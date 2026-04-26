मैनुअल कार बेचकर खरीद ली ऑटोमैटिक तो न करें ये 5 गलतियां, वरना होगा नुकसान

Automatic Car Tips: आज के तेजी से बदलते समय में लोग अपने दिनचर्या से जुड़ी हर एक चीज को अपग्रेड करने में लगे हैं. लाइफस्टाइल से लेकर टेक्नोलॉजी तक, हर ट्रेंडिंग चीज को अपनाने की लोगों में होड़ मची है. वहीं बात करें कारों की, तो मैनुअल कार से ऑटोमैटिक कार पर स्विच करना आज के समय में काफी आम हो गया है. शहरों की ट्रैफिक भरी सड़कों पर ऑटोमैटिक कार चलाना लोगों को काफी आसान और आरामदायक लगता है.

अगर आप मैनुअल कार की आदतों को ऑटोमैटिक कार में इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आपको काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है. अनजाने में कई ऐसी गलतियां हो जाती हैं, जिनसे कार पर दबाव पड़ता है और मेंटेनेंस खर्च बढ़ जाता है. तो आइए देखें इन 5 बड़ी गलतियों के बारे में, जिन्हें करने से हमेशा बचना चाहिए.

ढलान पर N (न्यूट्रल) का इस्तेमाल

हम में से कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ढलान पर गाड़ी को न्यूट्रल में डाल देने से ईंधन की बचत होती है, लेकिन यह एक गलत सोच है. ऑटोमैटिक कार में ऐसा करने से गाड़ी का कंट्रोल कम हो जाता है और ब्रेक पर ज्यादा दबाव पड़ने लगता है. इंजन ब्रेकिंग भी काम नहीं करती, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है. बेहतर यही रहता है कि आप गाड़ी को ड्राइव (D) मोड में ही रखें और जरूरत के अनुसार ब्रेक का इस्तेमाल करें.

चलती गाड़ी में P (पार्किंग) मोड लगाना

पार्किंग मोड का इस्तेमाल केवल तब ही करना सही रहता है, जब गाड़ी पूरी तरह रुक चुकी हो. अगर आप चलते समय गलती से भी पार्किंग मोड लगाते हैं, तो इससे ट्रांसमिशन सिस्टम को गंभीर नुकसान हो सकता है. कई बार इससे गियर लॉक हो सकता है, जिससे महंगी मरम्मत करानी पड़ सकती है. इसलिए हमेशा गाड़ी रोकने के बाद ही पार्किंग मोड का इस्तेमाल करें.

ट्रैफिक में बार-बार न्यूट्रल करना

मैनुअल कार चलाने वाले लोग ट्रैफिक में रुकते समय अक्सर न्यूट्रल गियर डालने की आदत बना लेते हैं, लेकिन ऑटोमैटिक कार में बार-बार न्यूट्रल में शिफ्ट करना सही नहीं माना जाता है. इससे ट्रांसमिशन पर अत्यधिक दबाव पड़ता है और गियरबॉक्स जल्दी घिस जाने का डर रहता है. ट्रैफिक में रुकने के दौरान गाड़ी को ड्राइव मोड में ही रखें और ब्रेक दबाकर कंट्रोल करें.

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अचानक रेस देना

ऑटोमैटिक कार में अचानक से तेज रेस देना ट्रांसमिशन और इंजन दोनों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है. इससे गियर शिफ्टिंग पर झटका पड़ता है और गाड़ी की लाइफ कम हो सकती है. खासकर जब गाड़ी धीमी गति में हो, तब धीरे-धीरे एक्सीलरेट करना बेहतर होता है. स्मूद ड्राइविंग न सिर्फ सुरक्षित होती है, बल्कि माइलेज भी बेहतर देती है.

बिना ब्रेक दबाए ट्रांसमिशन शिफ्टिंग करना

ऑटोमैटिक कार में ट्रांसमिशन शिफ्ट करते समय (विशेषकर P, R, N, D के बीच) ब्रेक दबाना बेहद जरूरी होता है. अगर आप बिना ब्रेक दबाए रिवर्स, ड्राइव या पार्किंग में शिफ्ट करते हैं, तो इससे ट्रांसमिशन सिस्टम पर जोर पड़ता है. यह आदत लंबे समय में बड़ी खराबी का कारण बन सकती है. इसलिए हमेशा गियर बदलने से पहले ब्रेक दबाना सुनिश्चित करें.

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