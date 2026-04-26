हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026RR-SRH मैच के बाद कितनी बदल गई प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है पर्पल और ऑरेंज कैप

RR-SRH मैच के बाद कितनी बदल गई प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है पर्पल और ऑरेंज कैप

IPL 2026 Points Table: राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच हुए 36वें मैच के बाद प्वाइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव आया. इसके साथ ऑरेंज कैप में भी बदलाव देखने को मिला.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 26 Apr 2026 10:17 AM (IST)
Preferred Sources

IPL 2026 Points Table, Orange-Purple Cap Update: बीते शनिवार (25 अप्रैल) राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2026 का 36वां मैच खेला गया. मुकाबले में हैदराबाद ने 5 विकेट से जीत हासिल कर खुद को प्वाइंट्स टेबल में ऊपर पहुंचा दिया है. दूसरी तरफ, हारने वाली राजस्थान को नुकसान हुआ. इसके अलावा मुकाबले के जरिए ऑरेंज कैप में भी बदलाव देखने को मिला है. तो आइए जानते हैं कि ताजा अपडेट क्या है. 

जीत के साथ हैदराबाद ने लगाई छलांग 

मुकाबला जीतने के साथ हैदराबाद प्वाइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर पहुंच गई है. यह सीजन में टीम की पांचवीं जीत रही. 8 मैच खेल चुकी हैदराबाद ने 3 में हार का सामना किया है. टीम के पास 10 प्वाइंट्स और +0.815 का नेट रनरेट है. 

हार के साथ राजस्थान को हुआ नुकसान

हारने वाली राजस्थान रॉयल्स प्वाइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर आ गई है. यह सीजन में टीम की तीसरी हार रही. 8 मैच खेल चुकी राजस्थान ने 5 में जीत हासिल की है. अब टीम के पास 10 प्वाइंट्स और +0.602 का नेट रनरेट है. 

टेबल की टॉप-4 टीमें

अगर टेबल की टॉप-4 टीमों पर नजर डालें, तो पंजाब किंग्स 13 प्वाइंट्स के साथ पहले नंबर पर नजर आती है. इसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दूसरे, सनराइजर्स हैदराबाद तीसरे और राजस्थान रॉयल्स चौथे नंबर पर नजर आती है. तीनों ही टीमों के पास 10-10-10 प्वाइंट्स हैं, नेट रनरेट के चलते पोजीशन में फर्क है. 

ऐसा है पूरा प्वाइंट्स टेबल 

स्थान टीम मैच जीत हार कोई परिणाम नहीं अंक नेट रन रेट
1 पंजाब किंग्स 7 6 0 1 13 +1.333
2 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 7 5 2 0 10 +1.101
3 सनराइजर्स हैदराबाद 8 5 3 0 10 +0.815
4 राजस्थान रॉयल्स 8 5 3 0 10 +0.602
5 चेन्नई सुपर किंग्स 7 3 4 0 6 +0.118
6 दिल्ली कैपिटल्स 7 3 4 0 6 -0.184
7 गुजरात टाइटंस 7 3 4 0 6 -0.790
8 मुंबई इंडियंस 7 2 5 0 4 -0.736
9 लखनऊ सुपर जायंट्स 7 2 5 0 4 -1.277
10 कोलकाता नाइट राइडर्स 7 1 5 1 3 -0.879

ऑरेंज कैप 

अभिषेक शर्मा ने राजस्थान के खिलाफ चेज में शानदार पारी खेलते हुए 29 गेंदों में 57 रन स्कोर करके ऑरेंज कैप अपने सिर सजा लिया है. अभिषेक अब तक 8 मैचों की 8 पारियों में 54.29 की औसत और 212.29 के ताबड़तोड़ स्ट्राइक रेट से 380 रन बना चुके हैं. 

पर्पल कैप 

पर्पल कैप चेन्नई सुपर किंग्स के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज के सिर पर विराजमान है. कंबोज ने अब तक 7 मैचों में 14 विकेट अपने नाम कर लिए हैं. लिस्ट में ईशान मलिंगा 14 विकेट के साथ दूसरे पायदान पर हैं. हालांकि उन्होंने 8 मैचों में यह विकेट चटकाए हैं. 

