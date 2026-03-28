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हिंदी न्यूज़ऑटोगियर बदलते ही आती है खट की आवाज तो न करें नजरअंदाज, वरना खराब हो जाएगी आपकी कार

गियर बदलते ही आती है खट की आवाज तो न करें नजरअंदाज, वरना खराब हो जाएगी आपकी कार

Car Maintenance Tips: ड्राइविंग के दौरान गियर बदलते समय आपको अजीब आवाज आती है तो इसे नजरअंदाज करना आपके लिए भारी पड़ सकता है. यहां हम आपको इसके पीछे की वजह और सॉल्यूशन बता रहे हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 28 Mar 2026 12:41 PM (IST)
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कभी-कभार ऐसा होता है कि कार में गियर बदलते वक्त अजीब आवाज आने लगती है और लोग अक्सर इसे नजर अंदाज कर देते हैं. लेकिन यह छोटी सी आवाज आपकी कार में किसी बड़ी खराबी का संकेत हो सकती है. ऐसे में आपके लिए इन संकेतों के बारे में जानना बेहद जरूरी है, वरना आगे चलकर आपको ज्यादा खर्च और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

क्या है इसके पीछे की वजह?

  • गियर बदलते  वक्त अगर आपकी कार में खट-खट आवाज आती है तो इसके पीछे वजह गियरबॉक्स या ट्रांसमिशन सिस्टम में गड़बड़ी हो सकती है. अगर गाड़ी से घिसने या ग्राइंडिंग जैसी आवाज आती है तो इसका मतलब हो सकता है कि गियर के पार्ट्स घिस चुके हो या उनमें सही तरीके से लुब्रिकेशन नहीं पहुंच रहा हो.
  • इसके अलावा यह ढीले या खराब पार्ट्स होने का भी संकेत हो सकता है. जैसे इंजन या गियरबॉक्स के माउंट ढीले हो जाना, अंदर के गियर या बेयरिंग खराब होना या फिर क्लच में समस्या होना. कई बार क्लच प्लेट घिस जाने या सही तरीके से काम न करने पर भी गियर बदलते समय आवाज आने लगती है.
  • कुछ मामलों में यह समस्या ड्राइविंग स्टाइल की वजह से भी हो सकती है. जैसे जल्दी-जल्दी गियर बदलना, क्लच सही से न दबाना या गाड़ी पर ज्यादा लोड डालना. इससे गियरबॉक्स पर प्रेशर बढ़ता है और समय के साथ आवाज आने लगती है. वहीं अगर कार में टॉर्क कन्वर्टर या सिंक्रोनाइज़र खराब हो जाएं तो भी गियर बदलते समय अजीब आवाज सुनाई दे सकती है.

सॉल्यूशन के बारे में भी जानना जरूरी

अब बात सॉल्यूशन की करते हैं. इस आवाज को नजर अंदाज करने की बजाय आपके लिए जरूरी है कि समय-समय पर गाड़ी की सर्विस कराएं, ट्रांसमिशन फ्लूड चेक और बदलते रहें. अगर आवाज लगातार आ रही है तो तुरंत मैकेनिक से जांच कराएं. क्योंकि बाद में यह समस्या गियरबॉक्स के बड़े नुकसान में बदल सकती है. यह आपकी कार का एक चेतावनी संकेत है. इसे हल्के में लेने की बजाय समय पर ध्यान देना और सही तरीके से ठीक कराना ही समझदारी है, ताकि आपकी गाड़ी सुरक्षित रहे और लंबे समय तक चले.

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Published at : 28 Mar 2026 12:41 PM (IST)
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