National Highway पर जहां खराब हुई गाड़ी वहीं मिलेगा मकैनिक, NHAI ने तैयार कर लिया पूरा प्लान

National Highway: देश के नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी (NHAI) ने अपनी कंपनी नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड को निर्देश दिया है कि हाईवे के किनारे बनी वेसाइड एमिनिटीज पर गाड़ी रिपेयर शॉप और पंक्चर रिपेयर की सुविधा जल्द से जल्द शुरू की जाए.

NHLML ने अपने फील्ड ऑफिस को कहा है कि वो वेसाइड एमिनिटीज चलाने वाले लीज धारकों को यह सुविधा शुरू करने के लिए कहें. दरअसल, हाईवे पर सफर के दौरान अगर किसी की गाड़ी खराब हो जाए या टायर पंक्चर हो जाए तो उसे मदद के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है. इससे लोगों को परेशानी होती है और कई बार सुरक्षा को लेकर भी खतरा बढ़ जाता है. इसी समस्या को दूर करने के लिए यह कदम उठाया गया है.

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Wayside एमिनिटीज क्या होती हैं

वेसाइड एमिनिटीज वो जगह होती हैं जो हाईवे के किनारे पीपीपी मॉडल के तहत लंबी लीज पर बनाई जाती हैं. यहां पहले से कुछ सुविधाएं देना जरूरी होता है लेकिन कुछ और सुविधाएं भी जोड़ी जा सकती हैं. गाड़ी रिपेयर शॉप और पंक्चर रिपेयर की सुविधा भी इसी में शामिल है, जिसे अब प्राथमिकता देने को कहा गया है.

यात्रियों को क्या फायदा होगा

इस फैसले से नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले लोगों के साथ-साथ कमर्शियल गाड़ी चलाने वालों को भी फायदा मिलेगा. अगर रास्ते में गाड़ी में कोई खराबी आती है तो उसे ठीक करने में अब ज्यादा समय नहीं लगेगा. इससे सफर आसान होगा और हाईवे पर जोखिम भी कम होगा. NHAI का कहना है कि यह कदम हाईवे को बेहतर और लोगों के लिए सुविधाजनक बनाने की दिशा में उठाया गया एक और प्रयास है.

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