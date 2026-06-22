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हिंदी न्यूज़ऑटोNational Highway पर जहां खराब हुई गाड़ी वहीं मिलेगा मकैनिक, NHAI ने तैयार कर लिया पूरा प्लान

National Highway पर जहां खराब हुई गाड़ी वहीं मिलेगा मकैनिक, NHAI ने तैयार कर लिया पूरा प्लान

National Highway: नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी (NHAI) की ओर से निर्देश दिया गया है कि हाईवे के किनारे बनी वेसाइड एमिनिटीज पर गाड़ी रिपेयर शॉप और पंक्चर रिपेयर की सुविधा जल्द दी जाए.

Written By : वरुण भसीन |  Edited By: प्रांजुल श्रीवास्तव |  Updated at : 22 Jun 2026 05:01 PM (IST)
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National Highway: देश के नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी (NHAI) ने अपनी कंपनी नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड को निर्देश दिया है कि हाईवे के किनारे बनी वेसाइड एमिनिटीज पर गाड़ी रिपेयर शॉप और पंक्चर रिपेयर की सुविधा जल्द से जल्द शुरू की जाए.

NHLML ने अपने फील्ड ऑफिस को कहा है कि वो वेसाइड एमिनिटीज चलाने वाले लीज धारकों को यह सुविधा शुरू करने के लिए कहें. दरअसल, हाईवे पर सफर के दौरान अगर किसी की गाड़ी खराब हो जाए या टायर पंक्चर हो जाए तो उसे मदद के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है. इससे लोगों को परेशानी होती है और कई बार सुरक्षा को लेकर भी खतरा बढ़ जाता है. इसी समस्या को दूर करने के लिए यह कदम उठाया गया है.

यह भी पढ़ें: गाड़ी में भूलकर भी न कराना ये 5 मॉडिफिकेशन, भारी-भरकम चालान के साथ होगी सख्त कार्रवाई

Wayside एमिनिटीज क्या होती हैं

वेसाइड एमिनिटीज वो जगह होती हैं जो हाईवे के किनारे पीपीपी मॉडल के तहत लंबी लीज पर बनाई जाती हैं. यहां पहले से कुछ सुविधाएं देना जरूरी होता है लेकिन कुछ और सुविधाएं भी जोड़ी जा सकती हैं. गाड़ी रिपेयर शॉप और पंक्चर रिपेयर की सुविधा भी इसी में शामिल है, जिसे अब प्राथमिकता देने को कहा गया है.

यात्रियों को क्या फायदा होगा

इस फैसले से नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले लोगों के साथ-साथ कमर्शियल गाड़ी चलाने वालों को भी फायदा मिलेगा. अगर रास्ते में गाड़ी में कोई खराबी आती है तो उसे ठीक करने में अब ज्यादा समय नहीं लगेगा. इससे सफर आसान होगा और हाईवे पर जोखिम भी कम होगा. NHAI का कहना है कि यह कदम हाईवे को बेहतर और लोगों के लिए सुविधाजनक बनाने की दिशा में उठाया गया एक और प्रयास है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली से देहरादून के बीच कुल कितने टोल प्लाजा पड़ते हैं? जानिए Toll Tax का क्या है हिसाब

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
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Published at : 22 Jun 2026 05:01 PM (IST)
Tags :
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