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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलLife in Kolkata: जिंदगी जीने के हिसाब से कैसा शहर है कोलकाता? अच्छा या खराब... रेटिंग से समझें

Life in Kolkata: जिंदगी जीने के हिसाब से कैसा शहर है कोलकाता? अच्छा या खराब... रेटिंग से समझें

Life in Kolkata: इतिहास, संस्कृति और किफायती जीवनशैली का अनोखा मेल है यह शहर, जहां हर पहलू अपने अलग अंदाज में लोगों को आकर्षित करता है, आइए जानते हैं इस शहर के बारे में.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Gaurav Raj | Updated at : 26 Apr 2026 10:05 AM (IST)
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Life in Kolkata: कोलकाता, जिसे भारत के लोगों के बीच 'City of Joy' के नाम से जाना जाता है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है. वहीं पश्चिम बंगाल, जिसने रवींद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस जैसे कई विद्वानों और स्वतंत्रता सेनानियों को जन्म दिया. यहां की धरती जितनी ऐतिहासिक और वीर गाथाओं से भरी है, वहीं यहां का रहन-सहन भी काफी अलग है.

कोलकाता के लोग इस समय चुनावी रंग में रंगे हुए हैं. बंगाल में BJP और TMC के बीच सीधी टक्कर बताई जा रही है. मतदान दो चरणों में होने वाला है, जिसमें पहला चरण 152 सीटों के लिए 23 अप्रैल को हो चुका है और दूसरा 142 सीटों के लिए 29 अप्रैल को होगा. वोटों की गिनती और नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे.

रोजमर्रा के खर्च

कोलकाता की सबसे खास बातों में से एक यहां का कम खर्च है. मेट्रो शहर होने के बावजूद किराया और खाने से लेकर रोजमर्रा की हर जरूरत की चीज का खर्च काफी कम आता है. इससे कम आमदनी वाले लोग भी यहां आसानी से अपना और अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकते हैं. अगर तुलना करें मुंबई और बेंगलुरु जैसे महानगरों से, तो वहां के मुकाबले कोलकाता में चीजें ज्यादा सस्ती हैं. इसी वजह से बाहर के छात्र भी यहां आकर अपनी पढ़ाई पूरी करना पसंद करते हैं. किफायत के मामले में अधिकतर रेटिंग एजेंसियां इसे 5 में से लगभग 4.5 की रेटिंग देती हैं.

ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी

एक मेट्रो सिटी होने के कारण इस शहर में हर तरह की परिवहन सेवाएं जैसे बस, ऑटो, लोकल ट्रेन और मेट्रो उपलब्ध हैं, जिनका रोजाना लाखों लोग इस्तेमाल करते हैं. मेट्रो नेटवर्क को लगातार बढ़ाया जा रहा है, जिससे सुविधाओं में और वृद्धि होगी. हालांकि Peak टाइम में भीड़ ज्यादा होती है, जो थोड़ी परेशानी पैदा करती है. कनेक्टिविटी के मामले में इसे आमतौर पर 5 में से 4 की रेटिंग दी जाती है.

करियर और एजुकेशन

यहां IIM-Calcutta, Jadavpur University और अन्य कई बड़े कॉलेज मौजूद हैं, जो हर साल हजारों छात्रों का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं. करियर की बात करें, तो कॉरपोरेट सेक्टर और आईटी फील्ड में हैदराबाद और बेंगलुरु जितने अवसर यहां नहीं हैं. लेकिन सरकारी और बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में अच्छे मौके मिल जाते हैं. करियर के मामले में इसे आमतौर पर 5 में से 3.5 की रेटिंग दी जाती है.

यह भी पढ़ें - Explained: बंगाल में 92% तो तमिलनाडु में 85% मतदान! बंपर वोटिंग के मायने क्या, चुनावी नतीजों पर कितना पड़ेगा असर?

लाइफस्टाइल और संस्कृति

यही कोलकाता की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है. कला, साहित्य और खान-पान के लिए मशहूर इस शहर की अपनी अलग चमक-दमक है. खासकर दुर्गा पूजा के दौरान यहां का माहौल देखने लायक होता है जब पूरा शहर इस पर्व के रंग में रंगा होता है. खाने के शौकीनों के लिए यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है. वेज हो या नॉन-वेज, यहां हर तरह के पकवान का स्वाद लिया जा सकता है. लाइफस्टाइल के मामले में इसे आमतौर पर 5 में से 5 की रेटिंग दी जाती है.

यह भी पढ़ें - Assembly Election 2026: बंगाल-तमिलनाडु नहीं इन विधानसभा चुनावों में भी हो चुकी है बंपर वोटिंग, देखें टॉप-5 राज्यों के नाम

Published at : 26 Apr 2026 10:05 AM (IST)
Tags :
TMC Kolkata Bengal Elections BJP Quality Of Life Kolkata Culture Life In Kolkata
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