब सड़कों पर गाड़ी चलाने से बचें और दरवाजे जोर से बंद न करें. ये सभी चीजें कांच पर दबाव डालती हैं और क्रैक को और बड़ा कर सकती हैं. जितना हो सके गाड़ी को आराम से और धीरे चलाएं.

अस्थायी उपाय और आगे क्या करें?

अगर क्रैक छोटा है, तो आप कुछ समय के लिए आसान उपाय कर सकते हैं. जैसे कि दरार के ऊपर साफ टेप लगा दें, ताकि धूल और पानी अंदर न जाए. इससे बाद में रिपेयर करना आसान हो जाता है. गाड़ी सुरक्षित जगह पर रोकने के बाद नुकसान की फोटो जरूर लें, ताकि इंश्योरेंस क्लेम में मदद मिल सके. इसके बाद नजदीकी रिपेयर सेंटर या अपनी इंश्योरेंस कंपनी से संपर्क करें. छोटे क्रैक कई बार ठीक हो जाते हैं, लेकिन बड़े क्रैक में पूरा कांच बदलना ही सही रहता है.

कब बिल्कुल गाड़ी न चलाएं?

अगर विंडशील्ड का क्रैक आपकी नजर को रोक रहा है या कांच कमजोर लग रहा है, तो गाड़ी बिल्कुल न चलाएं. ऐसी स्थिति में ड्राइविंग करना आपके और दूसरों के लिए खतरनाक हो सकता है. 

ये भी पढ़ें: KTM 1390 Super Duke RR Track: केटीएम की सबसे दमदार ट्रैक बाइक लॉन्च, पावर इतनी कि आम सड़कों पर है बैन

Published at : 23 Apr 2026 10:00 AM (IST)
Tags :
Safety Damage Windshield Crack Tips Car Glass Safety Tips India
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