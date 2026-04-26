ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने नाकाबंदी जारी रहने तक अमेरिका के साथ सीधी बातचीत से साफ इनकार कर दिया है. प्रेस टीवी के अनुसार, शनिवार को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ एक महत्वपूर्ण टेलीफोन वार्ता में पेजेशकियान ने जोर देकर कहा कि ईरान को दबाव या धमकियों के माध्यम से किसी समझौते के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता.

अमेरिका की शत्रुतापूर्ण कार्रवाई जिम्मेदार

राष्ट्रपति पेजेशकियान ने इस बात पर जोर दिया कि शांति के मार्ग में मुख्य बाधा संवाद की कमी नहीं, बल्कि वॉशिंगटन द्वारा वर्तमान में की जा रही शत्रुतापूर्ण कार्रवाई हैं. बातचीत के दौरान, ईरानी राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि ईरान दबाव, धमकियों या नाकाबंदी के तहत बातचीत में शामिल नहीं होगा. जब तक अमेरिका की शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयां और दबाव बंद नहीं होते, बातचीत का रास्ता कठिन बना रहेगा.

उन्होंने अमेरिका से तनाव को बढ़ाने वाली सैन्य और आर्थिक बाधाओं को हटाकर अपनी गंभीरता प्रदर्शित करने का आह्वान किया. उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका को हमारी सलाह है कि वह पहले नौसैनिक नाकाबंदी सहित सभी बाधाओं को दूर करे, ताकि बातचीत फिर से शुरू हो सके.

पाकिस्तान की यात्रा रद्द करने पर क्या बोले ट्रंप?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ की पाकिस्तान यात्रा रद्द करने के अपने फैसले का बचाव करते हुए इसे बहुत खर्चीला और बहुत लंबा बताया. उन्होंने कहा कि गैर-मान्यता प्राप्त अधिकारियों के साथ बैठक के लिए ये उपयुक्त नहीं है. ट्रंप ने वरिष्ठ सलाहकार जेरेड कुशनर और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की इस्लामाबाद यात्रा रद्द कर दी थी, जो वार्ता के एक नए दौर के लिए इस्लामाबाद जाने वाले थे. उन्होंने लंबी यात्रा अवधि, ज्यादा खर्च और प्रस्तावित बैठकों में ईरानी नेतृत्व की अनुपस्थिति का हवाला दिया.

ईरान के विदेश मंत्री ने क्या कहा?

इससे पहले ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा था कि तेहरान ने संघर्ष को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए पाकिस्तानी नेतृत्व के साथ एक वर्केबल फ्रेमवर्क (व्यवहार्य ढांचा) साझा किया है, जबकि उन्होंने कूटनीति के प्रति अमेरिकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठाया था. ईरानी प्रतिनिधिमंडल बाद में मांगों की आधिकारिक सूची सौंपकर इस्लामाबाद से चला गया, जिससे तनाव जारी रहने के कारण पाकिस्तान को मध्यस्थता के प्रयासों पर कोई सफलता नहीं मिली है.

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