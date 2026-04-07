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हिंदी न्यूज़ऑटोगाड़ी में शौक-शौक में लगवा लिए चौड़े टायर? अब मोटा चालान भरने के लिए रहिए तैयार, जानें नियम

गाड़ी में शौक-शौक में लगवा लिए चौड़े टायर? अब मोटा चालान भरने के लिए रहिए तैयार, जानें नियम

Car Modification Rules: गाड़ियों में कई ऐसे पार्ट्स होते हैं, जिनके बदलाव के लिए कानून इजाजत नहीं देता. इसमें गाड़ी की मूल संरचना जैसे- इंजन, बड़े पहिये, चौड़े टायर और तेज हॉर्न को बदलना शामिल है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 07 Apr 2026 01:41 PM (IST)
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लोगों को कार खरीदने के बाद उसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कराना बेहद पसंद होता है. हालांकि यह शौक आपको परेशानी में डाल सकता है. आपने सड़कों पर जरूर कई मॉडिफाइड गाड़ियों को चलते हुए भी देखा होगा. लोग मॉडिफिकेशन के नाम पर टायर का साइज बढ़वा लेते हैं, जो बिल्कुल भी लीगल नहीं है. कार में इस तरह के मॉडिफिकेशन्स कराना गैर कानूनी है. इतना ही नहीं अगर आप नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपको मोटे चालान के साथ ही सजा भी भुगतनी पड़ सकती है.

गाड़ी में नहीं कर सकते स्ट्रक्चर बदलाव 

गाड़ियों में कई ऐसे पार्ट्स होते हैं, जिनके बदलाव के लिए कानून इजाजत नहीं देता है, इसमें गाड़ी की मूल संरचना में बदलाव जैसे- इंजन, बड़े पहिये, चौड़े टायर और तेज हॉर्न को बदलना शामिल है. अगर इनमें से किसी भी नियम का उल्लंघन किया जाता है तो स्ट्रक्चर बदलाव के लिए आपको 5 हजार रुपये 50 हजार रुपये तक का मोटा चालान देना पड़ सकता है. हालांकि आप गाड़ी में कुछ बदलाव करवा सकते हैं, जिसके लिए मानक के अनुसार आरटीओ की अनुमति लेना अनिवार्य है. 

चौड़े टायर लगवाने पर कितना जुर्माना?

अक्सर आपने देखा होगा कि गाड़ी को फंकी लुक देने के लिए लोग चौड़े टायर लगवा लेते हैं. ऐसे में आपके लिए यह जानना जरूरी है कि इस तरह की गलती करने से पहले अच्छे से सोच लीजिएगा. क्योंकि अगर आप पकड़े जाते हैं तो इसके लिए आपको 5 हजार से लेकर 10 हजार रुपये तक का भारी जुर्माना देना पड़ सकता है और 6 महीने की सजा भी हो सकती है. ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा माना जाता है, जिसके चलते गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) भी सस्पेंड किया जा सकता है. 

गाड़ी के टायर में कर सकते हैं ये बदलाव

आप गाड़ी के टायर में अगर बदलाव चाहते हैं तो इसके लिए अलॉय व्हील्स लगवा सकते हैं. ये न सिर्फ गाड़ी को स्पोर्टी और अच्छा लुक देते हैं बल्कि ड्राइविंग परफॉर्मेंस को भी बेहतर बनाते हैं. हालांकि आपके लिए ये जानना जरूरी है कि अगर अलॉय व्हील्स का साइज कंपनी के बताए गए निर्देशों के हिसाब से अलग है तो भी आपको चालान देना पड़ सकता है. लेकिन अगर आप कंपनी की ओर से निर्धारित साइज के अलॉय व्हील्स लगवाते हैं तो यह लीगल होगा और इस पर आपका कोई चालान भी नहीं कटेगा.

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Published at : 07 Apr 2026 01:31 PM (IST)
Tags :
Car Tyre Vehicle Modification Alloy Wheels Car Modification Rules
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