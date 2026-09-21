कितनी Salary में खरीद सकते हैं Celerio? समझें EMI का गणित

हमारे देश में सभी लोग का सपना होता है उनकी खुद की गाड़ी हो और उस गाड़ी में अपनी फैमिली के साथ घूम सके. लेकिन इन दिनों गाड़ियों के दामों में काफी इजाफा हुआ है. जिसके चलते अब कार खरीदना आसान नहीं है. लेकिन मार्केट में अभी भी कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जो की बेहद कम दामों में मिल जाती है. जिसमें एक गाड़ी मारुती सुजुकी सेलेरियो का नाम भी आता है.

अपने बेहतरीन लुक्स, शानदार 25-26 किमी प्रति लीटर के माइलेज और कम खर्च के कारण यह हैचबैक भारतीय मिडिल परिवारों के बीच काफी लोकप्रिय है. अगर आप सेलेरियो खरीदने का मन बना रहें हैं तो यह समझना बहुत जरूरी है कि आपके पास हर महीने न्यूनतम कितनी टेक-होम सैलरी होनी चाहिए. आइए ऑन-रोड प्राइस, डाउन पेमेंट, बैंक ब्याज दरों पर सेलेरियो की ईएमआई का पूरा गणित बेहद आसान शब्दों में समझते हैं.

कितनी है सेलेरियो की ऑन-रोड कीमत?

बता दें कि, मार्केट में अभी मारुति सेलेरियो की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 4.70 लाख रुपये से लेकर 6.75 लाख रुपये तक जाती है. ऑन-रोड आते-आते इसका बेस मॉडल लगभग 5.10 लाख रुपये और टॉप सीएनजी या ऑटोमैटिक मॉडल करीब 7.55 लाख रुपये तक पड़ता है.

विशेषज्ञों के अनुसार कार खरीदने के लिए 20/4/10 नियम का पालन करना चाहिए. जिसका मतलब है कि कुल ऑन-रोड कीमत का कम से कम 20 प्रतिशत डाउन पेमेंट करें लोन की अवधि अधिकतम 4 से 5 साल रखें और इसकी मासिक ईएमआई आपकी इन-हैंड सैलरी के 10 से 15 प्रतिशत से अधिक ना हो.

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कितनी होनी चाहिए सैलरी?

आप अगर मारुति सेलेरियो का बेस मॉडल LXi खरीदने का मन बना रहे हैं तो इसकी ऑन-रोड कीमत लगभग 5.10 लाख रुपये के आसपास पड़ती है. यदि आप 20 परसेंट यानी करीब 1.02 लाख रुपये का डाउन पेमेंट नकद देते हैं तो आपको 4.08 लाख रुपये का बैंक लोन लेना होगा.

मान लीजिए कि बैंक आपको 9.5 प्रतिशत की ब्याज दर पर 5 साल के लिए लोन देता है तो आपकी हर महीने की ईएमआई करीब 8,560 रुपये बनेगी. 10 से 15 प्रतिशत वाले नियम के हिसाब से अगर आपकी मासिक टेक-होम सैलरी 30,000 रुपये से 35,000 रुपये के बीच है. तो आप बेस मॉडल बिना किसी दिक्कत के आराम से खरीद सकते हैं.

EMI का हिसाब-किताब

जानकारी के लिए बता दें कि, जो लोग टॉप मॉडल या सीएनजी वेरिएंट पसंद करते हैं उन्हें थोड़ा ज्यादा बजट बनाकर चलना होगा. सेलेरियो के ZXi+ AMT या CNG वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत करीब 7.54 लाख रुपये बैठती है. इसमें 20 प्रतिशत यानी 1.50 लाख रुपये का डाउन पेमेंट करने के बाद आपको लगभग 6.03 लाख रुपये का लोन लेना पड़ेगा. 9.5 प्रतिशत ब्याज दर पर 5 साल की लोन टेन्योर के लिए आपकी मंथली ईएमआई लगभग 12,660 रुपये आएगी.

इस ईएमआई को आसानी से चुकाने के लिए आपकी मासिक टेक-होम सैलरी कम से कम 45,000 रुपये से 50,000 रुपये होनी चाहिए. इससे आपका घर चलाने का बजट और कार की किस्त दोनों बैलेंस रहेंगे.

पेट्रोल और मेंटेनेंस का खर्च

कार खरीदते समय केवल लोन की ईएमआई का हिसाब लगाना ही काफी नहीं होता है. बल्कि हर महीने होने वाले रनिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट को जोड़ना भी उतना ही जरूरी है. अगर आप महीने में लगभग 800 से 1,000 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं तो सेलेरियो के शानदार माइलेज के बावजूद हर महीने 3,000 से 4,000 रुपये का पेट्रोल खर्च आएगा.

वहीं, इसके साथ ही सालाना इंश्योरेंस और रूटीन सर्विसिंग का औसतन खर्च 1,000 रुपये प्रति महीना मानकर चलना चाहिए. इसका मतलब है कि 8,500 रुपये की ईएमआई के साथ कार का कुल मासिक बजट 12,500 से 13,500 रुपये बैठेगा. इसलिए इमरजेंसी फंड और बचत रखने के बाद ही अपनी सैलरी के अनुसार सही वेरिएंट का चुनाव करें.

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