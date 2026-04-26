दिल्ली में लगातार तीसरे दिन हीटवेव, जानें आज का तापमान और कब मिलेगी गर्मी से राहत
Delhi Weather Today: दिल्ली में अगले दो दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अधिक बदलाव नहीं देखने को मिलेगा. हालांकि, 28 अप्रैल से पूर्वी हवाओं के सक्रिय होने से तापमान में थोड़ी गिरावट हो सकती है.
- हीटवेव से बचने के लिए बच्चों, बुजुर्गों को विशेष सावधानी की सलाह.
दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत प्रचंड गर्मी से परेशान है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, यहां आने वालो दो दिनों तक गर्मी से कोई रात नहीं मिलने वाली. वहीं, तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना. मौसम विभाग के अनुसार, राजधानी में पिछले 24 घंटों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कुछ खास बदलाव नहीं देखने को मिला है. इस दौरन न्यूनतम तापमान 24 से 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 43–45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया.
हालांकि, दिल्ली के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य रहा, लेकिन कुछ इलाकों में सामान्य से 1.6 से 3.0 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा. इसके अलावा विभाग ने हीटवेव से बचाव के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये हैं.
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कैसा रहेगा आज दिल्ली का मौसम?
मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में अगले दो दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अधिक बदलाव नहीं देखने को मिलेगा. हालांकि, 28 अप्रैल से पूर्वी हवाओं के सक्रिय होने से तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है. IMD के अनुसार, दिल्ली का आज 26 अप्रैल को न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना जताई गई है. इस दौरान हवा की गति 20–25 किमी/घंटा रहने का अनुमान है. आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाये रहने की संभावना है और कुछ इलाकों में तेज हवाएं और धूल भरी आंधी चल सकती है.
गर्मी से बचने की सलाह
दिल्ला में लगातार तीसरे दिन हीटवेव देखने को मिला है और ये सोमवार (27 अप्रैल) तक जारी रह सकता है. ऐसे में मौसम विभाग ने इससे बचने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश जाारी किए हैं. खासतौर से बच्चों और बुजुर्गों को सतर्क रहने की सलाह दी है क्योंकि तेज धूप और गर्म हवाएं इन्हें ल्जदी अपनी चपेट में ले सकती है. ऐसे में बहुत जरूरी होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है.
लोगों को हल्के सूती कपड़े पहनने, धूप में निकलने पर टोपी या छाते से सिर ढककर रखने की सलाह दी गई है. इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी है. साथ ही, घर और अपने वाहनों में अग्निशामक यंत्र (फायर एक्सटिंग्विशर) रखने की सलाह दी गई गई है.
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Source: IOCL