 

यह भी पढ़ें: 'हमने बहुत सारे कैच...', SRH के खिलाफ राजस्थान को क्यों मिली हार? रियान पराग ने एक लाइन में दिया जवाब

Published at : 26 Apr 2026 10:07 AM (IST)
Tags :
Rajasthan Royals Vs Sunrisers Hyderabad RR Vs SRH IPL 2026 Points Table IPL 2026 Orange Cap IPL 2026 Purple Cap
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
क्या आज GT के खिलाफ चेपॉक में खेलेंगे एमएस धोनी? मैच से पहले जानिए ताजा अपडेट  
क्या आज GT के खिलाफ चेपॉक में खेलेंगे एमएस धोनी? मैच से पहले जानिए ताजा अपडेट  
आईपीएल 2026
RR-SRH मैच के बाद कितनी बदल गई प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है पर्पल और ऑरेंज कैप
RR-SRH मैच के बाद कितनी बदल गई प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है पर्पल और ऑरेंज कैप
आईपीएल 2026
986 रन, 59 छक्के और 96 चौके... टूट गए सारे रिकॉर्ड, IPL 2026 के एक दिन में लिख गया नया इतिहास
986 रन, 59 छक्के और 96 चौके... टूट गए सारे रिकॉर्ड, IPL 2026 के एक दिन में लिख गया नया इतिहास
आईपीएल 2026
'हमने बहुत सारे कैच...', SRH के खिलाफ राजस्थान को क्यों मिली हार? रियान पराग ने एक लाइन में दिया जवाब 
'हमने बहुत सारे कैच...', SRH के खिलाफ राजस्थान को क्यों मिली हार? रियान पराग ने दिया जवाब 
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 'एक्स मुस्लिम' सलीम वास्तिक का खूनी राज
Masoom Sharma Film License Review: दमदार एंटरटेनर, हरियाणवी स्टार के स्टारडम पर टिकी फिल्म
Michael Review: Michael Jackson जिंदा हैं! Controversies से दूर बढ़िया फिल्म
Ginny Wedss Sunny 2 Review: Boring Script ने किया फिल्म का Game खराब, Medha Shankr, Avinash Tiwary
VIRAL Food से Marriage Life तक: Pratibha Soni और Vayu का First Interview | Snackin’ With Stars
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Firing Video: ट्रंप टेबल के नीचे छिपे, मेलानिया बुरी तरह घबराईं... वॉशिंगटन होटल में फायरिंग का वीडियो आया सामने
ट्रंप टेबल के नीचे छिपे, मेलानिया बुरी तरह घबराईं... वॉशिंगटन होटल में फायरिंग का वीडियो आया सामने
महाराष्ट्र
Mumbai News: मुंबई में मराठी भाषा विवाद में 11 MNS नेता गिरफ्तार, जमानत याचिका पर होगी सुनवाई
मुंबई में मराठी भाषा विवाद में 11 MNS नेता गिरफ्तार, जमानत याचिका पर होगी सुनवाई
विश्व
'होर्मुज में नाकेबंदी और धमकियों के बीच कोई बातचीत नहीं', अमेरिका से वार्ता पर पेजेशकियान की शहबाज शरीफ को दो टूक
'नाकेबंदी और धमकियों के बीच कोई बातचीत नहीं', अमेरिका से वार्ता पर पेजेशकियान की शहबाज को दो टूक
बॉलीवुड
Video: रूमर्ड गर्लफ्रेंड के संग पार्टी में दिखे रोनित रॉय के बेटे अगस्त्य, कैमरे की नजरों से बचते दिखे दोनों
रूमर्ड गर्लफ्रेंड के संग पार्टी में दिखे रोनित रॉय के बेटे अगस्त्य, कैमरे की नजरों से बचते दिखे दोनों
आईपीएल 2026
RR-SRH मैच के बाद कितनी बदल गई प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है पर्पल और ऑरेंज कैप
RR-SRH मैच के बाद कितनी बदल गई प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है पर्पल और ऑरेंज कैप
विश्व
US Firing: व्हाइट हाउस पत्रकारों के डिनर कार्यक्रम में जिस शूटर ने की थी अंधाधुंध फायरिंग, उसकी पहली फोटो आई सामने
व्हाइट हाउस पत्रकारों के डिनर कार्यक्रम में जिस शूटर ने की थी अंधाधुंध फायरिंग, उसकी पहली फोटो आई सामने
दिल्ली NCR
दिल्ली में लगातार तीसरे दिन हीटवेव, जानें आज का तापमान और कब मिलेगी गर्मी से राहत
दिल्ली में लगातार तीसरे दिन हीटवेव, जानें आज का तापमान और कब मिलेगी गर्मी से राहत
लाइफस्टाइल
Life in Kolkata: जिंदगी जीने के हिसाब से कैसा शहर है कोलकाता? अच्छा या खराब... रेटिंग से समझें
जिंदगी जीने के हिसाब से कैसा शहर है कोलकाता? अच्छा या खराब... रेटिंग से समझें
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
ENT LIVE
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
ENT LIVE
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Embed widget