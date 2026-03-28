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हिंदी न्यूज़ऑटोCar Mileage Tips: पेट्रोल खर्च कम करना है? अपनाएं ये माइलेज बढ़ाने वाले ये सीक्रेट टिप्स जो हर कोई नहीं जानता

Car Mileage Tips: पेट्रोल खर्च कम करना है? अपनाएं ये माइलेज बढ़ाने वाले ये सीक्रेट टिप्स जो हर कोई नहीं जानता

Car Mileage Tips: क्या आपकी कार जरूरत से ज्यादा फ्यूल खा रही है? सही ड्राइविंग और मेंटेनेंस से बड़ा फर्क पड़ सकता है. जानिए आसान टिप्स जो माइलेज बढ़ा सकते हैं.

By : गौतम सिंह | Updated at : 28 Mar 2026 06:48 AM (IST)
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आज के समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, ऐसे में हर कार मालिक चाहता है कि उसकी गाड़ी ज्यादा माइलेज दे. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि माइलेज सिर्फ कार पर नहीं, बल्कि आपकी ड्राइविंग आदतों और गाड़ी की देखभाल पर भी निर्भर करता है. अगर आप कुछ आसान बदलाव अपनाते हैं, तो बिना कोई एक्स्ट्रा खर्च किए आप अपनी कार की फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं. सही तरीके से ड्राइविंग और समय पर मेंटेनेंस से आपकी कार ज्यादा स्मूद चलेगी और जेब पर भी कम बोझ पड़ेगा.

सही स्पीड पर गाड़ी चलाना है सबसे जरूरी

माइलेज बढ़ाने के लिए सबसे पहला और आसान तरीका है सही स्पीड में गाड़ी चलाना. अगर आप बहुत तेज या बहुत धीमी स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, तो इंजन पर ज्यादा दबाव पड़ता है और Fuel ज्यादा खर्च होता है. आम तौर पर 40-60 किमी/घंटा की स्पीड माइलेज के लिए बेहतर मानी जाती है. इसके अलावा अचानक एक्सेलरेटर दबाना या बार-बार ब्रेक लगाना भी माइलेज को कम करता है. स्मूथ ड्राइविंग करने से इंजन पर कम दबाव पड़ता है और फ्यूल की बचत होती है. इसलिए हमेशा धीरे-धीरे स्पीड बढ़ाएं और ट्रैफिक के हिसाब से गाड़ी चलाएं.

टायर प्रेशर और अलाइनमेंट का रखें ध्यान

कई बार लोग टायर प्रेशर पर ध्यान नहीं देते, लेकिन इसका सीधा असर माइलेज पर पड़ता है. अगर टायर में हवा कम होती है, तो इंजन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और फ्यूल ज्यादा खर्च होता है. इसलिए हर कुछ दिनों में टायर प्रेशर चेक करना जरूरी है. साथ ही व्हील अलाइनमेंट सही होना भी जरूरी है. अगर अलाइनमेंट खराब है, तो गाड़ी सही से नहीं चलेगी और माइलेज भी कम होगा. 

कार में ज्यादा वजन न रखें

गाड़ी में अनावश्यक सामान रखने से उसका वजन बढ़ जाता है. जब कार भारी होती है, तो इंजन को ज्यादा पावर लगानी पड़ती है और इसका सीधा असर माइलेज पर पड़ता है. इसलिए कोशिश करें कि कार में सिर्फ जरूरी सामान ही रखें. खासकर लंबी यात्रा के बाद गाड़ी से एक्स्ट्रा सामान निकाल दें. यह एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इससे आपको अच्छा माइलेज मिल सकता है.

समय पर सर्विसिंग कराना है जरूरी

अगर आप अपनी कार का माइलेज बढ़ाना चाहते हैं, तो रेगुलर सर्विसिंग बहुत जरूरी है. इंजन, एयर फिल्टर और अन्य पार्ट्स अगर सही से काम नहीं करेंगे, तो फ्यूल की खपत बढ़ जाएगी. समय-समय पर सर्विस कराने से इंजन स्मूद चलता है और गाड़ी की परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है. साफ एयर फिल्टर और अच्छे इंजन ऑयल से माइलेज पर सीधा असर पड़ता है. इसलिए सर्विस को नजरअंदाज न करें.

ये भी पढ़े: Affordable 7-Seater Cars: कम बजट में बड़ी फैमिली के लिए बेस्ट हैं ये 7-सीटर कारें, जानें फीचर्स और कीमत

About the author गौतम सिंह

गौतम सिंह एबीपी न्यूज में बतौर कंसल्टेंट काम कर रहे हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके पास करीब 4 वर्षों का अनुभव है, जिसमें से पिछले 1.5 साल से वह ABP Live से जुड़े हुए हैं.

गौतम ने अपने करियर में नेशनल, वर्ल्ड, राजनीति, चुनाव और विभिन्न राज्यों से जुड़ी खबरों पर काम किया है. उन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Central University of South Bihar, गया से पूरी की है. इससे पहले वह ETV Bharat, हैदराबाद में भी कार्य कर चुके हैं.
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Published at : 28 Mar 2026 06:48 AM (IST)
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