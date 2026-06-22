कार का बंपर फटने पर परेशान होने की बजाय करें ये काम, बच जाएंगे हजारों रुपये

कार का बंपर हल्का-सा टकराने पर अक्सर फट जाता है. ऐसे में ज्यादातर लोग सीधे मैकेनिक के पास पहुंच जाते हैं, जहां बंपर की मरम्मत के नाम पर हजारों रुपये का खर्च बता दिया जाता है. हालांकि अगर नुकसान बहुत ज्यादा नहीं है और सिर्फ दरार या हल्का कट लगा है तो आप इसे घर पर भी कम खर्च में ठीक कर सकते हैं. थोड़ी मेहनत और कुछ सामान की मदद से बंपर को पहले जैसा मजबूत और साफ-सुथरा बनाया जा सकता है.

सबसे पहले आपको कुछ जरूरी सामान जुटाना होगा. इसके लिए सैंडपेपर, सुपर ग्लू, बेकिंग सोडा, लोहे की बारीक जाली, एम-सील और गाड़ी के रंग का स्प्रे पेंट चाहिए होगा. ये सभी सामान आसानी से हार्डवेयर या ऑटो पार्ट्स की दुकान पर मिल जाते हैं और इनकी कीमत भी ज्यादा नहीं होती.

इन चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी

काम शुरू करने से पहले बंपर की अच्छी तरह सफाई करना बेहद जरूरी है. फटे हुए हिस्से के आसपास जमी धूल, मिट्टी, ग्रीस या तेल को साफ पानी और कपड़े की मदद से अच्छी तरह हटा दें. इसके बाद बंपर को पूरी तरह सूखने दें. अगर सतह साफ नहीं होगी तो ग्लू या फिलर ठीक से चिपकेगा नहीं और मरम्मत ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी.

जब बंपर पूरी तरह साफ और सूख जाए तो फटे हुए हिस्से को पीछे की तरफ से जोड़ने का काम शुरू करें. बंपर के टूटे हुए दोनों किनारों को सही तरीके से मिलाएं और पीछे की तरफ लोहे की बारीक जाली रखें. अब जाली के ऊपर सुपर ग्लू लगाएं और उसके ऊपर थोड़ा बेकिंग सोडा छिड़क दें. इससे ग्लू बहुत जल्दी सख्त हो जाता है और जोड़ काफी मजबूत बन जाता है. यह तरीका बंपर को ज्यादा मजबूती देने में मदद करता है.

इसके बाद बंपर के सामने वाले हिस्से पर दिखाई देने वाली दरार को भरना होगा. इसके लिए एम-सील या बंपर फिलर का इस्तेमाल किया जा सकता है. फिलर को दरार के अंदर अच्छी तरह भरें ताकि कोई खाली जगह न बचे. कोशिश करें कि सतह बराबर रहे, जिससे बाद में घिसाई करने पर बंपर की शेप एक जैसी दिखाई दे.

अंत में करें ये काम

फिलर को सूखने के लिए कुछ समय दें. आमतौर पर दो से तीन घंटे में यह काफी हद तक सख्त हो जाता है. पूरी तरह सूख जाने के बाद 150 या 220 नंबर का सैंडपेपर लेकर उस हिस्से को धीरे-धीरे घिसें. घिसाई तब तक करें जब तक मरम्मत की गई जगह बाकी बंपर के बराबर और चिकनी न हो जाए. सही तरीके से घिसाई करने पर दरार का निशान काफी हद तक गायब हो जाता है.

अंतिम चरण में बंपर को नया जैसा लुक देने के लिए स्प्रे पेंट का इस्तेमाल करें. अपनी कार के रंग से मेल खाता हुआ स्प्रे पेंट चुनें और थोड़ी दूरी से हल्के हाथ से पेंट करें. एक बार में ज्यादा पेंट करने के बजाय दो या तीन पतले कोट लगाना बेहतर होता है. इससे पेंट समान रूप से फैलता है और बहने का खतरा नहीं रहता. पेंट सूखने के बाद बंपर पहले की तुलना में काफी बेहतर दिखाई देता है.

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