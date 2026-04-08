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हिंदी न्यूज़ऑटोनए अवतार में लॉन्च होने जा रही मोस्ट-सेलिंग Tata Nexon, जानिए पहले से कितनी होगी खास?

नए अवतार में लॉन्च होने जा रही मोस्ट-सेलिंग Tata Nexon, जानिए पहले से कितनी होगी खास?

New Tata Nexon: AMT गियरबॉक्स में बदलाव के अलावा गाड़ी के पावरट्रेन में और कोई बदलाव नहीं किए जाएंगे. सीएनजी पावरट्रेन के साथ इसमें 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 1.5-लीटर डीजल इंजन दिया जाएगा.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 08 Apr 2026 01:54 PM (IST)
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Tata Nexon भारतीय बाजार की मोस्ट-सेलिंग कारों में से एक है. 2024 से इस गाड़ी में कोई बड़े अपडेट्स नहीं किए गए है. इसके बावजूद भी ये गाड़ी काफी डिमांडिंग है. ऐसे में अब टाटा मोटर्स अपनी इस SUV को कई नई अपडेट्स के साथ लॉन्च कर सकती है. ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गाड़ी को टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है. 

भारतीय बाजार में मौजूद Tata Nexon में किफायती कीमत में कई शानदार फीचर्स और पावरफुल पावरट्रेन मिलता है. अब गाड़ी को टेस्टिंग के दौरान देखा गया तो पता चला कि नई नेक्सन SUV को जल्द लॉन्च किया जा सकता है. गाड़ी पूरी तरह से कवर थी, लेकिन इसकी हेडलाइट और टेललाइट से इसकी पहचान की गई है.

इस दौरान पता चला कि कंपनी अपनी इस SUV को नए अपडेट्स के साथ भारतीय सड़कों पर टेस्ट कर रही है. यह अभी तक क्लियर नहीं है कि कंपनी की यह कार फेसलिफ्ट होगी या फिर नेक्स्ट जनरेशन मॉडल के तौर पर इसे पेश किया जाएगा. 

कैसा होगा नई Tata Nexon का पावरट्रेन?

जानकारी के मुताबिक, इस गाड़ी में आपको CNG Automatic पावरट्रेन दिया जा सकता है. हालांकि टाटा पंच को ये पावरट्रेन मिल चुका है. पिछले कई सालों में सीएनजी की डिमांड काफी बढ़ी है, जिसका फायदा Tata Nexon को काफी ज्यादा मिला है. वहीं ऑटोमैटिक पावरट्रेन की डिमांड भी बढ़ी है. यही वजह है कि कंपनी जल्द ही इसे ऑटोमैटिक पावरट्रेन के साथ पेश कर सकती है. इसे 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 6-स्पीड AMT के साथ ऑफर किया जाएगा. इसके साथ ही टाटा की डुअल-सिलेंडर टेक्नोलॉजी इसके बूट स्पेस को बढ़ाएगी. 

किन खास फीचर्स से लैस होगी Tata Nexon?

अब बात करते हैं कि ये गाड़ी किन खास फीचर्स से लैस होगी? नई Tata Nexon में आपको वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, 10.25- इंच इंफोटेनमेंट और वायरलेस चार्जिंग, लेवल-2 ADAS, 360 डिग्री कैमरा और 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले जैसे फीचर्स मिलेंगे. इस गाड़ी को इस साल के अंत से पहले ही लॉन्च किया जा सकता है. 

AMT गियरबॉक्स में बदलाव के अलावा गाड़ी के पावरट्रेन में और कोई बदलाव नहीं किए जाएंगे. सीएनजी पावरट्रेन के साथ इसमें 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 1.5-लीटर डीजल इंजन दिया जाएगा. गियरबॉक्स ऑप्शन में एक 5-स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड AMT और 7-स्पीड DCT शामिल किया जाएगा. गाड़ी की कीमत की बात की जाए तो इसे 9.51 लाख रुपये से 15.52 लाख रुपये कीमत पर लॉन्च किया जा सकता है. हालांकि CNG AMT की कीमत दूसरे मॉडल की तुलना में 65 हजार से 80 हजार रुपये तक महंगा हो सकता है.

यह भी पढ़ें:-

Car Pickup Issue: कार स्टार्ट होने के बाद पिकअप क्यों नहीं मिलता? जानिए कारण और समाधान 

Published at : 08 Apr 2026 01:54 PM (IST)
Tags :
Tata Nexon Facelift Tata Nexon 2026 New Tata Nexo Tata Nexon Facelift Launching
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