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हिंदी न्यूज़ऑटोCar Parking Tips: धूप में कार पार्क करना पड़ सकता है महंगा, पेंट और इंजन दोनों होंगे खराब

Car Parking Tips: धूप में कार पार्क करना पड़ सकता है महंगा, पेंट और इंजन दोनों होंगे खराब

कड़ी धूप में कार पार्क करना एक छोटी गलती लग सकती है, लेकिन यह आपकी गाड़ी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है. आइए जानें कड़ी धूप में कार पार्क करने से पेंट, इंजन और इंटीरियर पर क्या असर होता है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 22 Apr 2026 06:46 PM (IST)
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गर्मी के मौसम में अक्सर लोग अपनी कार को खुली धूप में पार्क कर देते हैं, लेकिन ये आदत धीरे-धीरे गाड़ी को नुकसान पहुंचा सकती है. तेज धूप सिर्फ कार के बाहर ही नहीं, बल्कि अंदर के हिस्सों को भी प्रभावित करती है. लंबे समय तक धूप में खड़ी रहने से कार की क्वालिटी और परफॉर्मेंस दोनों पर असर पड़ सकता है. आइए विस्तार से जानते हैं.

पेंट की चमक हो जाती है फीकी

जब कार लगातार तेज धूप में खड़ी रहती है, तो उसके ऊपर पड़ने वाली UV किरणें पेंट को नुकसान पहुंचाती हैं. इससे कार का रंग धीरे-धीरे फीका पड़ने लगता है और उसकी चमक कम हो जाती है. समय के साथ पेंट पर दरारें भी आ सकती हैं और कार पुरानी दिखने लगती है. अगर आप अपनी गाड़ी को नया जैसा रखना चाहते हैं, तो उसे धूप से बचाना बहुत जरूरी है.

इंटीरियर पर पड़ता है बुरा असर

कार का इंटीरियर जैसे सीट, डैशबोर्ड और स्टीयरिंग भी धूप से प्रभावित होते हैं. ज्यादा गर्मी के कारण प्लास्टिक पार्ट्स कमजोर हो सकते हैं और उनमें दरारें आ सकती हैं. इसके अलावा सीट का मटेरियल भी खराब होने लगता है और रंग उड़ सकता है. कार के अंदर तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे बैठना भी मुश्किल हो जाता है.

इंजन और बैटरी पर असर

बहुत ज्यादा गर्मी में कार का इंजन और बैटरी भी प्रभावित हो सकते हैं. लगातार धूप में खड़ी रहने से इंजन का तापमान बढ़ सकता है, जिससे उसकी परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है. बैटरी भी जल्दी कमजोर हो सकती है और उसकी लाइफ कम हो सकती है. इसलिए कोशिश करें कि कार को हमेशा ठंडी और छायादार जगह पर पार्क करें.

टायर और अन्य पार्ट्स को नुकसान

तेज धूप का असर टायर पर भी पड़ता है. गर्मी के कारण टायर का प्रेशर बढ़ सकता है, जिससे टायर जल्दी घिसते हैं या फटने का खतरा भी रहता है. इसके अलावा रबर और प्लास्टिक के दूसरे पार्ट्स भी गर्मी से खराब हो सकते हैं, जिससे गाड़ी की कुल लाइफ कम हो जाती है.

कैसे बचाएं अपनी कार को धूप से?

अगर संभव हो तो हमेशा कार को छांव में पार्क करें. आप कार कवर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिससे धूप का असर कम होता है. इसके अलावा विंडशील्ड सनशेड लगाना और समय-समय पर कार की सर्विस कराना भी जरूरी है. छोटे-छोटे उपाय आपकी गाड़ी को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं.

ये भी पढ़ें: बजट में SUV खरीदनी है? ये 5 डीजल मॉडल देंगे पावर और माइलेज दोनों, देखें पूरी लिस्ट

Published at : 22 Apr 2026 06:46 PM (IST)
Tags :
Sunlight Car Parking Car Heat Effects Car Care Tips India
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